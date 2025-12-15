Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Integra el competitivo segmento B del mercado, que comparte con Toyota Yaris y Peugeot 208, entre otros, Valores y versiones.

El Chevrolet Onix es protagonista de uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor local, donde figuran varios de los autos 0km más vendidos del año. Lanzado en 2012 y actualmente en su segunda generación, fue de los primeros en incorporar motores nafteros de tres cilindros y está entre los que ofrece opciones atractivas en la relación precio-producto. Cuál es su valor actualizado en diciembre de 2025.

El modelo del segmento B de General Motors , sólo disponible en versión hatchback en el mercado local, tiene que vérselas con rivales de peso, como Peugeot 208, Volkswagen Polo y Toyota Yaris , que están en el top ten de ventas en la Argentina.

Al igual que los modelos de Toyota y de Volkswagen y a diferencia del Peugeot, se produce en Brasil. El Onix se fabrica en la planta de Gravataí de Río Grande do Sul, la primera factoría de General Motors en instalarse fuera del estado de San Pablo. Para Chevrolet es el modelo de entrada de gama en el país.

Chevrolet Onix, entre los más vendidos

De acuerdo a los datos oficiales difundidos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Chevrolet Onix fue el undécimo modelo más vendido del país en noviembre, con 891 unidades. Y en el acumulado de los primeros once meses del año llegó a la duodécima ubicación en patentamientos:

Toyota Yaris: 29.551 unidades Fiat Cronos: 29.138 Toyota Hilux: 28.959 Peugeot 208: 28.251 Ford Ranger: 23.969 Volkswagen Amarok: 22.959 Volkswagen Polo: 20.506 Toyota Corolla Cross: 17.756 Chevrolet Tracker: 17.026 Volkswagen Taos: 16.203 Peugeot 2008: 14.895 Chevrolet Onix: 13.076

Chevrolet Onix: versiones y equipamiento

Las cuatro versiones del Chevrolet Onix equipan el mismo motor tricilíndrico turbo de 1.2 litro con 116 caballos de potencia, con buenas prestaciones y bajo consumo de combustible. Sólo la entrada de gama, el LT, viene con caja manual de 5 marchas; las tres restantes cuenta con transmisión automática de seis marchas.

Chevrolet Onix Chevrolet Onix. General Motors

En dimensiones, el Onix hatchback mide 4,17 metros de largo, 1,74 de ancho y 1,47 de alto, con una distancia entre ejes de 2,55 metros. El baúl tiene una capacidad de 303 litros, en el promedio del segmento. En el habitáculo, cuenta con asiento del conductor regulable en altura, volante multifunción, tablero con pantalla de 3,5’’, acceso y arranque sin llave, pantalla de 8’’ con sistema Mylink y conexión inalámbrica para Android auto y Apple Carplay, WiFi y el sistema OnStar presente en la gama de Chevrolet.

Ya desde la versión LTZ suma sensor de luces, climatizador, apoyabrazos central delantero, tablero digital de 8’’, pantalla de 11’’ para el sistema multimedia, encendido remoto a través de My Chevrolet y control de velocidad crucero. Por último, la variante Premier suma en el equipamiento estacionamiento automático, tapizados de cuero bitono y cargador inalámbrico.

Chevrolet Onix Chevrolet Onix. General Motors

En seguridad, trae de serie seis airbags, cinturones con sistema Isofix, control de tracción y control de estabilidad, y asistente de arranque en pendiente. La versión LTZ suma faros delanteros LED, indicador de presión de neumáticos, sensor de estacionamiento trasero y cámara de marcha atrás. En la Premier, en tanto, agrega sensor de estacionamiento delantero, faros antiniebla y alerta de punto ciego.

Cuánto vale el Chevrolet Onix en diciembre de 2025

De acuerdo a los valores publicados por General Motors, la gama arranca en 30.887.900 pesos. Estos son los precios de diciembre de 2025 del Chevrolet Onix: