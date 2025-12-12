Descuentos en autos 0km: todas las promociones de diciembre 2025 que llegan hasta US$8.100

Las automotrices buscan revertir el declive típico de fin de año con una batería de descuentos, precios congelados y financiación sin interés.

Es diciembre y las terminales lo saben: por eso, muchas marcas activaron estrategias comerciales para sostener la demanda en un mes tradicionalmente débil , con rebajas puntuales, precios especiales y financiaciones a tasa 0% en pesos y dólares que abarcan desde modelos compactos hasta SUV de distintos segmentos .

El mercado cerrará 2025 con más de 600.000 autos 0km patentados , el mejor registro desde 2018. Sin embargo, como ocurre todos los años, en la recta final se marcan los números más bajos por estacionalidad: los compradores eligen demorar la operación hasta enero para que sus autos queden inscriptos como modelos más nuevos y así perder menos valor de reventa a futuro.

Con esto en mente, las automotrices buscan contrarrestarlo con bonificaciones directas sobre precios de lista y financiaciones agresivas que se extienden en todas sus redes de concesionarios hasta el 31 de diciembre .

Marca por marca, todos los descuentos y promociones

Chevrolet

General Motors relanzó la Chevrolet Season con tasas 0% para el Onix, el Onix Plus y el Tracker en plazos de 12, 18 y 24 meses, con topes de hasta $12.000.000, $16.000.000 y $14.000.000, respectivamente.

chevrolet-trailblazer-high-country.jpg Chevrolet Trailblazer. Foto: GM

Por su parte, el Spin, el Montana, la S10 y el Trailblazer también tienen en diciembre la opción de tasa 0% en 12 meses (tope de $12.000.000 para los dos primeros y de $20.000.000 para los siguientes), mientras que para el 100% eléctrico Spark la oferta en ese monto y plazo es con un interés del 4,9% (además se pueden financiar hasta $16.000.000 en 18 meses con tasa del 14,9%, $18.000.000 a 24 meses al 25,9% y $20.000.000 a 30 meses al 29,9%).

Además, la marca mantiene Plan Chevrolet con coberturas de hasta 100% y hasta 120 cuotas en modelos seleccionados, con seguro bonificado los primeros tres meses en varias unidades.

Citroën

Citroën Basalt Citroën Basalt, el SUV que fue lanzado en Argentina en enero de 2025. Stellantis

La marca de Stellantis ofrece financiación libre de intereses en hasta 36 meses para toda la gama, y también hasta $24.000.000 a través de créditos UVA al 0%. Asimismo, lanzó una línea Tasa Simple que permite financiar hasta $22.000.000 a 18 meses al 9,9%, otra de $20.000.000 a 24 meses al 0% para el Aircross Feel PK T200 y otra hasta $20.000.000 a 18 meses para el Basalt, el C3 Aircross y la furgoneta Jumpy.

DS

ds 7 DS 7. Foto: Stellantis

DS propone financiación a tasa cero para toda la gama por hasta $30.000.000 en 12 meses. Para montos mayores, hay alternativa hasta $45.000.000 con tasa 12,9% a 12 meses. Y para el DS 7 está la opción de un crédito UVA de hasta $40.000.000 a 12 meses con tasa 0%.

Fiat

Fiat Titano Fiat Titano. Foto: Stellantis.

Una de las marcas más populares en el país ofrece financiación UVA a 24 meses con tasa 0% por hasta $12.000.000 para toda la gama y una alternativa también en base UVA que financia hasta el 80% del valor con un máximo de $20.000.000 a 12 meses. Además, presenta préstamos a tasa fija 0% de hasta $10.000.000 a 18 meses y hasta $15.000.000 a 12 meses.

En lo que respecta a modelos específicos, para la pickup Titano hay financiación UVA de hasta $40.000.000 al 6,9% a 18 meses, y una línea 0% a 12 meses por hasta $30.000.000.

Honda

honda civic Honda Civic. Imagen: Honda

Para atraer nuevos clientes, la marca congeló los precios de toda su gama y extendió un descuento de US$4.100 para el Civic, que ahora queda en US$49.900 (de lista figura en US$54.000). Y continúa ofreciendo financiación a través del Santander con tasa 0% en 12 cuotas fijas en pesos.

Hyundai

Hyundai lanzó una campaña con valores preferenciales para el HB20 (sólo hatchback), la Nueva Creta y la Nueva Tucson 4x2.

