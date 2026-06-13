Hyundai i20: cómo es el auto que llega este año para pelear con los SUV más accesibles

El Hyundai i20 se perfila como una de las próximas novedades fuertes de la marca coreana en la región y, si no se modifica el plan local, llegará a la Argentina antes de fin de año. El modelo acaba de ser presentado en Brasil y aparece como una alternativa distinta para quienes buscan un auto compacto, moderno y bien equipado, pero sin dar el salto a un SUV tradicional.

Por tamaño, diseño y posicionamiento de precio, el Hyundai i20 queda ubicado entre el HB20 y el Creta, dos modelos conocidos dentro de la estrategia regional de la marca. En ese espacio intermedio, Hyundai apunta a un público que mira con atención a los SUV más accesibles. En ese grupo pueden entrar opciones como Chevrolet Sonic, Fiat Pulse, Kia K3, Jeep Avenger, Renault Kardian y Volkswagen Nivus, todos ubicados en una franja cada vez más competitiva del mercado.

El Hyundai i20 mide 4,13 metros de largo, 1,78 metros de ancho, cerca de 1,50 metros de alto y tiene 2,58 metros entre ejes. Es decir, ofrece una carrocería más amplia que la de un compacto tradicional, con una distancia entre ejes que ayuda a mejorar el espacio interior y la comodidad para los pasajeros.

Hyundai i20 Hyundai i20. Hyundai

En Brasil, el nuevo modelo se ofrecerá con dos configuraciones mecánicas. La más básica utiliza un motor 1.0 aspirado de tres cilindros, con hasta 80 CV cuando funciona con etanol, asociado a una caja manual de cinco marchas. La opción más interesante para la región es el 1.0 turbo de 115 CV, combinado con una transmisión automática de seis velocidades.

Hyundai i20: diseño, motorizaciones y equipamiento

El Hyundai i20 estrena una imagen bien diferente respecto de otros modelos chicos de la marca. La trompa adopta faros más afilados y horizontales, una parrilla principal ubicada en la zona baja del paragolpes y un estilo general más limpio y tecnológico. En algunas versiones, además, aparece un listón frontal con tratamiento tipo cristal, que puede sumar iluminación y reforzar la sensación de modernidad.

La gama brasileña también contempla una variante con estética más aventurera, denominada X-Line. En ese caso, el Hyundai i20 agrega molduras plásticas en la carrocería, paragolpes específicos, detalles decorativos en negro y llantas de mayor tamaño. La idea es acercarlo al universo SUV sin convertirlo necesariamente en un utilitario deportivo.

Hyundai i20 Hyundai i20. Hyundai

Puertas adentro, el Hyundai i20, incorpora una gran superficie digital, con tablero digital y sistema multimedia integrado. Además, se destaca una consola vertical para el climatizador, ubicada entre las salidas de aire.

El equipamiento incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, aire acondicionado automático, acceso y arranque sin llave, cámara de retroceso, salidas de aire para las plazas traseras, freno de mano eléctrico, levas al volante, selector de modos de conducción y tapizado en cuero sintético, según versión y mercado.

Hyundai i20 Hyundai i20. Hyundai

La seguridad también aparece como uno de los argumentos centrales del Hyundai i20: en las versiones más completas ofrece seis airbags, faros LED, control de crucero adaptativo, alerta de tráfico trasero, detector de punto ciego, lector de señales de tránsito, sensor de lluvia, detector de fatiga y frenado automático.

Hyundai i20 Hyundai i20. Hyundai

En Brasil, el 1.0 aspirado (de 80 CV) aparece como una opción de entrada de gama, aunque no necesariamente sería el elegido para nuestro mercado. Resta saber si Hyundai apostará por el 1.0 turbo de 115 CV o si, como ocurre con otros modelos, evaluará una mecánica 1.6 para adaptarse a la demanda local.

La llegada del Hyundai i20 podría darle a la marca una carta importante en una franja donde hoy se juega buena parte del crecimiento del mercado. Hyundai propone un producto más racional, con tamaño contenido, buen nivel tecnológico y una presentación que busca seducir tanto a usuarios de hatchbacks como a compradores que miran opciones de entrada al mundo SUV.