Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es uno de los autos 0km más competitivos del segmento B y uno de los más patentados del mercado argentino. El ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

El Chevrolet Onix es un auto sobrio y con perfil bajo, pero eso no quita que sea uno de los modelos más patentados del mercado argentino . Con una propuesta centrada en eficiencia mecánica, un buen equipamiento tecnológico y un precio competitivo, el hatchback de General Motors logró mantenerse dentro del lote de los más vendidos en 2025 y arrancó 2026 con un buen volumen de ventas. ¿Cuál es su valor actualizado en febrero de 2026?

Importado desde Brasil y producido en la planta de Gravataí, el Onix es el modelo de entrada de gama de la marca en Argentina. Compite directamente con referentes como Toyota Yaris , Peugeot 208 y Volkswagen Polo , en un segmento donde la relación precio-producto resulta determinante.

Gran parte de su éxito radica en que tiene una propuesta clara: es un hatchback pensado para el uso urbano , que también responde en buenos términos en ruta debido a su eficiente motor turbonaftero de tres cilindros, tiene un buen nivel de equipamiento tecnológico y una gama versátil pensada para distintos tipos de públicos.

Chevrolet Onix: cómo arrancó en los patentamientos de enero 2026

El Chevrolet Onix comenzó 2026 con presencia dentro del lote de los modelos más vendidos del mercado argentino, en un mes donde el segmento B volvió a marcar el pulso de los patentamientos. En un contexto competitivo y con fuerte protagonismo de hatchbacks y pickups, el Onix logró mantenerse dentro del Top 10 general, según los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA)

Ránking de los autos más patentados en enero 2026 (Argentina):

Toyota Yaris – 3.485 unidades Fiat Cronos – 3.211 Peugeot 208 – 2.964 Toyota Hilux – 2.731 Ford Ranger – 2.418 Volkswagen Amarok – 2.205 Chevrolet Tracker – 1.905 Toyota Corolla Cross – 1.208 Volkswagen Taos – 1.072 Chevrolet Onix – 1.014

Chevrolet Onix Chevrolet Onix, cuál es su valor en febrero 2026. General Motors

A nivel general, en enero de 2026 se patentaron 66.080 autos 0km en Argentina. Si bien el total mostró una leve baja interanual frente al mismo mes de 2025, el segmento de pickups mantuvo un desempeño sólido y volvió a concentrar una porción importante de las ventas.

Chevrolet Onix: modelos y ficha técnica

El Onix se comercializa exclusivamente en versión hatchback en Argentina y está impulsado por un motor 1.0 turbo de tres cilindros con inyección directa, que entrega 116 CV a 5.500 rpm y 160 Nm a 2.000 rpm. Es una configuración orientada a eficiencia y buen rendimiento urbano, con consumos contenidos y respuesta ágil en ciudad.

La gama está compuesta por cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS. La variante LT es la única que ofrece caja manual de cinco marchas, mientras que las restantes incorporan transmisión automática de seis relaciones.

Chevrolet Onix Chevrolet Onix. General Motors

En dimensiones, el Onix mide 4,17 metros de largo, con 2,55 metros de distancia entre ejes y un baúl de 303 litros, en línea con el promedio del segmento B.

En equipamiento, desde la base incluye seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, pantalla multimedia y conectividad. A partir de LTZ suma tablero digital de 8”, pantalla de 11”, climatizador y control de velocidad crucero. La versión Premier agrega asistencias como alerta de punto ciego y estacionamiento semiautomático, mientras que la RS incorpora detalles estéticos deportivos.

Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 km en febrero 2026

Tras el último ajuste aplicado por General Motors, estos son los precios actualizados del Chevrolet Onix en febrero 2026 en Argentina: