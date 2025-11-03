Una sorpresa entre los SUV más vendidos: así quedó el ranking en octubre 2025

Un modelo de Volkswagen se metió en el Top 10 del mes y en el podio de los SUV más vendidos.

En un mes cargado de movimientos en el mercado, los SUV volvieron a ser protagonistas y apareció un nombre que pocos tenían en el radar: el Volkswagen Tera . En octubre, este modelo recientemente lanzado se metió entre los diez vehículos 0 km más vendidos del país y se convirtió en el tercer SUV del ranking , sólo por detrás de Ford Territory y Chevrolet Tracker.

El dato no es menor: en octubre se patentaron 51.982 vehículos 0 km en Argentina, apenas por debajo de septiembre, pero con una suba de 16,9% frente al mismo mes de 2024. En los diez primeros meses del año, el mercado ya suma más de 552.000 unidades , lo que marca un crecimiento cercano al 55% interanual , con los SUV como una de las siluetas que más empujan ese salto.

En el Top 10 de 2025 de modelos livianos (autos y comerciales ligeros) sigue mandando la Toyota Hilux , escoltada por Toyota Yaris y Peugeot 208 . Detrás aparecen la Ford Ranger y el Fiat Cronos , y recién ahí llega la “zona SUV”: Ford Territory en el sexto puesto, Chevrolet Tracker en el octavo y la Volkswagen Tera cerrando el pelotón en el décimo lugar del ranking general , algo impensado para un producto con tan poco tiempo en el mercado.

En paralelo, el mapa de marcas también se está reacomodando. Toyota sigue al frente en ventas anuales, pero su crecimiento está por debajo del promedio del mercado. Volkswagen, apoyada en una ofensiva fuerte de sus SUV, recortó distancias con la japonesa y ya quedó a unos 3.500 vehículos de diferencia, después de haber estado separadas por cerca de 17.000 unidades un año atrás.

Una sorpresa entre los SUV: el salto de Volkswagen Tera

La clave del mes fue el Volkswagen Tera, un SUV compacto que en apenas dos meses de presencia en los concesionarios ya alcanzó 1.347 patentamientos en octubre, con un acumulado de 2.574 unidades en el año. Gracias a ese número, no sólo se metió en el Top 10 de modelos más vendidos, sino que se acomodó como el tercer SUV más elegido del mes, detrás de Ford Territory (1.709 unidades) y Chevrolet Tracker (1.532).

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Foto: Volkswagen.

El movimiento tiene lógica dentro de la estrategia de la marca. Volkswagen está apostando fuerte a los SUV para compensar la caída de modelos como Amarok y Taos. En ese contexto, el nuevo Tera aparece “posicionado como el Volkswagen más barato del mercado, que le puede "robar" clientes al producto de General Motors”, en referencia directa a la Tracker, que hoy pelea por el liderazgo del segmento.

Para la automotriz alemana, este empuje de la Volkswagen Tera llega en el momento justo. Mientras la producción local de Taos se detuvo y la gama se reorganiza, el Tera se transforma en la puerta de entrada al universo SUV de Volkswagen, con precios más contenidos y un enfoque bien familiar.

Cómo quedó el ranking de los más vendidos en octubre 2025

Toyota Hilux: 2.523 unidades Toyota Yaris: 2.253 Peugeot 208: 2.232 Ford Ranger: 2.031 Fiat Cronos: 1.844 Ford Territory: 1.709 Volkswagen Amarok: 1.619 Chevrolet Tracker: 1.532 Volkswagen Polo: 1.460 Volkswagen Tera: 1.347

Ford Territory: 1.709 unidades Chevrolet Tracker: 1.532 Volkswagen Tera: 1.347 Toyota Corolaa Cross: 1.339 Peugeot 2008: 1.251 Volkswagen Taos: 1.141 Renault Kardian: 934 Jeep Compass: 889 BAIC BJ30: 778 Jeep Renegade: 771

