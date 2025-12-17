Irrompible: el video con las pruebas de choque de la nueva Toyota Hilux que se hará en Argentina

La pickup que se fabricará en la planta de Zárate fue sometida a las pruebas de choque de ANCAP, el organismo que evalúa la seguridad en Australia y Nueva Zelanda.

La nueva generación de la Toyota Hilux ya empezó a marcar el terreno antes de llegar a los concesionarios del país. La pickup mediana, que se fabricará en la planta de Zárate , fue sometida a las exigentes pruebas de choque de ANCAP , el organismo que evalúa la seguridad de los vehículos en Australia y Nueva Zelanda, y salió muy bien parada: consiguió la máxima calificación posible, con cinco estrellas en seguridad .

Este resultado no pasa desapercibido si se tiene en cuenta el contexto: mientras otros modelos de la marca, como Yaris y Yaris Cross, fueron cuestionados recientemente por sus notas en Latin NCAP , la Toyota Hilux mostró un desempeño sólido y parejo en todos los rubros analizados. Para una pickup que ya es líder en ventas en la Argentina, mostrar este nivel de seguridad refuerza su imagen de vehículo confiable para el trabajo, la ciudad y la familia .

La nueva Toyota Hilux se presentó primero en Nueva Zelanda y luego en Australia , y casi en simultáneo llegó la evaluación de ANCAP. Allí no solo se midió el comportamiento estructural ante distintos impactos, sino también el aporte de los sistemas de asistencia a la conducción, que hoy son clave para cualquier calificación en seguridad.

La marca ya adelantó que esta nueva Hilux producida en Zárate no estará en los concesionarios en 2026, sino que su desembarco se espera a partir de 2027, cuando la planta termine el proceso de adaptación para fabricar la nueva generación sin frenar el ritmo actual de producción. Es decir: habrá que esperar, pero el resultado de las pruebas ya anticipa que la próxima pickup estrella de la industria nacional llegará con la vara muy alta en seguridad.

Cómo le fue a la Toyota Hilux en las pruebas de choque

En el test de ANCAP, la Toyota Hilux obtuvo la nota perfecta de cinco estrellas, impulsada por un equilibrio poco frecuente entre protección pasiva y activa. Alcanzó un puntaje de 84% en protección para ocupantes adultos y un 89% para ocupantes infantiles, cifras que la ubican entre las mejores de su segmento y que hablan de una estructura robusta y bien diseñada.

El informe también detalla un 82% en protección a peatones y usuarios vulnerables y otro 82% en asistencias a la conducción, dos apartados que suelen ser críticos para las pickups, por su tamaño y peso. Que la Toyota Hilux se destaque en estos rubros muestra un trabajo específico de ingeniería para amortiguar lesiones en caso de impactos y para evitar accidentes gracias a la electrónica.

Parte de ese desempeño se explica por la evolución del equipamiento de seguridad. De serie, la nueva Hilux incorpora airbags frontales, laterales de tórax, de cortina y de rodilla para el conductor, a los que se suma un airbag central entre las butacas delanteras, pensado para reducir el contacto entre los ocupantes en impactos laterales. Este último elemento, todavía poco frecuente en vehículos producidos en la región, fue uno de los puntos destacados por el organismo.

Respecto de las ADAS, la pickup llega con un paquete muy completo: frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos y usuarios vulnerables, asistencia en cruces e incluso intervención en maniobras marcha atrás; además de sistemas de mantenimiento y alerta de carril, que corrigen la trayectoria o avisan cuando el vehículo se desvía sin accionar los guiños. Estas ayudas convierten a la Toyota Hilux en una de las camionetas más avanzadas del mercado en materia de prevención de accidentes.

Qué implica este resultado para la Hilux que se hará en Zárate

La buena noticia para la industria local es que la Toyota Hilux que se fabricará en la Argentina tomará como base esta misma plataforma que debutó en Oceanía, con su combo de estructura reforzada, más airbags y electrónica de avanzada. Si bien la configuración final para nuestro mercado se definirá más cerca del lanzamiento, el objetivo de la marca es mantener el estándar de seguridad que se vio en las pruebas de ANCAP.

Para una planta como la de Zárate, que hoy es referencia regional y exporta a varios países, sumar una pickup con cinco estrellas en crash test significa reforzar el posicionamiento de la Argentina como polo productor de vehículos de alta seguridad. En definitiva, la nueva Toyota Hilux sale a rodar con el respaldo de su historia, pero ahora también con una evaluación ejemplar en choque y asistencias.