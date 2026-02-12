Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

El hatchback de Toyota sigue siendo uno de los autos 0km más demandados del mercado argentino. El ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.
El Toyota Yaris es uno de los autos 0km con más presencia en Argentina: con uan propuesta centrada en la confiabilidad mecánica, el bajo consumo y una gama simple de versiones automáticas, este hatchback del segmento B (chico) ha logrado posicionarse como una opción amplia y transversal para quienes buscan un vehículo para moverse en la ciudad pero que también tenga un buen rendimiento en ruta. ¿Cuál es el valor actualizado del Yaris en febrero 2026?
Fabricado en Brasil, y pensado para mercados de alto volumen, el Yaris se mantiene competitivo, incluso en un escenario donde crece la oferat de autos importados, especialmente los chinos, y la presión de precios es constante.
Toyota Yaris: qué pasó con sus patentamientos en enero
Tras cerrar 2025 como el segundo modelo más patentado del país, el Toyota Yaris arrancó 2026 con un volumen menor al que venía mostrando. En enero acumuló 1.381 unidades, un registro que lo ubicó en la 12° posición del ranking mensual, apenas por debajo del corte del Top 10.
La explicación no estuvo en la demanda, sino en la oferta. Durante buena parte de enero, la producción en Brasil -de donde llega el Yaris a la Argentina- se vio afectada por paradas y reacomodamientos industriales, lo que redujo el número de unidades disponibles para entregar. Y en el mercado automotor, sin entregas no hay patentamientos.
Ese contexto hizo que el Yaris no pudiera sostener el ritmo frente a modelos que sí contaron con mayor disponibilidad en concesionarios, especialmente pickups y SUV, que dominaron el ranking del primer mes del año.
Así quedó el Top 10 de patentamientos en enero 2026, según ACARA:
- Toyota Hilux: 3.403 unidades
- Fiat Cronos: 3.215
- Peugeot 208: 2.887
- Ford Territory: 2.864
- Ford Ranger: 2.482
- Volkswagen Tera: 2.187
- Volkswagen Amarok: 2.145
- Chevrolet Tracker: 1.905
- Peugeot 2008: 1.795
- Volkswagen Polo: 1.681
En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.
Toyota Yaris: versiones y características en Argentina
El Toyota Yaris se comercializa en el país desde 2016 y actualmente corresponde a la cuarta generación (código XP150), producida en la planta de Sorocaba, Brasil, desde donde se abastece a la región. Está desarrollado sobre la plataforma B de Toyota para mercados emergentes. Toda la gama utiliza el mismo conjunto mecánico:
- Motor naftero 1.5 litros 2NR-FE
- 107 CV y 140 Nm
- Caja automática CVT con siete marchas simuladas
- Tracción delantera
En materia de seguridad, todas las versiones incluyen siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con EBD y asistente de arranque en pendiente. Las diferencias entre las versiones del Toyota Yaris son las siguientes:
Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P
- Llantas de acero con tazas
- Aire acondicionado manual
- Pantalla táctil de 7’’
- Android Auto y Apple CarPlay
- Tapizados de tela
- Llave convencional
Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P
- Llantas de aleación de 15’’
- Cámara de retroceso
- Sensor de estacionamiento trasero
- Control de velocidad crucero
- Mejoras de terminación interior
Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P
- Llantas de aleación de 16’’
- Detalles exteriores específicos
- Mejor nivel de terminaciones
- Equipamiento de confort completo
- Diferenciación estética respecto al resto de la gama
Cuánto sale un Toyota Yaris 0 km con valor actualizado en febrero 2026
Tras el ajuste del 3% aplicados por la marca hacia el cierre de 2025, estos son los precios de lista vigentes del Toyota Yaris en enero de 2026:
- Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $34.284.000
- Toyota Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $38.084.000
- Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $40.956.000
Se viene el Toyota Yaris Cross
A la gama de este exitoso auto del segmento B se sumará durante febrero un nuevo modelo, el Toyota Yaris Cross, que será lanzado durante este mes pero la terminal ya publicó los precios con los que saldrán a la venta:
- Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000
- Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000
- Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000
- Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000
- Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000
