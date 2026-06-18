Multas de tránsito: ahora se puede denunciar por WhatsApp a los conductores que cometan infracciones

La ANSV habilitó una línea para reportar maniobras peligrosas con fotos o videos y datos del hecho.

Una nueva herramienta de control vial empieza a generar polémica: desde ahora en la Argentina se podrá denunciar por WhatsApp a los conductores que cometan infracciones graves o realicen maniobras peligrosas en la vía pública. La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), busca sumar la participación de los ciudadanos como apoyo para el control y la elaboración de multas de tránsito .

Este nuevo mecanismo (que ya rige) se llama Sistema de Reporte Vial Ciudadano y funciona a través de una línea de WhatsApp habilitada para recibir denuncias con fotos, videos y datos concretos del hecho. El número informado por la ANSV, al que se podrán enviar reportes desde cualquier punto del país, es el 11-2787-0000.

La medida apunta especialmente a los casos de violencia vial, conducción temeraria y conductas de alto riesgo , esas situaciones que suelen ocurrir lejos de un control policial o de un operativo de tránsito. La idea es que un peatón, un acompañante u otro testigo pueda aportar evidencia para que la autoridad evalúe si corresponde avanzar con una sanción.

controles ruta La falta de alguno de los papeles exigidos por la normativa vigente puede derivar en multas.

Pero hay un punto clave: la denuncia por WhatsApp no genera una multa automática. Cada reporte será analizado por equipos técnicos de la ANSV -según aseguran desde el propio organismo-, que evaluarán la gravedad del caso, la calidad de la prueba y la información aportada antes de darle curso. Es decir, no alcanza con mandar un mensaje: tiene que haber datos claros y material que permita identificar lo ocurrido.

Multas de tránsito por WhatsApp: cómo funciona el nuevo sistema

Para realizar una denuncia vinculada con infracciones graves, el usuario debe comunicarse por WhatsApp al 11-2787-0000 y seguir los pasos indicados por el sistema. Este le pedirá que aporte material audiovisual, datos del hecho y un breve formulario para completar el reporte.

Según informó la ANSV, para que la denuncia pueda ser evaluada se deberán enviar fotos o videos del hecho, procurar que la patente del vehículo sea visible, indicar el lugar donde ocurrió la infracción, precisar la fecha y hora aproximada y completar la información solicitada por el formulario.

Otro detalle importante es que el material deberá ser registrado por terceros, como peatones o acompañantes. La ANSV aclara que no debe ser tomado por la persona que va manejando, ya que usar el celular al volante también constituye una conducta riesgosa y puede generar una infracción.

Entre las situaciones que se podrán reportar aparecen el alcohol al volante, el exceso de velocidad, las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, el uso del celular mientras se conduce, la presencia de menores manejando, las patentes adulteradas y los episodios de violencia vial.

El sistema busca reforzar la fiscalización en rutas, calles y avenidas, pero no reemplaza a los controles presenciales, sino que funciona como una herramienta complementaria para detectar infracciones que muchas veces no quedan registradas en el momento, pero que sí pueden ser documentadas por los ciudadanos.

Qué sanciones pueden recibir los conductores denunciados por WhatsApp

Las denuncias por WhatsApp podrán derivar en sanciones si la ANSV considera que la prueba presentada es suficiente y que el hecho constituye una infracción grave. Entre las posibles consecuencias figuran la suspensión de la licencia, la inhabilitación para conducir y otras medidas previstas por la normativa vigente.

Esto busca que las multas de tránsito no sean solo una cuestión económica, sino también una herramienta para corregir conductas peligrosas. El objetivo oficial es desalentar maniobras que pongan en riesgo a otros conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

La medida también permitirá reunir información sobre zonas, horarios o conductas que se repiten con frecuencia. Esa base de reportes puede servir para mejorar los controles, ordenar campañas de prevención y detectar patrones de riesgo en distintos puntos del país.