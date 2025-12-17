Recomendaciones para viajeros: prepárate ante la variante K de la gripe H3N2

La variante K del virus de la influenza genera preocupación internacional por su alta transmisibilidad. Síntomas y prevención.

La variante de la gripe K del H3N2 se detectó en más de 34 países

La expansión de la variante K del virus de la gripe influenza H3N2 encendió alertas sanitarias en Europa y otros países del hemisferio norte debido a su elevada capacidad de transmisión.

En la Argentina, según el último Boletín Epidemiológico Nacional, todavía no se registraron casos confirmados de este subclado, aunque las autoridades sanitarias aconsejan reforzar los cuidados, especialmente entre las personas que viajan al exterior.

Recomiendan reforzar la vigilancia y mantener actualizada la vacunación antigripal como medidas principales para adelantarse a un posible ingreso de esta variante en el país.

vacunas.jpg

Gripe H3N2, situación crítica en Europa

Desde octubre de 2025, la actividad de la influenza creció a nivel global, con predominio claro del virus influenza A, especialmente del subclado K del H3N2, identificado como A(H3N2) J.2.4.1.

Este subclado se expandió aceleradamente desde agosto y ya fue registrado en más de 34 países, mayormente en el hemisferio norte. En Europa, la temporada de gripe inició entre tres y seis semanas antes que lo habitual, con un marcado aumento de contagios y hospitalizaciones.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido indicó que las internaciones diarias por influenza pasaron de 1.717 a más de 2.660 en solo una semana, con estimaciones que podrían alcanzar hasta 8.000 hospitalizaciones semanales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinaron que la variante K tiene una capacidad de contagio 56% superior a la de años anteriores, circunstancia que ha favorecido su propagación y ha puesto en tensión a los sistemas hospitalarios de Europa y América del Norte. No obstante, ambos organismos coinciden en que la gravedad clínica no se incrementa, y el impacto responde sobre todo a la cantidad de casos y a la disminución de la inmunidad colectiva por la baja circulación viral de temporadas previas.

hospital reino unido El aumento inusual de casos de gripe en niños obligó a las autoridades a cerrar establecimientos educativos.

La situación en Argentina: el cuidado de los que viajan

Los especialistas coinciden en que el riesgo para la población argentina por la variante K sigue siendo bajo, pero aun así aconsejan cuidados adicionales a quienes viajen al hemisferio norte, especialmente personas con condiciones crónicas, adultos mayores y niños pequeños.

El médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253), vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología opinó que “la circulación de la nueva variante presenta un carácter epidémico, no pandémico, distinto a lo que interpreta la OMS”.

El especialista remarcó que las personas de alto riesgo no vacunadas deberían inmunizarse antes de viajar y usar mascarillas en aviones o espacios cerrados.

Cuándo podría llegar la gripe al hemisferio sur El Ministerio de Salud de Córdoba y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) formaron un comité de expertos con el objetivo de anticipar escenarios y fortalecer la vigilancia, considerando la posible coincidencia de brotes de dengue y patologías respiratorias.

Aeropuertos Neuquén.jpg

“La circulación que hay en Europa y en Estados Unidos va a llegar al hemisferio sur -analizó Debbag-. Es la circulación normal para el otoño invierno y lo que sucede en esta época del año es que los traslados de personas por las Fiestas y las vacaciones hace que se disemine en algunos países del hemisferio sur de manera anticipada”.

Y anticipó: “Lo que es seguro es que vamos a tener un invierno complicado donde los gobiernos y la gente va a tener que tener alta tasa de vacunación, no como años anteriores”.

En la misma línea, Teijeiro consideró que “es probable que en el hemisferio sur empiece a circular también el subclado K, básicamente porque al ser una nueva mutación tiene más posibilidad de dispersión y contagiosidad”. Pero llevó tranquilidad a la población al asegurar que “los que tienen riesgo siguen siendo los mismos: los niños menores, los adultos mayores, todos los que tienen enfermedad crónica o inmunosupresión”.

Prevención y preparación sanitaria

Las administraciones nacional y provinciales reforzaron la vigilancia epidemiológica y proyectan campañas de vacunación anticipada.

El ministro de Salud cordobés, Ricardo Pieckenstainer, explicó que se prevé ampliar la cobertura contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas, impulsar la vacunación contra COVID-19 y asegurar la llegada anticipada de vacunas antigripales para 2026. El plan contempla una campaña de concientización para reforzar y completar esquemas de inmunización. “El asesoramiento de los expertos permite anticipar y ejecutar planes efectivos”, afirmó el funcionario.

Persisten recomendaciones como el lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y uso de barbijo ante síntomas. Se aconseja evitar actividades escolares o laborales y consultar a un profesional de salud frente a fiebre, tos o malestar. A quienes viajan o regresan de zonas con circulación de H3N2, se les indica completar esquemas vacunatorios y vigilar signos como fiebre alta, tos seca, dolor de garganta o dificultad respiratoria.