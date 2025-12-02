201 modelos distintos: uno a uno, todos los 0km que se vendieron en noviembre 2025

En la recta final del año, dos marcas y dos modelos pelean cabeza a cabeza. Qué pasó con los autos chinos, con los eléctricos y con los modelos de lujo.
El mercado automotor superó noviembre con señales mixtas: una actividad todavía firme en los concesionarios, pero con un nivel mensual que ya refleja el declive típico de fin de año. El mes cerró con movimientos relevantes entre marcas y modelos, además de algunas tendencias que anticipan cómo se acomodará el sector cuando se contabilicen los resultados definitivos de 2025.
La Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) informó que noviembre terminó con 34.905 vehículos patentados, una cifra que quedó por debajo tanto de octubre (33,2% inferior) como del mismo mes del año pasado (3,6%). Aun así, el acumulado de 2025 se mantiene alto: 587.666 unidades en once meses, un volumen que explica por qué el cierre anual se definirá entre movimientos muy finos, especialmente en la pelea entre las dos marcas líderes: Toyota y Volkswagen.
El comportamiento de los compradores de autos 0km en esta etapa del año también se vincula con un patrón histórico: muchas operaciones que podrían hacerse en esta recta final del año se reprograman para enero con el objetivo de que los vehículos figuren como modelos más nuevos. Ese traslado altera el cierre estadístico, pero no cambia el mapa general que dejó noviembre.
Ranking de marcas y los modelos que marcaron el mes
La disputa por el liderazgo de marcas se mantiene centrada otra vez en los dos grandes rivales del año. Tras noviembre, Toyota suma 93.714 patentamientos den 2025 y un 16,8% de participación, seguida muy de cerca por Volkswagen, con 90.862 unidades y un 16,3% del mercado. Fiat completa el podio con 72.544 operaciones, por delante de Renault y Peugeot (56.528 y 48.375, respectivamente).
En noviembre, Volkswagen fue la marca más activa con 5.063 vehículos patentados, seguida por Toyota con 4.474 y Fiat con 3.654 unidades. Completan los diez primeros puestos Renault (2.972), Ford (2.838), Chevrolet (2.731), Peugeot (2.491), Citroën (1.211), Jeep (1.103) y Mercedes-Benz (943), consolidando la tendencia de concentración en las principales marcas del mercado.
En modelos, la competencia se volvió todavía más ajustada. El Toyota Yaris sostiene una diferencia mínima en la tabla anual: 29.551 unidades en el año, apenas por encima del Fiat Cronos (29.138). La Toyota Hilux sigue muy cerca con 28.959, y el Peugeot 208, que hizo un muy buen noviembre, le pisa los talones y acumula 28.251.
Para terminar de dimensionar lo cerrado del escenario: en el último mes, la diferencia entre el Cronos y el Yaris fue de solo cinco vehículos, al patentar 1.261 y 1.256 unidades, respectivamente. De todos modos, no les alcanzó para liderar la tabla de noviembre, que si se incluyen las pickups encabezó la Hilux, con 1.831 unidades, seguido del 208 (1.343) y el Volkswagen Tera (1.327), acaso la sorpresa del mes, reforzando el impacto que viene teniendo desde su lanzamiento, tanto en Brasil como en el mercado local.
Chinos, despedidas y lujo en la foto completa de los autos 0km
Entre los modelos de origen chino, claramente el gran tema del año en el mercado local, el mejor posicionado en el listado de noviembre es el BAIC BJ30, con 521 unidades patentadas, que encabeza ese grupo dentro del total de 201 modelos que tuvieron al menos una venta. Pero no es el único, claro: también se destacan el Haval H6 (185 unidades), el Haval Jolion (126), el BYD Song Pro (114) y el BYD Dolphin Mini (84).
Este último sirve como puente entre los chinos y los citycars: lidera la movilidad dentro de los modelos urbanos, junto con el Renault Kwid (527) y el Fiat Mobi (95), los otros referentes de autos compactos. Pero también está a la vanguardia de los eléctricos, donde comparte cartel con el Song Pro o con el Chevrolet Spark, que aunque tiene ventas más reducidas (24 en noviembre), refuerza la presencia creciente de vehículos libres de combustión en el mercado local.
El listado también permite identificar a los modelos que comienzan su salida del mercado. Entre ellos figuran varios modelos de Renault, como el Sandero, el Logan y el Stepway, además de las unidades remanentes de la pickup Alaskan, que siguen apareciendo gracias al stock disponible. Su presencia marca el tramo final de ciclos que ya no tendrán continuidad industrial.
Los autos de lujo también tuvieron presencia en noviembre. Entre los más destacados figuran Mercedes Benz GLC 300 (21), Mercedes Benz GLA 250 (20), BMW X1 (62) y varios modelos de Audi, como el A3 (37) y el Q3 (36). Los de súper lujo incluyen unidades únicas, como una Ferrari y cuatro Porsche Cayenne, que se mantienen en el mercado con números muy acotados.
El ranking de los 201 modelos de autos patentados en noviembre de 2025
- Peugeot 208 – 1.343 unidades vendidas
- Volkswagen Tera – 1.327
- Fiat Cronos – 1.261
- Toyota Yaris – 1.256
- Ford Territory – 931
- Chevrolet Tracker – 851
- Chevrolet Onix – 838
- Volkswagen Polo – 829
- Peugeot 2008 – 744
- Volkswagen Taos – 585
- Jeep Compass – 536
- Renault Kwid – 527
- Toyota Corolla Cross – 524
- Baic BJ30 – 521
- Jeep Renegade – 490
- Renault Logan – 478
- Volkswagen Nivus – 449
- Renault Kardian – 406
- Citroën C3 – 359
- Toyota Corolla – 357
- Fiat Pulse – 330
- Citroën Basalt – 321
- Renault Stepway – 321
- Toyota SW4 – 313
- Volkswagen T-Cross – 306
- Citroën C3 Aircross – 248
- Fiat Argo – 231
- Hyundai HB20 – 201
- Ford Bronco Sport – 197
- Fiat Fastback – 190
- Chevrolet Spin – 185
- Haval H6 – 185
- Nissan Kicks – 173
- Renault Arkana – 168
- Kia K3 – 167
- Renault Duster – 154
- Honda HR-V – 128
- Renault Kangoo II – 126
- Haval Jolion – 126
- BYD Song Pro – 114
- Ford Everest – 103
- Fiat Mobi – 95
- BYD Dolphin Mini – 84
- Renault Sandero – 79
- Baic X55 – 79
- Peugeot Nuevo 3008 – 79
- Fiat 600 – 78
- BYD Yuan Pro – 78
- Jeep Commander – 71
- Nissan X-Trail – 68
- Chevrolet Trailblazer – 62
- BMW X1 – 62
- Renault Koleos – 57
- Volkswagen Virtus – 56
- Toyota RAV4 – 54
- Volkswagen Tiguan – 53
- Chery Tiggo 4 – 53
- BMW 118 – 53
- Nissan Versa – 50
- Chery Tiggo 7 – 50
- MG ZS – 47
- MG MG3 – 42
- Nissan Sentra – 40
- Audi A3 – 37
- Audi Q3 – 36
- Hyundai Creta – 33
- Honda ZR-V – 31
- Volkswagen Vento – 28
- JAC JS4 – 27
- Suzuki Jimny – 27
- Hyundai HB20S – 26
- Jetour Dashing – 24
- Chevrolet Spark – 24
- BMW 220 – 24
- Mercedes-Benz GLC 300 – 21
- BMW X3 – 20
- Mercedes-Benz GLA 250 – 20
- Audi A5 – 20
- Volvo XC60 – 20
- Subaru All New Forester – 19
- Hyundai Tucson – 18
- Mercedes-Benz A200 – 17
- BMW X2 – 17
- Mercedes-Benz C300 – 17
- BMW M240 – 17
- Baic X35 – 16
- Audi A1 – 16
- Mercedes-Benz GLA 200 – 16
- Mercedes-Benz CLA200 – 16
- Audi Q2 – 15
- Subaru Crosstrek – 15
- Kia Sportage – 14
- Baic U5 Plus – 14
- BMW M135 – 14
- Peugeot Nuevo 408 – 14
- Mini Cooper – 13
- Ford Mustang – 13
- BMW 330 – 13
- BMW 320 – 13
- Mitsubishi Outlander – 12
- Mercedes-Benz AMG GLC 43 – 12
- Baic BJ40 – 11
- BMW M2 – 11
- JAC JS2 – 11
- Subaru All New Impreza – 11
- Kia Seltos – 10
- Mini Countryman – 10
- Mercedes-Benz GLC 200 – 10
- JAC S2 – 9
- JAC JS8 – 9
- BMW X4 – 9
- Toyota Land Cruiser – 9
- Audi S3 – 9
- Peugeot Nuevo 5008 – 9
- DFSK E5 – 9
- Volkswagen Nuevo Virtus – 8
- Lexus NX – 8
- Jetour X70 – 7
- Mercedes-Benz A250 – 7
- Audi Q5 – 6
- DS 7 – 6
- Honda CR-V – 5
- DS 4 – 5
- Audi RS3 – 5
- Jeep Wrangler – 5
- Baic BJ60 – 5
- Toyota Crown – 5
- Kaiyi X3 – 5
- Mini John Cooper Works – 5
- Chery Tiggo 2 – 5
- Jetour T2 – 5
- Honda Civic – 4
- DS 3 – 4
- Ford Bronco – 4
- Toyota GR 86 – 4
- BMW M340 – 4
- Baic EU5 – 4
- Lexus RX – 4
- Jetour T1 – 4
- Porsche Cayenne – 4
- Chery Tiggo 8 – 4
- JAC JS6 – 4
- Chevrolet Captiva – 4
- Citroën C4 Cactus – 3
- Subaru Outback – 3
- Volvo EX30 – 3
- Mercedes-Benz GLB 250 – 3
- Alfa Romeo Tonale – 3
- Audi Q8 – 3
- BMW X5 – 3
- Mercedes-Benz AMG CLE 53 – 3
- Volvo C40 – 3
- Mercedes-Benz EQA 350 – 3
- Great Wall Tank 300 – 3
- BMW Z4 – 3
- Alisi Miles GT – 3
- BMW X6 – 2
- Chevrolet Cruze – 2
- Lexus LBX – 2
- Lexus UX – 2
- Mercedes-Benz AMG GLE 53 – 2
- Coradir Tito – 2
- Audi Q7 – 2
- Kia Carnival – 2
- Honda Accord – 2
- Mercedes-Benz E450 – 2
- Land Rover Defender – 2
- Porsche 911 – 2
- Porsche 718 – 2
- Arcfox T5 – 2
- BMW 430 – 1
- DFSK Glory 580 – 1
- Mercedes-Benz GLB 200 – 1
- DFSK Glory 500 – 1
- Volvo XC90 – 1
- Great Wall ORA 03 – 1
- Ford Bronco Wildtrak – 1
- Mercedes-Benz GLE 450 – 1
- Coradir Chiki – 1
- Audi RSQ8 – 1
- Porsche Macan – 1
- Mercedes-Benz AMG A35 – 1
- Alfa Romeo Giulia – 1
- Land Rover Range Rover Sport – 1
- Hyundai Santa Fe – 1
- Land Rover Range Rover Evoque – 1
- Shineray G03F – 1
- Mercedes-Benz AMG G 63 – 1
- Volt Motors E1 – 1
- Sero Cargo Bajo – 1
- Chevrolet Camaro – 1
- Cobra Motorsport Argentina Cobra AC 302 – 1
- Ford A – 1
- Citroën C4 Lounge – 1
- Ferrari Otros – 1
- Fiat 501 – 1
- GAC Motor Emkoo – 1
- GAC Motor GS8 – 1
- Jetour X50 – 1
- Peugeot 202 – 1
- Suzuki S-Presso – 1
