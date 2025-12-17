Vacaciones en Brasil: ¿Cuánto sale la vacuna contra la fiebre amarilla en Neuquén?

Es uno de los destinos más elegidos para viajar este 2025. Se recomienda, tener aplicada la dosis. Descubrí precios y lugares para adquirirla.

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca y uno de los destinos internacionales principalmente elegidos para visitar es Brasil . Sus cálidas playas, la exquisita gastronomía y los paisajes, lo vuelven un destino ideal.

La duda de cada neuquino, antes de emprender el camino al vecino país, es la obligatoriedad o no de la vacuna contra la fiebre amarilla , una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos y puede provocar la muerte.

Según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), no se exige en el territorio el certificado de vacunación para entrar. Sin embargo, tanto las autoridades sanitarias de Brasil como las de Argentina recomiendan aplicarse la vacuna en caso de visitar ciertas zonas con presencia de la enfermedad.

En agosto del 2025, el Ministerio de Salud de Argentina dispuso que la vacuna contra la fiebre amarilla sea gratuita únicamente en las zonas endémicas del país, priorizando a la población con riesgo real de transmisión. La cobertura estatal se mantiene en Misiones, Corrientes, Formosa y sectores de Salta, Jujuy y Chaco.

Por este motivo, las personas de Neuquén que decidan viajar hasta Brasil, deben costear por su propia cuenta la compra y aplicación de la dosis.

mosquito fiebre amarilla

¿Cuánto cuesta la vacuna?

El relevamiento realizado por LM Neuquén permitió confirmar que el costo de la vacuna en la ciudad es de $233.000 mil pesos y puede encontrarse en lugares como la Farmacia Municipal, la Farmacia Ricchieri y la Farmacia Sury.

Un dato a tener en cuenta es que no se requiere orden médica para la compra. Además, la aplicación de la misma no se realiza en los comercios, por lo cual, aquella persona que necesite la vacuna deberá buscar otro lugar para aplicarla.

Es fundamental, su colocación al menos 10 días antes del viaje.

Desde la cartera de salud, destacan que es crucial también tener al día el esquema de vacunas de rutina como Sarampión-Rubéola-Paperas (Triple Viral) y Tétanos-Difteria, aunque no sean obligatorias para el ingreso.

brasil

¿Cuáles son los lugares de Brasil donde es recomendable la vacunación?

La vacunación contra la fiebre amarilla es recomendable para todos los viajeros internacionales que se desplacen entre los Estados de:

Acre

Amapá

Amazonas

Bahía

Distrito Federal

Goiás

Maranhao

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraná

Piauí

Río Grande do Sul

Río de Janeiro,

Rondonia

Roraima,

Santa Catarina

San Pablo

Tocantins

Estas áreas registran circulación del virus, por lo que la inmunización es una medida clave de prevención. Asimismo, es necesario adoptar medidas para evitar las picaduras de mosquitos, como usar repelentes sobre la piel y la ropa y usar ropa de mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.

¿Qué hacer ante un posible caso?

Ante un posible caso de fiebre amarilla en Neuquén, es fundamental actuar con rapidez y responsabilidad. Si una persona presenta fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, náuseas, vómitos, ictericia (coloración amarilla en la piel o los ojos) o sangrados, debe consultar de inmediato en el sistema de salud y evitar la automedicación.

En la provincia de Neuquén la enfermedad no es endémica, pero todo caso sospechoso debe ser evaluado y notificado de forma obligatoria. La atención puede realizarse en hospitales públicos, centros de salud o guardias médicas, donde el personal está capacitado para activar el protocolo correspondiente. En situaciones de gravedad, se debe llamar al 107 (SIEN) para recibir asistencia de emergencia.