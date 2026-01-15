Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es uno de los SUV más vendidos del país y cerró 2025 en el podio del segmento. Cómo quedó el precio de cada versión tras el último ajuste de la terminal.

El Volkswagen Taos atraviesa uno de sus mejores momentos comerciales en la Argentina. A pesar de haber dejado de producirse localmente en la planta de General Pacheco y pasar a importarse desde México, este modelo de la marca alemana no solo sostuvo su volumen de ventas, sino que logró cerrar 2025 como uno de los tres SUV más patentados del país. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Con una propuesta enfocada en el uso familiar, buen nivel de confort y un motor turbo naftero eficiente , el Taos supo consolidarse en un segmento cada vez más competitivo, donde enfrenta rivales de peso como Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker, Ford Territory y Peugeot 2008 .

A ese buen desempeño se suma un diferencial clave: cinco estrellas en seguridad según Latin NCAP , un atributo que hoy pesa fuerte en las decisiones de compra dentro del segmento SUV, especialmente entre quienes buscan un vehículo para uso cotidiano y viajes largos.

Volkswagen Taos: así fueron sus patentamientos en 2025

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Taos finalizó 2025 en el podio de los SUV más patentados del país, confirmando su rol protagónico dentro del segmento. Lo

SUV más patentados – acumulado 2025 (enero a diciembre):

Toyota Corolla Cross: 17.756 unidades Chevrolet Tracker: 17.026 Volkswagen Taos: 16.203 Peugeot 2008: 14.895 Ford Territory: 13.241 volkswagen taos 1200x678 Volkswagen Taos, un SUV ideal para andar en ruta. Volkswagen

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Volkswagen Taos: ficha técnica y mecánica

Volkswagen Taos es un SUV para el segmento C (compacto) que se comercializa en el mercado argentino desde 2021. Hasta el momento recibió dos actualizaciones, la última en enero de 2024.

Hasta junio de 2025, VW Taos se produjo en Argentina y ahora la línea de montaje se encuentra en México, debido a que en la planta de General Pacheco se utilizará el espacio vacante dejada por Taos para producir la nueva Amarok South América.

volkswagen-taos-4 Una vista lateral de Volkswagen Taos. Volkswagen

En lo que respecta a su motorización, Volkswagen Taos viene equipada con las siguientes características:

Motor 1.4 turbonaftero de cuatro cilindros

150 caballos de potencia

250 Nm de torque

Caja automática CVT de seis velocidades

Tracción delantera.

El tanque de la Volkswagen Taos tiene una capacidad de 50 litros y, en uso urbano, ofrece una autonomía aproximada de 430 kilómetros. En cambio, al circular por autopista o ruta a una velocidad constante de 100 km/h, puede superar los 870 kilómetros de recorrido.

La variante inicial de la gama es la Comfortline AT, equipada con llantas de aleación de 18 pulgadas, ópticas delanteras y traseras con tecnología LED, seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y sistemas ADAS como control de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente y detector de fatiga, entre otros.

volkswagen taos 3 Volkswagen Taos: cuánto cuesta en enero 2026. Volkswagen

Un escalón más arriba está la Highline AT, que suma llantas de 19 pulgadas y, además de los asistentes ya mencionados, agrega mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo con función “stop & go”, estacionamiento automático y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.

Por último, la Highline Bi Tono se distingue por detalles estéticos exclusivos: manijas exteriores pintadas en el mismo color de la carrocería, espejos en negro brillante y techo bitono en color negro.

Volkswagen Taos 0 kilómetro: precio actualizado en diciembre 2025

Luego del aumento aplicado por la terminal del 2%, estos son los precios actualizados de Volkswagen Taos en enero 2026 en Argentina: