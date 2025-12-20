Es uno de los autos más baratos de Argentina y también de los más seguros: cuánto cuesta

Viene importado de Brasil, fue premiado por su equipamiento de serie y en diciembre tiene rebajas de más de un millón de pesos.

Compacto, seguro y ahora más barato: la estrategia de Hyundai para competir en el segmento compacto con el HB20.

A la hora de los balances, 2025 también será el año en el que un modelo compacto logró combinar dos atributos que pocas veces se han visto juntos en el mercado automotor argentino: un precio contenido dentro del universo de los autos 0km y un reconocimiento concreto por su nivel de seguridad .

El protagonista de este doble posicionamiento es el Hyundai HB20 , el hatchback de la marca surcoreana que se fabrica en la planta de Piracicaba, en Brasil. Fue distinguido por CESVI Argentina como uno de los vehículos más seguros del país y, al mismo tiempo, cierra diciembre con una baja de precios superior al millón de pesos en varias de sus versiones.

La combinación permitió que el modelo reforzara su presencia dentro del segmento económico , donde compite con otras alternativas de entrada sin resignar equipamiento y nivel de protección.

Precio del Hyundai HB20 en Argentina: versiones y valores actualizados

hyundai hb20 1 Con los descuentos de diciembre, el Hyundai HB20 se ubica cómodamente como uno de los autos 0km más económicos del mercado. Foto: Hyundai

Al igual que otras marcas, y según detalla Hyundai en su sitio oficial, durante diciembre se aplican precios especiales para quienes patenten el vehículo dentro del mes. La rebaja alcanzó a distintas versiones del HB20 y redefinió su posicionamiento frente a otros modelos económicos.

Así, la versión Comfort Plus con caja manual pasó de $27.600.000 a $26.600.000. En tanto, la variante Comfort Plus con transmisión automática redujo su valor de $31.000.000 a $29.900.000. Por su parte, el HB20 Platinum Safety automático bajó de $34.900.000 a $33.700.000.

Con estos precios, el hatchback de Hyundai volvió a ubicarse entre los autos 0km más baratos del mercado argentino. En ese grupo compite directamente con el Renault Kwid y el Fiat Mobi, cuyos valores de referencia en diciembre son de $25.610.000 y $26.643.000, respectivamente.

Reconocimiento en seguridad: por qué CESVI eligió al Hyundai HB20

hyundai hb20 5 Todas las versiones del Hyundai HB20 vienen equipadas de serie con seis airbags. Foto: Hyundai

Más allá del aspecto comercial, el modelo obtuvo un respaldo clave en materia de seguridad. El modelo fue distinguido en la 18ª edición de los premios Crash Test de CESVI Argentina, dentro de la categoría “Auto Más Seguro 2024”.

Desde CESVI explicaron que el vehículo superó ampliamente el estándar mínimo del Índice de Seguridad y que su equipamiento resultó determinante para alcanzar la distinción. El galardón pone el foco en la relación entre el precio de venta y el nivel de protección ofrecida a los ocupantes, en buena medida gracias que todas las versiones vienen de serie con seis airbags, frenos ABS con EBD y controles electrónicos de estabilidad (ESP) y tracción (TCS), asistente de arranque en pendiente (HAC), control de velocidad crucero con limitador de velocidad y señalización de frenado de emergencia (ESS).

Para participar en esta categoría, los modelos debían haber sido lanzados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año evaluado y alcanzar más de 35 puntos en la prueba técnica del organismo. En ese marco, el Hyundai HB20 fue elegido por su “sobresaliente relación entre precio y nivel de protección ofrecida a sus ocupantes”, según señalaron los organizadores.

Cómo es el Hyundai HB20: diseño, espacio y confort

hyundai hb20 4 Pese a sus medidas compactas, el Hyundai HB20 no deja de ser un auto cómodo, al menos para los que viajan adelante. Foto: Hyundai







El HB20 presenta una carrocería hatchback que supera apenas los cuatro metros de largo, con proporciones competitivas dentro de su segmento. En el exterior, incorpora iluminación LED, un recurso que aporta modernidad al diseño general del vehículo.

En el interior, las butacas delanteras son cómodas y se combinan con la doble regulación del volante y del asiento del conductor, lo que facilita una correcta posición de manejo. En las plazas traseras, el espacio resulta suficiente para dos adultos, mientras que un tercer ocupante viaja con mayor ajuste debido al falso túnel central.

Aun así, el vehículo mantiene cinturones de seguridad y apoyacabezas para cinco pasajeros, un aspecto alineado con el enfoque en seguridad que fue reconocido por CESVI y que refuerza su perfil como auto urbano pensado para el uso diario.