Confirmaron los primeros casos de la nueva "gripe K" en Chile y Bolivia

La variante es más contagiosa y provocó brotes en Europa y América del Norte.

El Ministerio de Salud, informó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país.

Una nueva subvariante del virus influenza A, conocida como "subclado K" de la gripe H3N2 encendió todas las alertas sanitarias en distintos puntos del mundo. En los últimos días varios países del cono sur confirmaron su detección, entre ellos Chile y Bolivia.

Identificada primero en Asia y luego extendida a Europa, esta variante mostró una capacidad de transmisión superior a la de otras cepas, lo que motivó un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en países de la región ante la posibilidad de nuevos casos importados.

En los últimos días, Perú, Chile y Bolivia confirmaron los primeros contagios, lo que provocó preocupación en Argentina.

El Ministerio de Salud de Chile (Minsal), confirmó que el pasado 18 de diciembre el primer caso de influenza A H3N2, una variante que se ha propagado en Europa y Estados Unidos —países que ingresan al invierno boreal— y que ha generado un alza en los casos y hospitalizaciones.

De acuerdo a las autoridades, el primer caso de la influenza H3N2 —también conocida como la “supergripe”— se registró en la Región de Ñuble.

Según revelaron, el paciente contagiado tiene un buen estado de salud y no ha presentado complicaciones. “Hasta la fecha, no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones”, escribieron desde el Minsal.

El Ministerio de Salud, informó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país. "Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile", detallaron a través de un comunicado.

Las autoridades advirtieron que "Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes".

¿Qué es la variante K?

El subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2). La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas “ramas” del mismo virus, llamadas subclados.

No corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo. La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026.

Recomendaciones para la población

El Ministerio de Salud reitera el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo:

Adultos de 65 años y más

Embarazadas

Personas con enfermedades crónicas

Niños entre 6 meses y 5 años

Trabajadores de la salud

variante gripe Ante la ola de gripe en Europa, expertos recomiendan la vacunación temprana en América Latina como principal herramienta de prevención.

Y en este contexto, recomendaron mantener medidas preventivas básicas: