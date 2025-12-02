Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

El sedán cordobés pelea por ser el auto más patentado del país. Consumo, versiones, ficha técnica y el aumeto que aplicó Stellantis en su valor este mes.

En un año en el que casi todo gira alrededor de los SUV, el Fiat Cronos sigue sacando la cara por los sedanes en Argentina con una receta tradicional: producción nacional, una mecánica fiable y un precio de lista que lo ubica entre los autos 0km más accesibles del mercado automotor. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025?

Fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, el Cronos se volvió un clásico de las calles argentinas. Lleva más de siete años en la línea de montaje local y además se exporta a varios países de la región, fundamentalmente a Brasil. Esto lo convirtió en uno de los pilares de la estrategia de Stellantis en el Cono Sur y además lo ubica entre los líderes de pantentamientos en nuestro país.

Además, el rediseño que estrenó a mitad de año le dio aire fresco en diseño y multimedia, sin tocar la mecánica ni su enfoque: un sedán simple, rendidor y pensado para el día a día en el uso urbano.

Fiat Cronos: así son sus patentamientos en 2025

De acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) correspondiente a noviembre, el Fiat Cronos registró 1.261 unidades patentadas en ese mes y quedó cuarto en el ranking. El primer puesto fue para la Toyota Hilux (1.831), seguida por el Peugeot 208 (1.343) y el Volkswagen Tera (1.327), que completaron el podio de los modelos más vendidos del mes.

Interior Cronos El Fiat Cronos ganó una nueva pantalla multimedia en su último rediseño. Stellantis

Donde realmente se ve el peso del Cronos es en el acumulado de los primeros once meses de 2025. Con los datos de enero a noviembre, quedó en el Top 5 de autos más patentados:

Toyota Yaris – 29.551 unidades Fiat Cronos – 29.138 Toyota Hilux – 28.959 Peugeot 208 – 28.251 Ford Ranger – 23.969

Durante el mes de noviembre se patentaron 34.905 vehiculos, 33,2% menos que en octubre y 3,6% menos que en noviembre 2024. Asi, los primeros once meses del año acumulan 587.666 vehiculos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 49,7% respecto de 2024.

Fiat Cronos: modelos y versiones en Argentina

El último rediseño del Cronos llegó a mediados de 2025 e incluyó modificaciones en la parrilla, paragolpes y llantas de aleación, dándole un aspecto más moderno sin alterar su configuración mecánica. Debajo del capot continúa el motor 1.3 Firefly de 99 CV y 127 Nm, combinado con caja manual de cinco marchas o con transmisión automática CVT de siete velocidades preprogramadas, siempre con tracción delantera.

Fiat Cronos Fiat Cronos. Foto: Stellantis.

La autonomía es uno de sus fuertes: con un tanque de 48 litros supera los 700 kilómetros en ruta a velocidad constante. En ciudad se mueve en torno a los 9 litros cada 100 km, lo que lo mantiene como una opción eficiente frente a otros vehículos del segmento.

Equipamiento por versiones del Fiat Cronos

En confort y tecnología, las versiones Drive Pack Plus incorporan pantalla táctil de 7”, cámara de retroceso y climatizador automático.

Fiat Cronos Fiat Cronos. Foto: Stellantis.

El tope de gama Precision suma llantas de 16”, tapizados mejorados, mayor dotación tecnológica y cuatro airbags (el resto de la gama ofrece dos). Toda la línea mantiene dirección asistida eléctrica, baúl de 525 litros y sistemas de conectividad vigentes.

Cronos Like 1.3 GSE: llantas de aleación de 15”, aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, levantavidrios delanteros, cierre centralizado, radio con USB/Bluetooth, computadora de a bordo y dos airbags frontales.

llantas de aleación de 15”, aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, levantavidrios delanteros, cierre centralizado, radio con USB/Bluetooth, computadora de a bordo y dos airbags frontales. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (MT): suma pantalla táctil de 7” con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático, levantavidrios en las cuatro puertas, detalles en “negro piano” y volante multifunción.

suma pantalla táctil de 7” con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático, levantavidrios en las cuatro puertas, detalles en “negro piano” y volante multifunción. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : mantiene el equipamiento de la versión manual pero incorpora transmisión automática CVT, faros antiniebla y control de velocidad crucero.

: mantiene el equipamiento de la versión manual pero incorpora transmisión automática CVT, faros antiniebla y control de velocidad crucero. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: añade llantas de 16”, tapizados mejorados, espejos plegables eléctricamente, sensor de lluvia y luz, acceso y encendido sin llave, espejo interior electrocrómico y cuatro airbags.

Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro en diciembre 2025

Stellantis aplicó una suba de casi el 2% para el Cronos este mes. Luego de los ajustes aplicados por la terminal en los precios de lista de toda su gama, estos son los precios del Fiat Cronos en diciembre 2025: