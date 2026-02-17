Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026
Es uno de los SUV más vendidos del país y se mantiene en el podio anual del segmento. El ajuste que aplicó la terminal este mes y cómo quedan sus precios.
El Volkswagen Taos atraviesa un momento de consolidación en el mercado argentino. A pesar de haber dejado de producirse en la planta de General Pacheco y pasar a importarse desde México, el SUV no perdió volumen y logró cerrar 2025 entre los más patentados de su categoría. ¿Cuál es su precio actualizado en febrero 2026?
Su propuesta es muy clara: un SUV mediano con buen espacio interior, nivel de confort competitivo y un conjunto mecánico probado. El motor 1.4 TSI de 150 CV le permite combinar eficiencia con prestaciones suficientes tanto para el uso urbano como para viajes en ruta, donde se muestra estable y sólido, lo que le permite competir contra rivales de peso como Ford Territory o Toyota Corolla Cross.
Además, el Taos mantiene uno de sus principales diferenciales: la calificación de cinco estrellas en Latin NCAP, algo que continúa siendo determinante para el público familiar que busca seguridad activa y pasiva en este segmento.
Volkswagen Taos: cómo arrancó 2026 en los patentamientos
Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Taos patentó 1.072 unidades en enero 2026, ubicándose nuevamente entre los SUV más elegidos del país.
En el ranking de SUV de enero, el escenario fue el siguiente:
- Ford Territory: 2.864 unidades
- Volkswagen Tera: 2.187
- Chevrolet Tracker: 1.905
- Peugeot 2008: 1.795
- Toyota Corolla Cross: 1.208
- Volkswagen Nivus: 1.128
- Volkswagen Taos: 1.072
En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.
Volkswagen Taos: ficha técnica y mecánica
Volkswagen Taos es un SUV para el segmento C (compacto) que se comercializa en el mercado argentino desde 2021. Hasta el momento recibió dos actualizaciones, la última en enero de 2024.
Hasta junio de 2025, VW Taos se produjo en Argentina y ahora la línea de montaje se encuentra en México, debido a que en la planta de General Pacheco se utilizará el espacio vacante dejada por Taos para producir la nueva Amarok South América.
En lo que respecta a su motorización, Volkswagen Taos viene equipado con las siguientes características:
- Motor 1.4 turbonaftero de cuatro cilindros
- 150 caballos de potencia
- 250 Nm de torque
- Caja automática CVT de seis velocidades
- Tracción delantera.
A continuación, se destacan las versiones y el nivel de equipamiento de Volkswagen Taos en Argentina.
Taos Comfortline 250 TSI AT
- Llantas de 18”
- Ópticas full LED
- Seis airbags
- Control de estabilidad y tracción
- Asistente de arranque en pendiente
- Sistema multimedia VW Play compatible con Android Auto y Apple CarPlay
Taos Highline 250 TSI AT
- Llantas de 19”
- Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con función Stop & Go
- Asistente de mantenimiento de carril
- Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones
- Estacionamiento automático
Taos Highline Bi Tono 250 TSI AT
- Mismo equipamiento que la versión Highline
- Techo y espejos exteriores en negro
- Detalles estéticos exclusivos
Volkswagen Taos 0 kilómetro: precio actualizado en febrero 2026
Luego del aumento aplicado por la terminal del 1%, estos son los precios actualizados de Volkswagen Taos en febrero 2026 en Argentina:
- Volkswagen Taos Comfortline 250 TSI AT MY26: $57.511.950
- Volkswagen Taos Highline 250 TSI AT MY26: $65.470.200
- Volkswagen Taos Highline Bi Tono 250 TSI AT MY26: $66.319.150
Te puede interesar...
Leé más
Cuánto sale un Toyota Corolla 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026
Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026
Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026
-
TAGS
- Volkswagen
- SUV
- Autos 0km
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario