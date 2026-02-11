Llega un anti SUV: cómo es el auto premiado en seguridad que viene para pelear contra Toyota

Está confirmado para abril. Recibió 5 estrellas en las pruebas de choque y viene para revitalizar la oferta de sedanes.
En un mercado que hace años parece girar alrededor de las camionetas y los SUV, hay un modelo que viene a plantarse con otra receta: un sedán (y además hatchback) pensado para el que no quiere subirse a la moda, pero sí quiere diseño, tecnología y, sobre todo, seguridad. Ese anti SUV es el Kia K4, que ya tiene su desembarco confirmado para Argentina y, además, acaba de lograr un hito que no es menor: cinco estrellas en Latin NCAP.
Si bien los sedanes cedieron terreno frente a los SUV, 2026 asoma como un año de regreso de los sedanes, con propuestas más tradicionales para quienes priorizan baúl grande, estabilidad rutera y una postura de manejo más baja.
Y ahí es donde el Kia K4 busca su lugar: por tamaño y por precio/segmento va a competir en el corazón del mercado, con nombres instalados. Entre ellos, el rival a vencer por peso de marca y volumen histórico es Toyota con su Corolla.
Kia K4: el anti SUV que llega con 5 estrellas en seguridad
El Kia K4 fue evaluado por Latin NCAP y obtuvo cinco estrellas, la máxima calificación del organismo. En el detalle de los resultados, el modelo logró 92% en protección de ocupantes adultos, 90% en ocupantes infantiles, 77% en peatones y usuarios vulnerables y 84% en sistemas de asistencia a la conducción.
Uno de los puntos destacados del informe es que mostró estructura estable en el impacto frontal y buena protección en pruebas de choque frontal y lateral. Y en seguridad activa, el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) tuvo una respuesta robusta en los escenarios evaluados, mientras que la asistencia de velocidad cumplió los requisitos técnicos.
Además, el resultado se apoya en algo clave para el comprador argentino: el equipamiento base. Según el reporte, el modelo ofrece seis airbags y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) de serie, y suma un paquete de asistencias que puede variar según versión.
Cuándo se lanza en Argentina y qué motor trae el Kia K4
La marca tiene previsto que el Kia K4 (fabricado en México) debute en abril en Argentina con carrocería de 4 puertas, y que a los pocos meses se sume la variante hatchback.
En cuanto a la mecánica, tendrá un motor naftero 2.0 aspirado de 150 CV. La posibilidad de un turbo queda, por ahora, como una carta “en estudio” para una etapa posterior, si el posicionamiento y la demanda acompañan.
Con ese combo —sedán/hatch, 2.0 de 150 CV, mucha seguridad y equipamiento—, el Kia K4 entra en una franja donde el usuario busca un auto para viajar cómodo en ruta y tener baúl generoso (en el caso del sedán). De hecho, se lo describe como sucesor del Cerato y con una propuesta bien tradicional, con 4,7 metros de largo y capacidad de baúl por encima de los 500 litros.
Contra quién compite y por qué el Kia K4 apunta a Toyota
El Kia K4 no va a estar solo. Por segmento, se lo ubica compitiendo con modelos como Toyota Corolla, además de otros sedanes como el Citroën C4, Honda Civic, Nissan Sentra, Peugeot 408 y Volkswagen Vento.
En vez de subirse al formato alto y robusto que domina las calles, este Kia apuesta por lo clásico: centro de gravedad más bajo, comportamiento más rutero, silueta de sedán y un estilo pensado para quienes todavía valoran el tres volúmenes.
Te puede interesar...
Leé más
Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026
Se viene un nuevo Jeep Renegade: cuándo se estrena y qué cambios tiene
Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario