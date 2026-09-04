¿Qué multas prescriben a los 2 años? Las 7 infracciones que se vencen y ya no se pueden reclamar

Según la Ley Nacional de Tránsito, estas multas prescriben a los dos años de haberse impuesto. ¿Cuáles son?

La Ley Nacional de Tránsito (Nº 24.449) establece las reglas de prescripción de las multas de tránsito para las provincias adheridas y rutas nacionales. ¿Cuáles son aquellas multas que prescriben a los dos años de haberse impuesto?

Las multas de tránsito que prescriben a los 2 años de haberse impuesto son aquellas tipificadas como infracciones leves , entre las que se puede enumerar a las siguientes:

La Ley Nacional de Tránsito (Nº 24.449) establece las reglas de prescripción para las provincias adheridas y rutas nacionales.

En líneas generales, se considera una falta leve a las normas de tránsito a las que se amonestan con una multa , ya que la repercusión de la acción no representa un riesgo para la seguridad de las personas.

Así, el período de dos años para la prescripción es el tiempo que tiene el Estado para reclamar el pago de una infracción. Si ese plazo transcurre sin que se notifique o se avance con el trámite, el organismo pierde la posibilidad de exigir esa multa. Pero es importante subrayar que no se trata de una amnistía: es el vencimiento del reclamo.

Según el artículo 89 de la mencionada ley, la prescripción de la multa de tránsito se opera:

a) A los DOS (2) años para la acción por falta leve;

para la acción por falta leve; b) A los CINCO (5) años para la acción por falta grave y para sanciones;

En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo o judicial.

Las multas de tránsito que prescriben a los 2 años de haberse impuesto son aquellas tipificadas como infracciones leves.

¿Cómo eliminar multas de tránsito del sistema en Argentina?

Ante todo, es imprescindible que se cumplan ciertos requisitos y se sigan los pasos adecuados. Al respecto, cabe subrayar que no en todos los casos corresponde eliminar las multas del sistema. Sin embargo, cuando desde el lado institucional se cometen errores, es factible hacer algo al respecto.

Para eliminar multas de tránsito del sistema en Argentina es necesario verificar el estado actual de las mismas a través del enlace https://www.argentina.gob.ar/servicio/consultar-si-tenes-infracciones-de-transito. Luego, es importante saber si es posible pagar con un descuento del 50%, impugnarlas a través de un descargo o bien aguardar a que prescriban pasados de dos a cinco años, aunque esto último imposibilitaría renovar la licencia de conducir o vender el auto.

Por otra parte, en el caso de que la multa de tránsito haya prescripto pero aún siga figurando el pago pendiente, se podrá pedir que sea borrada definitivamente. El proceso para darle de baja está previsto por cada jurisdicción. En Neuquén, hay que remitirse personalmente a los juzgados de faltas competentes (Mitre 461, de 8 a 13).