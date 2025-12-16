Verano en Brasil: esta es la forma de pago más usada por los argentinos

Menos efectivo, ahorro de comisiones y acceso un tipo de cambio más conveniente que la tarjeta de crédito. De qué se trata.

La posibilidad de pagar de manera simple, inmediata y con reglas claras se volvió un factor decisivo para los viajeros.

La forma de pagar durante los viajes al exterior atraviesa un cambio profundo. Los medios digitales ganan terreno y modifican hábitos que durante años parecían inamovibles. En ese contexto, Brasil se convirtió en uno de los destinos preferidos por los argentinos. Cuáles son las formas de pago más utilizadas y más convenientes.

La competencia de las billeteras digitales vuelve a trasladarse a las playas de Brasil. El Banco Central brasileño lanzó PIX en 2020 , un medio de pago instantáneo que permite abonar desde una cena en un restaurante hasta un açaí en la playa mediante código QR o clave PIX.

Si bien se creó para los usuarios locales, se terminó por convertir en el medio de pago más utilizado, incluso por sobre las tarjetas de débito y crédito.

Pagar todo sin necesidad de llevar billetes en Brasil

Días atrás, Mercado Pago anunció que los argentinos podrán usar su cuenta en la billetera digital para pagar en comercios de Brasil. Podrán hacer compras en reales con el saldo en pesos disponible en cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni hacer cambio de divisas. La opción “Pagar con Pix” se habilitará progresivamente para todos los usuarios.

“Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios”, dijo Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

Más de 2,9 millones de argentinos viajaron a destinos brasileños entre enero y octubre de este año, y para el verano 2025/26, se prevé un incremento del 31,6% en los vuelos que comparten ambos países.

pix brasil

Datos difundidos por la plataforma Prex muestran la magnitud de este fenómeno. Los usuarios realizaron más de 3 millones de transacciones mediante Pix en Brasil, un número que ilustra el avance de los pagos digitales en la experiencia turística. Lejos de tratarse de un uso esporádico, el sistema se integró de manera estable a la rutina de quienes cruzan la frontera.

El uso de Pix por parte de argentinos en Brasil dejó de ser un recurso limitado a la temporada alta. A lo largo de 2025, las operaciones mantuvieron un ritmo sostenido, con registros que incluso superaron meses tradicionalmente fuertes por el turismo.

Este comportamiento responde a un cambio en las costumbres. La posibilidad de pagar de manera simple, inmediata y con reglas claras se volvió un factor decisivo para los viajeros. El sistema ya no se asocia solo a vacaciones largas o escapadas puntuales, sino a viajes frecuentes y de distinta duración.

Cerca del 20% de la base activa de Prex viajó a Brasil durante el período analizado. Ese flujo constante explica por qué las transacciones se distribuyen de forma más pareja a lo largo del año. El medio de pago se incorpora como una herramienta cotidiana, no como una solución excepcional.

Cómo funciona el sistema y qué valoran los usuarios

Prex desarrolló una propuesta orientada a que el usuario pueda pagar como un real brasileño, sin fricciones ni pasos innecesarios. El sistema permite abonar consumos mediante QR, llave Pix o tarjeta, según el comercio y la situación. Esa flexibilidad facilita su adopción tanto en grandes ciudades como en destinos turísticos.

playa brasil generica turismo Viajar por Brasil ya no implica depender del efectivo para resolver gastos cotidianos.

Al momento de pagar, la plataforma utiliza primero los dólares disponibles en la cuenta. Si ese saldo no alcanza, completa la operación con pesos. En caso de contar solo con moneda argentina, el débito se realiza íntegramente en pesos. La conversión se ejecuta de forma automática y sin cargos adicionales por gastos en el exterior.

Desde la aplicación, el usuario accede a la sección “Pix Brasil”, elige la modalidad de pago, ingresa los datos requeridos y confirma la operación. La visualización del saldo equivalente en reales, actualizada en tiempo real, permite administrar mejor el presupuesto durante la estadía.

Según la compañía, el 90% de los pagos realizados por argentinos mediante Pix se debita en pesos. En ese punto, la transparencia del tipo de cambio cumple un rol central. Conocer el monto final antes de confirmar la transacción aporta previsibilidad y reduce la incertidumbre asociada al gasto en otro país.