Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Se produce en la planta de General Alvear, Santa Fe, y es uno de los SUV más elegidos de Argentina. El aumento en su precio que fijó la terminal este mes.

El Chevrolet Tracker es un SUV de fabricación nacional , producido en la planta de General Alvear, en Santa Fe, que se consolidó en 2025 como uno de los referentes del segmento en Argentina. Con una participación de mercado cercana al 2,9% del total de vehículos 0 km, el modelo reafirmó su peso comercial y arrancó 2026 con impulso , manteniéndose entre los SUV más elegidos del país.

Parte de su fortaleza tiene que ver con una fórmula clara: dimensiones ideales para la ciudad, buen despeje al suelo, motor turbo eficiente y caja automática en toda la gama , un diferencial que no todos los rivales ofrecen de serie. A eso se suma un nivel de tecnología y seguridad que la deja bien posicionada incluso en versiones de entrada.

Desde mediados de 2025, además, la Tracker incorporó un restyling que actualizó su imagen sin alterar la base del producto. Los cambios se concentraron en el interior, donde el tablero digital de 8 pulgadas y la pantalla multimedia de 11 pulgadas elevaron la percepción de calidad y la alinearon con las tendencias actuales del segmento B-SUV.

Patentamientos: cómo arrancó 2026 Chevrolet Tracker

Según los datos finales de patentamientos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Chevrolet Tracker registró en 2025 un crecimiento interanual cercano al 80% respecto del año anterior y arrancó 2026 con el pie derecho, al ubicarse dentro del Top 5 de los SUV más patentados de enero, confirmando su continuidad como uno de los referentes del segmento.

Ford Territory – 2.864 unidades Chevrolet Tracker – 1.905 Peugeot 2008 – 1.795 Toyota Corolla Cross – 1.208 Volkswagen Nivus – 1.128 Volkswagen Taos – 1.072 Jeep Compass – 978 Volkswagen T-Cross – 876 Renault Kardian – 849

Tracker 3 Chevrolet Tracker, un SUV con buena capacidad de baúl. General Motors

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Chevrolet Tracker: motor, equipamiento y características

En Argentina, la Chevrolet Tracker se ofrece con un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros, que entrega 132 CV y 190 Nm de torque, asociado en todas las versiones a una caja automática CVT y tracción delantera. Es una configuración pensada para priorizar suavidad de marcha y consumo contenido en el uso urbano, sin resignar respuesta en ruta.

Dentro del segmento, ofrece un baúl de 393 litros y un despeje al suelo que permite circular con comodidad por calles en mal estado o caminos rurales livianos. En seguridad, toda la gama incluye seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad y tracción, además de asistencias como arranque en pendiente e ISOFIX.

Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker, cuál es su valor actualizado en febrero 2026. General Motors

Según versión, suma tecnologías como frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y sensores de estacionamiento, además de servicios conectados OnStar y Wi-Fi a bordo, uno de los diferenciales históricos del modelo.

Chevrolet Tracker 0 km: precios actualizados en febrero 2026

No se registran aumentos en este mes para este producto, por lo que estos son los precios oficiales de la Chevrolet Tracker en febrero de 2026 en Argentina: