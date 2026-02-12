Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

El hatchback de Toyota sigue siendo uno de los autos 0km más demandados del mercado argentino. El ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

El Toyota Yaris es uno de los autos 0km con más presencia en Argentina : con uan propuesta centrada en la confiabilidad mecánica, el bajo consumo y una gama simple de versiones automáticas, este hatchback del segmento B (chico) ha logrado posicionarse como una opción amplia y transversal para quienes buscan un vehículo para moverse en la ciudad pero que también tenga un buen rendimiento en ruta. ¿Cuál es el valor actualizado del Yaris en febrero 2026?

Fabricado en Brasil , y pensado para mercados de alto volumen, el Yaris se mantiene competitivo, incluso en un escenario donde crece la oferat de autos importados, especialmente los chinos , y la presión de precios es constante.

Tras cerrar 2025 como el segundo modelo más patentado del país , el Toyota Yaris arrancó 2026 con un volumen menor al que venía mostrando. En enero acumuló 1.381 unidades , un registro que lo ubicó en la 12° posición del ranking mensual , apenas por debajo del corte del Top 10.

YARIS INTERIOR Así es el interior de Toyota Yaris. Toyota

La explicación no estuvo en la demanda, sino en la oferta. Durante buena parte de enero, la producción en Brasil -de donde llega el Yaris a la Argentina- se vio afectada por paradas y reacomodamientos industriales, lo que redujo el número de unidades disponibles para entregar. Y en el mercado automotor, sin entregas no hay patentamientos.

Ese contexto hizo que el Yaris no pudiera sostener el ritmo frente a modelos que sí contaron con mayor disponibilidad en concesionarios, especialmente pickups y SUV, que dominaron el ranking del primer mes del año.

Así quedó el Top 10 de patentamientos en enero 2026, según ACARA:

Toyota Hilux: 3.403 unidades Fiat Cronos: 3.215 Peugeot 208: 2.887 Ford Territory: 2.864 Ford Ranger: 2.482 Volkswagen Tera: 2.187 Volkswagen Amarok: 2.145 Chevrolet Tracker: 1.905 Peugeot 2008: 1.795 Volkswagen Polo: 1.681

Toyota Yaris Toyota Yaris, un vehículo con buen desempeño en ciudad y en ruta. Toyota

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Toyota Yaris: versiones y características en Argentina

El Toyota Yaris se comercializa en el país desde 2016 y actualmente corresponde a la cuarta generación (código XP150), producida en la planta de Sorocaba, Brasil, desde donde se abastece a la región. Está desarrollado sobre la plataforma B de Toyota para mercados emergentes. Toda la gama utiliza el mismo conjunto mecánico:

Motor naftero 1.5 litros 2NR-FE

107 CV y 140 Nm

y Caja automática CVT con siete marchas simuladas

con siete marchas simuladas Tracción delantera

toyota-gr-yaris-2023427

En materia de seguridad, todas las versiones incluyen siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con EBD y asistente de arranque en pendiente. Las diferencias entre las versiones del Toyota Yaris son las siguientes:

Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P

Llantas de acero con tazas

Aire acondicionado manual

Pantalla táctil de 7’’

Android Auto y Apple CarPlay

Tapizados de tela

Llave convencional

Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P

Llantas de aleación de 15’’

Cámara de retroceso

Sensor de estacionamiento trasero

Control de velocidad crucero

Mejoras de terminación interior

Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P

Llantas de aleación de 16’’

Detalles exteriores específicos

Mejor nivel de terminaciones

Equipamiento de confort completo

Diferenciación estética respecto al resto de la gama

Cuánto sale un Toyota Yaris 0 km con valor actualizado en febrero 2026

Tras el ajuste del 3% aplicados por la marca hacia el cierre de 2025, estos son los precios de lista vigentes del Toyota Yaris en enero de 2026:

Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $34.284.000

$34.284.000 Toyota Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $38.084.000

$38.084.000 Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $40.956.000

Se viene el Toyota Yaris Cross

A la gama de este exitoso auto del segmento B se sumará durante febrero un nuevo modelo, el Toyota Yaris Cross, que será lanzado durante este mes pero la terminal ya publicó los precios con los que saldrán a la venta: