Se acelera la invasión: afirman que automotrices chinas analizan producir en La Matanza

Contactos empresariales, contratos vigentes y planes de expansión confluyen en una planta del conurbano bonaerense. La proyección comercial, el determinante.

La gigante BYD es una de las marcas de China que podría instalar una planta en la Argentina. Foto: BYD

La posibilidad de que automotrices chinas produzcan vehículos en la Argentina comenzó a tomar forma en el conurbano bonaerense. De hecho, en el partido de La Matanza, una planta histórica y activa pero con margen para nuevos proyectos aparece en el centro del análisis, en un contexto de fuerte expansión de marcas asiáticas en el mercado local .

Las señales surgieron concretamente desde la localidad de Virrey del Pino , donde Prestige Auto (actual representante de Mercedes-Benz en la Argentina) realizó un balance de sus primeros meses de gestión tras la salida de la casa matriz alemana; bajo ese marco, la empresa confirmó contactos con fabricantes internacionales interesados en producir vehículos en el país.

El dato se conoce mientras la industria automotriz china gana terreno en el mercado argentino, con marcas que no sólo venden cada vez más sino que ya analizan una eventual radicación industrial . La combinación de capacidad instalada disponible y la proyección de crecimiento comercial aparece como un factor clave en esa evaluación.

Producción automotriz en La Matanza: el rol de Virrey del Pino

Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, le confirmó al portal Autoblog que recibieron consultas de automotrices chinas y de otros países interesadas en producir en el predio de Virrey del Pino. Se trata de un terreno de dos millones de metros cuadrados, de los cuales la mitad corresponde a la fábrica donde hoy se produce de manera exclusiva la Mercedes-Benz Sprinter.

mercedes-benz sprinter Para 2026, Prestige Auto proyecta producir 20 mil unidades de la Mercedes-Benz Sprinter. Foto: Mercedes-Benz

El contrato vigente con Mercedes-Benz establece que hasta 2030 esas instalaciones estarán dedicadas a la Sprinter, con posibilidad de renovación. Sin embargo, el resto del predio pertenece a Prestige Auto y puede destinarse a otras actividades industriales, incluyendo la producción de modelos de otras marcas o la radicación de proveedores locales.

Mercedes-Benz Sprinter con caja automatica (1) La mitad de las instalaciones de Prestige Auto en la provincia de Buenos Aires estarán dedicadas a la producción de la Sprinter hasta 2030, aunque no existen condiciones sobre qué hacer con el resto del espacio. Foto: Mercedes-Benz

Herrero explicó que el acuerdo con Mercedes-Benz habilita ese tipo de proyectos y recordó que la planta ya fabricó en el pasado camiones, buses y otros modelos; de hecho, Mercedes-Benz Camiones y Buses cesó hace algunas semanas su producción en Virrey del Pino e inició su traslado a su propio complejo industrial en Zárate. Así, según detalló el ejecutivo de Prestige,, existe espacio y capacidad para nuevos desarrollos, aunque aclaró que por el momento no hay definiciones concretas ni anuncios para realizar.

Mientras tanto, la actividad en Virrey del Pino se intensifica. La producción diaria de la Sprinter pasó de 60 a 80 unidades y, desde febrero, alcanzará las 90 por día. Para 2026, la empresa proyecta llegar a 20 mil unidades anuales, un volumen que no se lograba desde hace más de una década, con una dotación actual de 1.100 operarios y dos turnos de trabajo.

Automotrices chinas en Argentina: BYD y la posibilidad de producir localmente

En paralelo, la automotriz china BYD avanza con una estrategia que va más allá de la importación. A dos meses de su desembarco en el país, la marca cerró noviembre como líder en ventas de autos eléctricos y analiza producir en la Argentina si el crecimiento comercial lo justifica. Para ello, ya está constituida como filial de la marca en el país.

BYD BYD ya desembarcó en Argentina con tres modelos.

La compañía opera hoy dentro del cupo de importación sin arancel extrazona del 35% para vehículos híbridos o eléctricos, aunque evalúa traer unidades fuera de ese régimen. Un punto clave para BYD será la planta que posee en Brasil, que ya comenzó a producir a un ritmo de 7 mil unidades mensuales y podría llegar a 20 mil en 2026.

BYD Dolphin Mini fabrica Brasil BYD ya fabrica el Dolphin Mini en su planta de Brasil. Foto: BYD

El director de ventas de BYD en Argentina, Bernardo Fernández Paz, reveló que ejecutivos de la filial brasileña visitaron terminales locales y que la posibilidad de fabricar en el país está bajo análisis, siempre condicionada a que las ventas crezcan de forma significativa. Según trascendió, para aspirar a liderar el mercado argentino sería necesaria una radicación industrial y volúmenes superiores a 100.000 unidades.

Actualmente, BYD vende alrededor de 1.000 autos por mes en la Argentina y proyecta cerrar 2026 con 12.000 unidades comercializadas. Para eso, la marca prevé al menos seis lanzamientos en el año que está por comenzar y una expansión de su red de concesionarios, que pasará de siete a 20 puntos de venta.

Pero que el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino pueda recibir fabricantes chinos podría tener incluso razón de ser por la composición societaria de Daimler a nivel global, que tiene a Geely como uno de sus mayores accionistas a través de Li Shufu, el CEO del gigante asiático que también es dueño de Volvo. Geely acaba de reiniciar sus operaciones en el país pero a través de un importador, Autos Sustentables del Sur.