Importante corte de luz afectó al centro de la ciudad de Neuquén
La interrupción del suministro eléctrico provocó problemas en comercios, viviendas y cruces semaforizados.
Un importante corte de luz afectó a la zona céntrica de la ciudad de Neuquén y a otros barrios aledaños en la tarde de este lunes, generando complicaciones tanto en la actividad comercial como en la circulación vehicular.
Según pudo conocerse, el corte comenzó a sentirse con fuerza alrededor de las 16, cuando en el sector centro oeste el suministro se interrumpió de manera abrupta. Con el correr de los minutos, vecinos también reportaron falta de luz en centro este y en la zona de Villa Ceferino e Islas Malvinas, donde varias cuadras permanecen sin servicio eléctrico.
La interrupción del suministro tuvo impacto directo en la vida cotidiana: comercios sin posibilidad de operar con normalidad, viviendas sin energía y problemas en sistemas eléctricos básicos.
Hasta el momento, no se informó oficialmente el motivo del corte.
