Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

De producción nacional, fue uno de los SUV más elegidos en 2025. Cuál es el ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.

En un mercado automotor donde los SUV ganan protagonismo, hay un modelo que se destaca por constancia, volumen y presencia industrial. Chevrolet Tracker se está consolidado como uno de los grandes referentes del segmento en Argentina, combinando producción nacional, buen nivel de equipamiento y una propuesta pensada para el uso cotidiano. Ese combo la llevó a cerrar 2025 como el segundo SUV más patentado del país. ¿Cuál es su precio actualizado en enero 2026?

Fabricado en la planta de General Motors en General Alvear, Santa Fe, el Tracker es un emblema de la industria automotriz local : un SUV compacto, moderno y accesible dentro de un segmento cada vez más competitivo. En un contexto dónde los precios no paran de aumentar mes a mes, logró sostener competitividad frente a rivales directos como Peugeot 2008, Toyota Corolla Cross o Volkswagen Taos.

La receta de su éxito radica en que el Tracker tiene unas dimensiones ideales para la ciudad , pero también un buen despeje al suelo que permite recorrer con cierto confort caminos secundarios, además de un motor turbo eficiente que fue "recalibrado". A esto se suma un restyling aplicado a mediados de 2025 en el que este SUV renovó su interior con un tablero digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia de 11".

Patentamientos: el peso de Chevrolet Tracker en el mercado SUV

Los números oficiales confirman el buen momento del modelo. Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en el acumulado de todo 2025, el Chevrolet Tracker se ubicó como el segundo SUV más patentado de Argentina.

Ránking anual de los SUV más patentados en Argentina en 2025:

Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades Chevrolet Tracker – 17.647 Volkswagen Taos – 16.523 Peugeot 2008 – 15.347 Ford Territory – 14.063 Renault Kardian – 11.343 Volkswagen Nivus – 10.854 Jeep Compass – 10.686 Volkswagen T-Cross – 9.832 Jeep Renegade – 9.752

Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker se destaca en el segmento B-SUV en Argentina. General Motors

Durante el mes de diciembre 2025 se patentaron en Argentina 23.997 autos 0km, 32,3% menos que en noviembre y 10,3% más que en diciembre 2024. De esta manera, el año (2025) cerró en 612.178 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 47,8% respecto de 2024.

Chevrolet Tracker: ficha técnica

El Chevrolet Tracker se ofrece en Argentina con un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros, que entrega 132 CV de potencia y 190 Nm de torque, siempre asociado a una caja automática CVT con relaciones preprogramadas y tracción delantera. Es una configuración enfocada en la eficiencia, con buena respuesta en ciudad y un andar suave en el uso diario.

Dentro del segmento B-SUV, mide 4.270 mm de largo, tiene 2.570 mm de distancia entre ejes y un baúl de 393 litros, ampliable al rebatir los asientos traseros. En seguridad, toda la gama incluye seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad y tracción, asistencia al arranque en pendiente e ISOFIX. Según versión, suma frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego y mantenimiento de carril.

Techo solar tracker En su versión tope de gama, Chevrolet Tracker tiene un techo solar. General Motors

A nivel tecnología, desde el último restyling incorpora tablero digital de 8” y pantalla multimedia de 11”, compatibles con Android Auto y Apple CarPlay, además de OnStar y WiFi a bordo, uno de los diferenciales del modelo dentro del segmento.

Chevrolet Tracker 0 kilómetro: precios actualizados en enero 2026

Tras el último ajuste aplicado por la marca del 2%, los precios del Chevrolet Tracker 0 km en enero 2026 en Argentina son los siguientes: