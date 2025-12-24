Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025
Es uno de los SUV más vendidos del país. Conocé el ajuste que aplicó la terminal este mes y cómo queda el valor de cada versión.
El Volkswagen Taos continúa firme como uno de los SUV más buscados en la Argentina. Si bien desde este año dejó de producirse en la planta bonaerense de General Pacheco -como parte de la reorganización industrial para dar lugar a la nueva Amarok-, el modelo ahora importado desde México logró mantener su protagonismo comercial. ¿Cuál es su valor actualizado en diciembre 2025?
Gran parte de su éxito radica en que presenta un eficiente motor turbo naftero, tiene un nivel interesante de confort, un interior amplio y un sistema multimedia de última generación que soporta Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma que tiene una buena respuesta para el uso en ciudad y en ruta, lo que le permite competir de igual con rivales directos como Toyota Corolla Cross, y Ford Territory.
Además, el Taos cuenta con cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Latin NCAP, un atributo clave en un segmento donde la protección pasó a ser un factor determinante para el público familiar.
Volkswagen Taos: así fueron sus patentamientos en noviembre 2025
Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante noviembre de 2025 el Volkswagen Taos patentó 629 unidades, ubicándose dentro del Top 15 del ranking general de vehículos livianos y manteniendo una presencia sostenida dentro del segmento SUV compacto.
Si bien el volumen mensual mostró una baja respecto de octubre -en línea con la contracción general del mercado registrada ese mes-, el Taos logró sostener su posicionamiento frente a un contexto de menor actividad y ajustes de precios generalizados.
SUV más patentados – acumulado enero a noviembre 2025:
- Toyota Corolla Cross: 17.756 unidades
- Chevrolet Tracker: 17.026
- Volkswagen Taos: 16.203
- Peugeot 2008: 14.895
- Ford Territory: 13.241
Volkswagen Taos: ficha técnica y versiones disponibles
El Volkswagen Taos pertenece al segmento C-SUV y mantiene sin cambios su propuesta mecánica y de equipamiento respecto de los meses anteriores. Pese al paso definitivo a la importación desde México, conserva los atributos que lo posicionaron como uno de los modelos más valorados de su categoría.
Motorización y desempeño
- Motor: 1.4 turbonaftero (250 TSI)
- Potencia: 150 CV
- Torque: 250 Nm
- Caja: automática CVT de seis marchas
- Tracción: delantera
- Tanque de combustible: 50 litros
- Autonomía urbana estimada: alrededor de 430 km
- Autonomía en ruta: más de 870 km a 100 km/h constantes
Este conjunto se destaca por su equilibrio entre consumo y prestaciones, con una entrega de torque que responde bien tanto en el tránsito urbano como en sobrepasos y viajes largos.
Versiones y equipamiento
Taos Comfortline 250 TSI AT
- Llantas de 18”
- Ópticas full LED
- Seis airbags
- Control de estabilidad y tracción
- Asistente de arranque en pendiente
- Sistema multimedia VW Play compatible con Android Auto y Apple CarPlay
Taos Highline 250 TSI AT
- Llantas de 19”
- Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con función Stop & Go
- Asistente de mantenimiento de carril
- Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones
- Estacionamiento automático
Taos Highline Bi Tono 250 TSI AT
- Mismo equipamiento que la versión Highline
- Techo y espejos exteriores en negro
- Detalles estéticos exclusivos
Volkswagen Taos 0 kilómetro: precio actualizado en diciembre 2025
Luego del aumento aplicado por la terminal del 3%, estos son los precios actualizados de Volkswagen Taos en diciembre 2025 en Argentina:
- Volkswagen Taos 1.4 Comfortline AT: $55.826.000
- Volkswagen Taos 1.4 Highline AT: $63.551.000
- Volkswagen Taos 1.4 Highline Bi Tono AT: $ 64.375.000
Te puede interesar...
Leé más
¿Qué SUV me compro? Toyota Corolla Cross vs. nueva Nissan Kicks
Cuánto sale un Volkswagen Nivus con valor actualizado a diciembre 2025
Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025
-
TAGS
- Volkswagen
- SUV
- Autos 0km
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario