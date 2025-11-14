Chevrolet revive un nombre exitoso para ir contra Renault, Fiat y Volkswagen

Ya se sabe cómo se llamará el SUV con silueta coupé que competirá con exponentes de peso como el Kardian, el Pulse o el Tera. Cuándo lo presentan.

Chevrolet dio detalles de su nuevo SUV para la región, que verá la luz en 2026. Foto: GM

Luego de mucha expectativa y versiones cruzadas que alimentaron muchos rumores, Chevrolet despejó el misterio sobre su próximo SUV regional . El nombre finalmente no fue ninguno de los que se mencionaban en los pasillos de la industria ( ni Onix ni Carbon , por ejemplo, como se lo conocía internamente durante su desarrollo), sino uno completamente inesperado .

En concreto, la marca del moño decidió sacar del arcón de los recuerdos una denominación con historia: Sonic . El nombre, que supo identificarse con un hatchback y un sedán comercializados en la región entre 2012 y 2020, vuelve ahora para dar vida a un modelo inédito que se fabricará en Brasil y debutará el año que viene .

El anuncio se conoció a través de la voz del propio presidente de presidente de GM Sudamérica, Santiago Chamorro , y se enmarca en el proceso de transformación que la compañía atraviesa en Sudamérica, con una renovación completa de su portafolio y una estrategia orientada a fortalecer su presencia en el rubro de los SUV compactos .

Chevrolet Sonic: un SUV coupé que rescata una identidad global

El nuevo Chevrolet Sonic será el encargado de inaugurar una silueta inédita para la marca en la región: la de los utilitarios deportivos con estilo coupé, un formato que viene ganando protagonismo entre los consumidores que combinan gusto por el diseño, la tecnología y la eficiencia.

chevrolet sonic 2026 4 El moño de Chevrolet, infaltable para poner su impronta en la parte trasera del nuevo Sonic. Foto: Captura

Según la compañía, el modelo buscará atraer a un público que combina deportividad, estilo y eficiencia energética. Chevrolet lo describe como un vehículo que refleja “juventud, ligereza y modernidad”, atributos que remiten al espíritu del nombre y su etapa anterior en la región y que serán, entonces, sus principales armas para reforzar su posición frente a competidores como el Renault Kardian, el Fiat Pulse o el Volkswagen Tera.

En cuanto al diseño, las pocas imágenes divulgadas muestran una parrilla dividida en dos secciones, luces delanteras LED, rompenieblas y un remate trasero ligeramente inclinado. Los laterales aparentan contar con una distancia entre ejes generosa y voladizos cortos, mientras que las partes bajas adoptan piezas en plástico negro, despeje elevado y barras de techo, siguiendo la tendencia aventurera que caracteriza a este tipo de modelos. Y atrás todo indica que seguirá el camino del Equinox EV, con ópticas alargadas e interrumpidas por el moño de la marca.

Producción regional y llegada al mercado

El Sonic será producido en la planta de Gravataí, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, reconocida por su papel estratégico dentro de la red industrial de General Motors. Desde allí se abastecerán los principales mercados de Latinoamérica, incluida la Argentina.

chevrolet sonic 2026 6 El nuevo Chevrolet Sonic saldrá a toda la región desde la planta de GM en Gravataí, en Brasil. Foto: Captura

A nivel catálogo, se ubicará entre el Onix y el Tracker, completando la oferta de SUV compactos de Chevrolet en la región. Por eso, la elección de la planta de Gravataí no es casual: allí también se producen los Onix y Onix Plus, lo que permitirá optimizar la logística y las exportaciones.

chevrolet sonic 2026 3 Chevrolet mostró el Sonic con camuflaje y permitió ver más detalles sobre su parrilla y ópticas delanteras. Foto: Captura

Si bien la marca no reveló detalles técnicos, se espera que el modelo adopte los últimos lineamientos interiores de Chevrolet, con doble pantalla (una de 8 pulgadas para el tablero y otra de 11 para el sistema multimedia), junto con servicios como OnStar y WiFi nativo. En seguridad, incorporará los sistemas básicos de control de tracción, estabilidad y frenos ABS, mientras que las versiones más equipadas podrían sumar asistencias a la conducción adicionales.

Chevrolet Sonic El Chevrolet Sonic que dejó de venderse en 2019 en Argentina. General Motors

En materia de motorización, se estima que mantendrá el bloque 1.0 turbo de tres cilindros en línea que ya se encuentra en el Onix brasileño, con posibles mejoras de potencia y torque. Además, se especula con que en el futuro podría recibir algún tipo de electrificación, siguiendo la tendencia reciente de la industria.