Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es el segundo SUV más pateando del año Argentina y pisa fuerte en el mercado de los autos 0km ¿Cuál es el aumento que fijó la terminal para este mes?

Chevrolet Tracker está cerrando el año como uno de los modelos más sólidos del mercado argentino : fabricado en Santa Fe logró sostener volumen, presencia en concesionarios y un posicionamiento claro dentro del segmento B-SUV, donde cada mes aparecen más alternativas y la competencia es cada vez más fuerte, ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre 2025?

Parte del éxito de este SUV radica en su tamaño justo para el uso urbano , un buen despeje al suelo, un motor turbo "recalibrado", caja automática en toda la gama y un nivel de tecnología más que interesante para el segmento al que pertenece. En un mercado muy sensible al precio, como actualmente es el argentino, el Tracker está bien posicionado frente a rivales directos como Peugeot 2008 o Jeep Renegade.

Desde julio de 2025, además, Tracker sumó un restyling que ayudó a r efrescar su imagen . Los cambios se notan especialmente en el interior, donde el nuevo tablero digital de 8 pulgadas y la p antalla multimedia de 11 pulgadas le dieron un salto de calidad claro, alineándola con lo que hoy se espera en este tipo de vehículos.

Patentamientos: cómo le fue a la Chevrolet Tracker en 2025

Según datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), la Chevrolet Tracker mantuvo un desempeño muy fuerte durante todo 2025. En noviembre, registró 907 unidades patentadas, lo que representó el 3% del mercado de livianos, con una suba interanual superior al 45%.

En el acumulado enero–noviembre 2025, la Tracker alcanzó 17.026 unidades, ubicándose como el segundo SUV más patentado del país, solo por detrás de Toyota Corolla Cross. El ranking acumulado de los principales SUV quedó así:

Toyota Corolla Cross – 17.756 unidades Chevrolet Tracker – 17.026 Volkswagen Taos – 16.203 Peugeot 2008 – 14.895 Ford Territory – 13.241

Tracker 3 Chevrolet Tracker, el segundo SUV más patentado del año en Argentina. General Motors

En el mercado general, durante noviembre se patentaron 34.905 autos 0km, un 33,2% menos que en octubre y un 3,6% menos que en noviembre de 2024. Aun así, el acumulado de los once meses de 2025 llega a 587.666 vehículos 0 km, lo que representa un crecimiento del 49,7% frente al mismo período del año pasado.

El nuevo competidor de Chevrolet Tracker

El nuevo competidor que se suma al segmento del Chevrolet Tracker es el Kia Seltos, un SUV compacto que acaba de presentar su segunda generación a nivel global y que ya está confirmado para el mercado argentino. No se trata de un simple retoque estético: el modelo creció en dimensiones, sumó más tecnología y apunta a posicionarse en el límite entre los segmentos B y C.

Kia Seltos Kia Seltos. Kia Motors

Este crecimiento le permite ofrecer un interior más amplio, mejor espacio para las plazas traseras y un baúl más generoso, además de un salto importante en seguridad y asistencias a la conducción. La nueva generación incorpora más airbags y un paquete ADAS más completo, con sistemas como frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, elementos cada vez más valorados por los compradores de SUV.

Con su llegada prevista para 2027, el Kia Seltos se prepara para competir de forma directa con modelos consolidados como Chevrolet Tracker y Peugeot 2008, sumando además la promesa de versiones más potentes y la posibilidad de una variante híbrida en una segunda etapa. Más tamaño, más tecnología y una oferta mecánica más amplia lo posicionan como un nuevo actor a seguir dentro de uno de los segmentos más disputados del mercado argentino.

Chevrolet Tracker: ficha técnica

La Chevrolet Tracker se ofrece en Argentina con un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros, que entrega 132 CV de potencia y 190 Nm de torque, siempre asociado a una caja automática CVT con relaciones preprogramadas y tracción delantera. Es una configuración orientada a la eficiencia, con buena respuesta en ciudad y un funcionamiento suave en el uso diario.

Dentro del segmento B-SUV, la Tracker mide 4.270 mm de largo, tiene 2.570 mm de distancia entre ejes y un baúl de 393 litros, ampliable al rebatir los asientos traseros. El despeje al suelo permite un uso urbano cómodo y salidas ocasionales por caminos en mal estado.

Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker.

En seguridad, toda la gama incluye seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad y tracción, asistencia al arranque en pendiente y anclajes ISOFIX. Según versión, suma frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

A nivel tecnología, desde el último restyling incorpora tablero digital de 8” y pantalla multimedia de 11”, compatibles con Android Auto y Apple CarPlay, además de OnStar y WiFi a bordo. Un conjunto que explica su fuerte presencia entre los SUV más vendidos del país.

Chevrolet Tracker 0 kilómetro: valor actualizado en diciembre 2025

Tras la última actualización de los precios de lista, Chevrolet aplicó en noviembre un incremento de aproximadamente 1.5% sobre toda la gama de Tracker respecto de octubre. Así quedan los precios de la Chevrolet Tracker 0km en diciembre 2025 en Argentina: