Otro corte de luz en Neuquén: qué se sabe y cuáles fueron los sectores afectados

Por segundo día consecutivo se registraron inconvenientes en el servicio de energía eléctrico del centro capitalino. Se solucionó casi cuatro horas después.

Un corte de luz afectó, desde la tarde de este martes, parte d el centro de la capital neuquina. Un sector del centro oeste de Neuquén se quedó sin energía eléctrica desde las 16.47 hasta las 21. No informaron las causales de la salida del servicio.

Ni bien se produjo la suspensión del servicio tanto en el microcentro como en el centro oeste, el personal técnico se abocó a encontrar la falla. Desde la Cooperativa de Calf informaron pasadas las 18 que la habían localizado. "Se realizan maniobras para aislar la zona y reducir el área afectada. Una vez delimitado el sector final, el tiempo estimado de afectación será de aproximadamente 2 horas".

Las horas pasaban y el corte no sólo afectaba los hogares y comercios, sino también los semáforos. Sobre calle Belgrano no funcionaba casi ninguno en el área comprendida por el apagón. En principio, la zona afectada comprendía un sector del centro, entre calles Antártida Argentina y Roca, desde Chrestia hasta Avenida Argentina.

Horas más tardes, ese cuadrante se redujo. "Los usuarios afectados son los que se encuentran aledaños a calle Elordi hasta San Martín, entre Chrestia y Salta", indicaron en la última actualización.

Cerca de las 21, informaron desde la cooperativa eléctrica que se había restablecido el servicio, había quedado "normalizado". Comunicaron que "finalizaron las tareas y el suministro eléctrico se encuentra restituido para todos los usuarios".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CalfNeuquen/status/2001079633345663438&partner=&hide_thread=false > Servicio normalizado

Finalizaron las tareas y el suministro eléctrico se encuentra restituido para todos los usuarios. pic.twitter.com/kHKcmKcsoD — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) December 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CalfNeuquen/status/2001046112283631864&partner=&hide_thread=false > Actualización

Actualmente, los usuarios afectados son los que se encuentran aledaños a calle Elordi hasta San Martín, entre Chrestia y Salta.



Se avisará por este medio cuando el servicio quede restituido. — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) December 16, 2025

Ayer también hubo cortes en el centro

Casi a la misma hora, el día anterior también se habría producido un corte del electricidada con afectación en la zona céntrica de la ciudad de Neuquén junto con otros barrios aledaños. Al igual que hoy, también generó complicaciones tanto en la actividad comercial como en la circulación vehicular.

Según pudo conocerse, el corte comenzó a sentirse con fuerza alrededor de las 16, cuando en el sector centro oeste el suministro se interrumpió de manera abrupta. Con el correr de los minutos, vecinos también reportaron falta de luz en centro este y en la zona de Villa Ceferino e Islas Malvinas, donde varias cuadras permanecen sin servicio eléctrico.

CALF conexiones clandestinas regularización

La interrupción del suministro tuvo impacto directo en la vida cotidiana: comercios sin posibilidad de operar con normalidad, viviendas sin energía y problemas en sistemas eléctricos básicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CalfNeuquen/status/2001030625671647360&partner=&hide_thread=false > Zona fuera de servicio



Personal técnico se encuentra recorriendo la red para localizar una falla.

Por el momento no hay tiempo estimado de normalización.



Zona afectada: Centro, entre calles Antártida Argentina y Roca, desde Crestilla hasta Av. Argentina.



Mantendremos… pic.twitter.com/R4GRnyIvUp — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) December 16, 2025

En desarrollo.-