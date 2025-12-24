Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es uno de los SUV más vendidos del país. Conocé el ajuste que aplicó la terminal este mes y cómo queda el valor de cada versión.

Volkswagen Taos, un SUV que marca tendencia en el mercado argentino. Foto: Volkswagen

El Volkswagen Taos continúa firme como uno de los SUV más buscados en la Argentina. Si bien desde este año dejó de producirse en la planta bonaerense de General Pacheco -como parte de la reorganización industrial para dar lugar a la nueva Amarok-, el modelo ahora importado desde México logró mantener su protagonismo comercial. ¿Cuál es su valor actualizado en diciembre 2025?

Gran parte de su éxito radica en que presenta un eficiente motor turbo naftero , tiene un nivel interesante de confort, un interior amplio y un sistema multimedia de última generación que soporta Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma que tiene una buena respuesta para el uso en ciudad y en ruta, lo que le permite competir de igual con rivales directos como Toyota Corolla Cross , y Ford Territory.

Además, el Taos cuenta con cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Latin NCAP , un atributo clave en un segmento donde la protección pasó a ser un factor determinante para el público familiar.

Volkswagen Taos: así fueron sus patentamientos en noviembre 2025

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante noviembre de 2025 el Volkswagen Taos patentó 629 unidades, ubicándose dentro del Top 15 del ranking general de vehículos livianos y manteniendo una presencia sostenida dentro del segmento SUV compacto.

volkswagen-taos-2 Así es el interior de VW Taos. Volkswagen

Si bien el volumen mensual mostró una baja respecto de octubre -en línea con la contracción general del mercado registrada ese mes-, el Taos logró sostener su posicionamiento frente a un contexto de menor actividad y ajustes de precios generalizados.

SUV más patentados – acumulado enero a noviembre 2025:

Toyota Corolla Cross: 17.756 unidades Chevrolet Tracker: 17.026 Volkswagen Taos: 16.203 Peugeot 2008: 14.895 Ford Territory: 13.241

Volkswagen Taos: ficha técnica y versiones disponibles

El Volkswagen Taos pertenece al segmento C-SUV y mantiene sin cambios su propuesta mecánica y de equipamiento respecto de los meses anteriores. Pese al paso definitivo a la importación desde México, conserva los atributos que lo posicionaron como uno de los modelos más valorados de su categoría.

Taos header Volkswagen Taos, cuál es su precio actualizado en diciembre 2025. Volkswagen

Motorización y desempeño

Motor: 1.4 turbonaftero (250 TSI)

1.4 turbonaftero (250 TSI) Potencia: 150 CV

150 CV Torque: 250 Nm

250 Nm Caja: automática CVT de seis marchas

automática CVT de seis marchas Tracción: delantera

delantera Tanque de combustible: 50 litros

50 litros Autonomía urbana estimada: alrededor de 430 km

alrededor de 430 km Autonomía en ruta: más de 870 km a 100 km/h constantes

Este conjunto se destaca por su equilibrio entre consumo y prestaciones, con una entrega de torque que responde bien tanto en el tránsito urbano como en sobrepasos y viajes largos.

Versiones y equipamiento

Taos Comfortline 250 TSI AT

Llantas de 18”

Ópticas full LED

Seis airbags

Control de estabilidad y tracción

Asistente de arranque en pendiente

Sistema multimedia VW Play compatible con Android Auto y Apple CarPlay

Taos Highline 250 TSI AT

Llantas de 19”

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con función Stop & Go

Asistente de mantenimiento de carril

Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones

Estacionamiento automático

Taos Highline Bi Tono 250 TSI AT

Mismo equipamiento que la versión Highline

Techo y espejos exteriores en negro

Detalles estéticos exclusivos

Volkswagen Taos 0 kilómetro: precio actualizado en diciembre 2025

Luego del aumento aplicado por la terminal del 3%, estos son los precios actualizados de Volkswagen Taos en diciembre 2025 en Argentina: