Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es uno de los SUV más vendidos del país y se mantiene en el podio anual del segmento. El ajuste que aplicó la terminal este mes y cómo quedan sus precios.

El Volkswagen Taos atraviesa un momento de consolidación en el mercado argentino. A pesar de haber dejado de producirse en la planta de General Pacheco y pasar a importarse desde México, el SUV no perdió volumen y logró cerrar 2025 entre los más patentados de su categoría. ¿Cuál es su precio actualizado en febrero 2026?

Su propuesta es muy clara: un SUV mediano con buen espacio interior, nivel de confort competitivo y un conjunto mecánico probado. El motor 1.4 TSI de 150 CV le permite combinar eficiencia con prestaciones suficientes tanto para el uso urbano como para viajes en ruta, donde se muestra estable y sólido, lo que le permite competir contra rivales de peso como Ford Territory o Toyota Corolla Cross.

Además, el Taos mantiene uno de sus principales diferenciales: la calificación de cinco estrellas en Latin NCAP, algo que continúa siendo determinante para el público familiar que busca seguridad activa y pasiva en este segmento.

Volkswagen Taos: cómo arrancó 2026 en los patentamientos

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Taos patentó 1.072 unidades en enero 2026, ubicándose nuevamente entre los SUV más elegidos del país.

En el ranking de SUV de enero, el escenario fue el siguiente:

Ford Territory: 2.864 unidades

Volkswagen Tera: 2.187

Chevrolet Tracker: 1.905

Peugeot 2008: 1.795

Toyota Corolla Cross: 1.208

Volkswagen Nivus: 1.128

Volkswagen Taos: 1.072

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Volkswagen Taos: ficha técnica y mecánica

Volkswagen Taos es un SUV para el segmento C (compacto) que se comercializa en el mercado argentino desde 2021. Hasta el momento recibió dos actualizaciones, la última en enero de 2024.

Hasta junio de 2025, VW Taos se produjo en Argentina y ahora la línea de montaje se encuentra en México, debido a que en la planta de General Pacheco se utilizará el espacio vacante dejada por Taos para producir la nueva Amarok South América.

volkswagen taos 1200x678 Volkswagen Taos, un SUV mediano con presencia. Foto: Volkswagen VW Argentina

En lo que respecta a su motorización, Volkswagen Taos viene equipado con las siguientes características:

Motor 1.4 turbonaftero de cuatro cilindros

150 caballos de potencia

250 Nm de torque

Caja automática CVT de seis velocidades

Tracción delantera.

A continuación, se destacan las versiones y el nivel de equipamiento de Volkswagen Taos en Argentina.

Taos Comfortline 250 TSI AT

Llantas de 18”

Ópticas full LED

Seis airbags

Control de estabilidad y tracción

Asistente de arranque en pendiente

Sistema multimedia VW Play compatible con Android Auto y Apple CarPlay

Taos Highline 250 TSI AT

Llantas de 19”

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con función Stop & Go

Asistente de mantenimiento de carril

Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones

Estacionamiento automático

Taos Highline Bi Tono 250 TSI AT

Mismo equipamiento que la versión Highline

Techo y espejos exteriores en negro

Detalles estéticos exclusivos

Volkswagen Taos 0 kilómetro: precio actualizado en febrero 2026

Luego del aumento aplicado por la terminal del 1%, estos son los precios actualizados de Volkswagen Taos en febrero 2026 en Argentina: