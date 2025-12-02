201 modelos distintos: uno a uno, todos los 0km que se vendieron en noviembre 2025

En la recta final del año, dos marcas y dos modelos pelean cabeza a cabeza. Qué pasó con los autos chinos, con los eléctricos y con los modelos de lujo.

El mercado automotor superó noviembre con señales mixtas : una actividad todavía firme en los concesionarios, pero con un nivel mensual que ya refleja el declive típico de fin de año . El mes cerró con movimientos relevantes entre marcas y modelos, además de algunas tendencias que anticipan cómo se acomodará el sector cuando se contabilicen los resultados definitivos de 2025 .

La Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) informó que noviembre terminó con 34.905 vehículos patentados, una cifra que quedó por debajo tanto de octubre (33,2% inferior) como del mismo mes del año pasado (3,6%). Aun así, el acumulado de 2025 se mantiene alto: 587.666 unidades en once meses, un volumen que explica por qué el cierre anual se definirá entre movimientos muy finos, especialmente en la pelea entre las dos marcas líderes: Toyota y Volkswagen.

El comportamiento de los compradores de autos 0km en esta etapa del año también se vincula con un patrón histórico : muchas operaciones que podrían hacerse en esta recta final del año se reprograman para enero con el objetivo de que los vehículos figuren como modelos más nuevos . Ese traslado altera el cierre estadístico, pero no cambia el mapa general que dejó noviembre.

Ranking de marcas y los modelos que marcaron el mes

La disputa por el liderazgo de marcas se mantiene centrada otra vez en los dos grandes rivales del año. Tras noviembre, Toyota suma 93.714 patentamientos den 2025 y un 16,8% de participación, seguida muy de cerca por Volkswagen, con 90.862 unidades y un 16,3% del mercado. Fiat completa el podio con 72.544 operaciones, por delante de Renault y Peugeot (56.528 y 48.375, respectivamente).

Volkswagen Tera Volkswagen da pelea de la mano de modelos como el nuevo Tera. Volkswagen

En noviembre, Volkswagen fue la marca más activa con 5.063 vehículos patentados, seguida por Toyota con 4.474 y Fiat con 3.654 unidades. Completan los diez primeros puestos Renault (2.972), Ford (2.838), Chevrolet (2.731), Peugeot (2.491), Citroën (1.211), Jeep (1.103) y Mercedes-Benz (943), consolidando la tendencia de concentración en las principales marcas del mercado.

YARIS.jpg El Toyota Yaris se mantiene en lo más alto. Foto: Toyota

En modelos, la competencia se volvió todavía más ajustada. El Toyota Yaris sostiene una diferencia mínima en la tabla anual: 29.551 unidades en el año, apenas por encima del Fiat Cronos (29.138). La Toyota Hilux sigue muy cerca con 28.959, y el Peugeot 208, que hizo un muy buen noviembre, le pisa los talones y acumula 28.251.

Para terminar de dimensionar lo cerrado del escenario: en el último mes, la diferencia entre el Cronos y el Yaris fue de solo cinco vehículos, al patentar 1.261 y 1.256 unidades, respectivamente. De todos modos, no les alcanzó para liderar la tabla de noviembre, que si se incluyen las pickups encabezó la Hilux, con 1.831 unidades, seguido del 208 (1.343) y el Volkswagen Tera (1.327), acaso la sorpresa del mes, reforzando el impacto que viene teniendo desde su lanzamiento, tanto en Brasil como en el mercado local.

Chinos, despedidas y lujo en la foto completa de los autos 0km

Entre los modelos de origen chino, claramente el gran tema del año en el mercado local, el mejor posicionado en el listado de noviembre es el BAIC BJ30, con 521 unidades patentadas, que encabeza ese grupo dentro del total de 201 modelos que tuvieron al menos una venta. Pero no es el único, claro: también se destacan el Haval H6 (185 unidades), el Haval Jolion (126), el BYD Song Pro (114) y el BYD Dolphin Mini (84).

BAIC BJ30 El BAIC BJ30 prendió rápidamente en el público argentino. BAIC

Este último sirve como puente entre los chinos y los citycars: lidera la movilidad dentro de los modelos urbanos, junto con el Renault Kwid (527) y el Fiat Mobi (95), los otros referentes de autos compactos. Pero también está a la vanguardia de los eléctricos, donde comparte cartel con el Song Pro o con el Chevrolet Spark, que aunque tiene ventas más reducidas (24 en noviembre), refuerza la presencia creciente de vehículos libres de combustión en el mercado local.

Renault Sandero, Renault Stepway y Renault Logan Los Renault Sandero, Renault Stepway y Renault Logan se despiden del mercado local. Renault

El listado también permite identificar a los modelos que comienzan su salida del mercado. Entre ellos figuran varios modelos de Renault, como el Sandero, el Logan y el Stepway, además de las unidades remanentes de la pickup Alaskan, que siguen apareciendo gracias al stock disponible. Su presencia marca el tramo final de ciclos que ya no tendrán continuidad industrial.

Fiat Cronos El Fiat Cronos, uno de los autos 0km más vendidos de noviembre y de todo el 2025. Foto: Stellantis.

Los autos de lujo también tuvieron presencia en noviembre. Entre los más destacados figuran Mercedes Benz GLC 300 (21), Mercedes Benz GLA 250 (20), BMW X1 (62) y varios modelos de Audi, como el A3 (37) y el Q3 (36). Los de súper lujo incluyen unidades únicas, como una Ferrari y cuatro Porsche Cayenne, que se mantienen en el mercado con números muy acotados.

El ranking de los 201 modelos de autos patentados en noviembre de 2025