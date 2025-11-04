Guerra por los 0 kilómetro: qué marcas y modelos serán los más vendidos en 2025

Con más de medio millón de autos 0km patentados en lo que va del año, el desempeño en noviembre puede ser crucial en una pelea cabeza a cabeza. Los rankings.

El último informe de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) reveló que el mercado automotor argentino cerró octubre con 51.982 vehículos patentados , un 7,6% menos que en septiembre pero 16,9% por encima del mismo mes de 2024 . Con diez meses transcurridos, el año acumula 552.484 unidades, un crecimiento del 55,1% respecto del año pasado.

Así, noviembre será clave, porque suele ser el último mes de ventas fuertes , ya que en diciembre los patentamientos tienden a caer. Es una práctica habitual en el sector: muchas operaciones se posponen para enero , de modo que los autos no queden registrados como modelos del año anterior. Por eso, las posiciones actuales del ranking empiezan a perfilar quiénes competirán por el liderazgo de 2025 .

De momento, Toyota y Volkswagen se mantienen como las terminales con mayor volumen acumulado, seguidas por Fiat , Ford y Renault . Entre los modelos, la disputa sigue pareja entre el Toyota Yaris , el Fiat Cronos , la Toyota Hilux y el Peugeot 208 , todos con cifras muy cercanas a falta de dos meses para el cierre del año.

Las marcas con más ventas en 2025

Toyota Hilux La Hilux, una de las cartas fuertes de Toyota. Foto: Toyota.

Hasta octubre, el ranking de marcas livianas (automóviles y comerciales livianos) está encabezado por Toyota, con 89.203 unidades y una participación del 17%. Le sigue Volkswagen, con 85.768, y más atrás Fiat, con 68.847. En cuarto y quinto lugar aparecen Renault y Peugeot, que junto con Ford y Chevrolet completan el grupo de fabricantes con más de 40 mil unidades patentadas en lo que va del año.

Top 10 marcas – Acumulado enero a octubre 2025

Volkswagen Tera Volkswagen es una de las grandes protagonistas del ranking de las marcas más vendidas del 2025. Foto: Volkswagen.

Toyota – 89.203 unidades (17,0% de participación) Volkswagen – 85.768 (16,4%) Fiat – 68.847 (13,2%) Renault – 53.037 (10,1%) Peugeot – 45.660 (8,7%) Ford – 43.920 (8,4%) Chevrolet – 41.144 (7,9%) Citroën – 22.071 (4,2%) Jeep – 20.194 (3,9%) Nissan – 13.987 (2,7%)

Detrás del lote principal aparecen Citroën, Jeep y Nissan. En conjunto, estas diez primeras marcas concentran el 92,5% del mercado argentino de vehículos livianos.

Dada la tendencia en las ventas observadas este año, donde las marcas líderes no superaron las 10.000 unidades vendidas en un mes, todo indica que no saldría de Toyota o Volkswagen a la marca ganadora en 2025; debería ocurrir un salto extraordinario de Fiat para meterse en la pelea. De todos modos, Stellantis tiene, como conglomerado corporativo, un número muy significativo: sus seis marcas -Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM y DS- acumulan en los primeros diez meses 162.252 patentamientos.

Los modelos más vendidos del año

Fiat Cronos El Fiat Cronos, siempre presente. Foto: Stellantis.

En el ranking de modelos, el Toyota Yaris pelea cabeza a cabeza con el Fiat Cronos y en octubre sacó una ventaja que podría ser decisiva: el mes pasado registró 409 unidades más que su rival (2.253 vs 1.844) y le permite acumular 28.286 patentamientos en lo que va del año frente a 27.866 del sedán de Stellantis.

Muy cerca, sin embargo, se encuentran la Toyota Hilux, con 27.112 unidades, y el Peugeot 208, que con 26.887 pelea por mantenerse en la conversación.

Top 10 modelos – Acumulado enero a octubre 2025

Toyota Yaris El Toyota Yaris tuvo un gran desempeño este 2025 y espera coronarlo en lo más alto del ranking de modelos más vendidos.

Toyota Yaris – 28.286 unidades Fiat Cronos – 27.866 Toyota Hilux – 27.112 Peugeot 208 – 26.887 Ford Ranger – 22.744 Volkswagen Amarok – 22.036 Volkswagen Polo – 19.524 Toyota Corolla Cross – 17.203 Chevrolet Tracker – 16.115 Peugeot 2008 – 14.071

Como se puede ver, el pelotón de arriba se ve bastante definido (la Ford Ranger quedó algo relegada, a más de 4 mil unidades de distancia del 208) y las diferencias entre ellos son mínimas, por lo que el desenlace podría depender de cómo se comporte el mercado este noviembre. Hasta aquí, Yaris, Hilux y Cronos se repartieron el liderazgo en los diez primeros meses del año.