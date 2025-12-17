Los autos que vienen: Toyota ya confirmó los lanzamientos 2026 en Argentina

La agenda de Toyota para el año que viene ya está casi completa y trae fuertes movimientos para el mercado local. La marca japonesa adelantó cuáles serán sus lanzamientos 2026 en Argentina : habrá más SUV, tecnologías híbridas y eléctricas, y desembarcarán varias novedades de Lexus , su marca de lujo.

Gustavo Salinas , presidente de Toyota Argentina , ya confirmó qué modelos llegarán y en qué momento del calendario. Según la automotriz, el objetivo es consolidar la recuperación del mercado y aprovechar el envión de 2025, un año en el que la industria superaría las 600 mil unidades vendidas y en el que la fábrica de Zárate mantuvo tres turnos de producción con la Hilux y la SW4 como protagonistas.

El directivo de Toyota fue más allá del listado de las novedades y se animó a proyectar el negocio para el año próximo. Sostuvo que “en 2026 se venderán 700 mil autos en Argentina” , una cifra por encima de las previsiones más conservadoras de la industria. Para Toyota , ese escenario de crecimiento moderado, con cierta recuperación del crédito y una inflación más controlada, será el contexto ideal para ampliar su oferta de híbridos (HEV) y sumar por fin su primer eléctrico de batería (BEV) en el país.

Los autos que vienen: todos los lanzamientos 2026 de Toyota en Argentina

El primer movimiento del año será en enero de 2026, cuando regrese al país la Land Cruiser 300 GR-S. Este clásico todoterreno de lujo de Toyota vuelve al catálogo local luego del paréntesis generado por las restricciones a las importaciones. Con motor V6, chasis robusto y preparación deportiva GR-S, apunta exclusivamente a un público de nicho, pero sirve como vidriera tecnológica y de imagen para la marca.

En febrero será el turno del esperado Yaris Cross, el nuevo SUV chico de Toyota para el segmento B. El modelo ya tuvo etapa de preventa y acumula miles de reservas, y se posicionará por encima del Yaris hatch, con un diseño más “aventurero”. La marca confirmó que en Argentina el Yaris Cross ofrecerá de serie el paquete de asistencias Toyota Safety Sense, un punto clave luego de las polémicas por los resultados de Latin NCAP.

Toyota Yaris Cross

El mes fuerte será abril, con un combo que muestra el rumbo de electrificación de la compañía. Por un lado debutará el Toyota bZ4X, un crossover 100% eléctrico (BEV) desarrollado sobre una plataforma específica y en alianza global con Subaru. Será el primer auto eléctrico de la marca a la venta en el país y se ubicará en el corazón del segmento de los SUV medianos. En paralelo se lanzará la nueva generación de la Toyota RAV4, que combinará versiones híbridas convencionales con una variante híbrida enchufable (PHEV) y una opción con estética deportiva GR-Sport. El trío de abril se completa con la llegada de la Land Cruiser HEV, la versión híbrida del gran 4x4.

Lexus IS

El calendario de Toyota también incluye varias novedades para Lexus, la marca premium de la automotriz. En mayo llegarán el Lexus RX BEV, un SUV eléctrico que competirá en el tope del segmento, y el Lexus IS HEV, sedán de corte deportivo con motorización híbrida. La apuesta es captar parte de la clientela que hoy ya confía en los híbridos de Toyota Corolla y Corolla Cross, pero busca un salto en refinamiento y prestaciones.

Toyota BZ4X

Más cerca de la primavera, en septiembre, será el turno del Lexus ES, que se ofrecerá tanto en versión HEV como BEV. Con este sedán grande, Lexus y Toyota refuerzan su presencia en el universo de los autos para público corporativo y alta dirección.

Lexus ES

Para 2027, Toyota confirmó dos hitos: la nueva Hilux producida en Zárate y la llegada del deportivo GR Corolla, que comparte la mecánica turbo con el GR Yaris y apunta directamente a los fanáticos de los hot-hatch.