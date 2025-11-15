Por fuertes ráfagas de viento se cortó la luz en localidades de Río Negro y Neuquén

Cerca de las 21 volvió la energía a Balsa Las Perlas, pero continuaba sin servicio en Allen y algunos sectores de Plottier y Fernández Oro.

Las fuertes ráfagas de viento ocasionó numerosos inconvenientes en el Alto Valle, con afectación en el servicio de energía eléctrica de localidades de Río Negro y Neuquén .

La Cooperativa de Energía Eléctrica de Plottier informó en la noche de este sábado que "continúan los trabajos en distintos sectores de la ciudad, donde la caída de árboles sobre las líneas de media tensión provocó interrupciones en el servicio eléctrico". Afirmaron que las cuadrillas siguen trabajando para restablecer la energía lo antes posible, dependiendo de las condiciones climáticas.

Desde EDERSA informaron, en la tarde de este sábado, que como consecuencia del i ntenso temporal de viento que azota la región del Alto Valle rionegrino se registraron " dos cortes de servicio importantes en Allen y en Balsa Las Perlas , ambos por caída de álamos sobre líneas de abastecimiento troncales".

Indicaron que, pasadas las 18.30, en sector de calle Retamal de Allen, un álamo de importantes dimensiones se derrumbó sobre la red que abastece el servicio de agua de la localidad, que se vio interrumpido desde ese momento. Para subsanar el inconveniente, tres cuadrillas de EDERSA trabajan en esa zona, y se estima que el restablecimiento del suministro llevará alrededor de 5 horas dado los daños que se registraron.

Se restableció en Las Perlas

También en horas de la tarde, en otra localidad rionegrina, como Balsa Las Perlas se constató que hubo un corte general en el servicio eléctrico por salida de la línea troncal de media tensión que, desde Cipolletti, abastece ese sector.

Indicaron desde ese organismo que la interrupción del servicio en este caso también se produjo por la caída de un álamo sobre la línea de 13,2, ocurrido en la Ruta Nacional 22. Desde EDERSA aseguraron que los equipos operativos se encontraban trabajando en esa zona para transferir la demanda a la línea que se encuentra de backup en Neuquén.

Cerca de las 21, los habitantes de Las Perlas dieron cuenta que se había restablecido el servicio de energía eléctrica.