En el primer caso, el HB20 Comfort Plus MT queda en $26.600.000, con una bonificación de $1.000.000; la Comfort Plus AT baja a $29.900.000, con $1.100.000 de descuento; y la Platinum Safety AT se ubica en $33.700.000, con una rebaja de $1.200.000. Para la Creta, el valor especial es de US$33.500, frente a los US$35.000 habituales, mientras que la Tucson 4x2 se ofrece por US$47.000, es decir, US$1.000 menos que su precio anterior.

Hyundai HB20 Hyundai HB20. Hyundai

A estas rebajas se suma la caída del nuevo valor del Santa Fe 2.5 Turbo 4x4, que tras la actualización de la base imponible del impuesto interno pasó de US$79.000 a US$70.900, lo que implica una disminución de US$8.100.

Jeep

Otra marca de Stellantis con ofertas de tasa 0%, en este caso a 18 meses y por hasta $10.000.000 para los modelos Renegade, Compass y Commander, que también se pueden conseguir con préstamos UVA 0% a 12 meses hasta $30.000.000.

Jeep-Renegade portada.jpg Jeep Renegade.

Como destacado, además, hay financiamiento de hasta $28.000.000 con 0% de interés a 12 meses para las versiones Renegade Willys, Renegade Sport AT6, Compass Limited Plus AT6 y Commander 1.3 Limited AT6.

Kia

La otra marca surcoreana mantiene una bonificación de US$2.000 para el Seltos, que queda en US$34.000. Y ofrece un crédito a tasa UVA 0% a través del banco Santander de hasta $24.700.000 en 12 cuotas y de hasta $14.000.000 en 18 cuotas.

kia seltos Kia Seltos. Foto: Kia

También hay promociones para el K3, uno de los autos más seguros del mercado, que mantiene su precio de lanzamiento en marzo (de US$25.000 o US$28.500, según la versión) y además le agrega financiación sin interés de hasta $20.000.000 a 12 ó 18 meses.

Peugeot

La marca del león mantiene una línea UVA 0% a 24 meses por hasta $24.000.000 aplicable al 208, el 2008 y el Partner. Para los modelos Expert, 3008, 5008 y 408 hay financiación hasta $32.000.000 a 12 meses al 13%, y para el Boxer las condiciones son las mismas pero el tope llega a $45.000.000.

Peugeot 2008 Peugeot 2008. Stellantis

A su vez, y al igual que Citroën, Peugeot ofrece un plan Tasa Simple para toda su gama que financia hasta $22.000.000 a 18 meses, pero en este caso con interés del 19,9%.

RAM

La marca ofrece condiciones similares a las de Jeep: hasta $10.000.000 a 12 meses con tasa fija 0% para cualquier versión de la Rampage, así como la línea UVA 0% a 12 meses hasta $30.000.000. Para las versiones Rebel AT9 4X4 y Bighorn 2.2 AT9, mientras tanto, ofrece financiación de hasta $28.000.000 con una tasa fija 0% a pagar también en 12 meses.

RAM Rampage RAM Rampage. Stellantis

Para la Rampage y cualquier otro vehículo de la marca, a su vez, RAM suma otras alternativas de crédito que permiten financiar hasta el 80% de su valor.

Renault

La marca del rombo tiene disponible financiación a tasa 0% para la mayoría de su gama, empezando por el Arkana (hasta $20.000.000 en 18 meses), el Kardian (hasta $11.000.000 en 24 meses), el Kwid (hasta $10.000.000 en 24 meses), el Logan (hasta $13.000.000 en 18 meses), el Kangoo Express (hasta $16.000.000 en 18 meses) y Kangoo E-Tech (hasta $18.000.000 en 24 meses), la pickup Oroch (hasta $16.000.000 en 18 meses) y el Duster (hasta $15.000.000 en 18 meses).

Renault Kardian Renault es una de las terminales que incentiva la compra de 0 kilómetros con financiación sin interés.

Por otro lado, su e-commerce, el Renault Store, dispone de cupos limitados con tasa 0% en 12 o 18 cuotas fijas para el Arkana, el Kardian y el Duster (hasta $15.000.000) y el Kwid ( hasta $12.000.000), al tiempo que todos los modelos de fabricación nacional tienen una tasa del 4.9% para financiar hasta $10.000.000 en 12 cuotas fijas, o del 9,9% a 18 pagos. Y el Plan Rombo presenta opciones de 84 a 120 cuotas y hasta 100% de financiación en casos puntuales.

BYD

BYD Dolphin Mini 1 BYD Dolphin Mini. Foto: BYD

Por último, y aunque no se trata de una promoción específicamente relacionada con la compra de un vehículo, la marca china busca cerrar operaciones en diciembre bonificando el cargador domiciliario y la instalación básica con la compra del Dolphin Mini, el Yuan Pro EV o el Song Pro DM-i.