Condenaron al narco que quiso atravesar la frontera con paquetes de marihuana hasta en los guardabarros

El protagonista de la frustrada "exportación" fue interceptado en Pino Hachado. Llevaba 248 ladrillos de droga en un Citroën. Terminó aceptando su culpabilidad.

A la hora de revisar el auto, los efectivos encontraron marihuana hasta en los guardabarros.

Un narco que pensaba hacer el negocio de su vida al atravesar la frontera con 90 kilos de marihuana terminó condenado por el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF) . A partir de un juicio abreviado, se acordó que cumpla un castigo de 4 años y medio de cárcel efectiva, además de perder el auto que tenía paquetes de droga ocultos hasta en los guardabarros.

La investigación se demoró en el tiempo y recién llegó a su definición en el transcurso de esta semana. El frustrado intento de atravesar la frontera argentino-chilena con la valiosa carga de droga ocurrió el 4 de agosto de 2014, en horas de la tarde. Como tantos automovilistas, un hombre al volante de un Citroën Xsara Picasso detuvo su marcha en el control aduanero de Pino Hachado . Lo que en apariencia iba a ser un trámite de rigor, se transformó en un enorme despliegue de efectivos de Gendarmería al comprobar que el conductor no era un turista o viajero más sino un narco con escasa suerte.

Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados. Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados.

Apenas se comunicó lo que estaba sucediendo y se recibieron las órdenes para avanzar en la inspección, los responsables de revisar el vehículo no dejaron de sorprenderse por la cantidad de paquetes de marihuana escondidos en distintos sectores: más de dos centenares distribuidos en un doble fondo del baúl, los guardabarros delanteros y traseros y también en una estructura novedosa, que se había armado entre el torpedo y el motor. En total, los gendarmes contaron 248 paquetes de marihuana por un peso superior a los 90 kilos.

Contrabando de exportación doblemente agravado

Sin posibilidad de justificarse, el conductor del auto, identificado como Leandro Baum, terminó procesado por contrabando de exportación doblemente agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a su comercialización en grado de tentativa.

De esta forma, la causa llegó a su definición y el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa oficial acordaron avanzar con un proceso abreviado y que Baum cumpla un castigo de 4 años y 6 meses de cárcel efectiva.

pino hachado diputado

Lejos de cuestionar lo acordado, el acusado aceptó la pena y señaló que comprendía los alcances de la presentación realizada ante el TOF.

En este marco, el juez unipersonal del TOF hizo un repaso de los descargos de la parte acusadora y la defensa y destacó que mostraba su acuerdo con la calificación legal.

Además de confirmar el monto de castigo que deberá cumplir el narco, el magistrado reiteró que el auto Citroën será decomisado y quedará a disposición de la Dirección General de Aduanas, que resolverá su destino final.

Cocaína en Caviahue

Uno de los últimos procedimientos destacados en contra de narcos que trafican drogas al país vecino tuvo lugar el año pasado, cuando en Caviahue, un trabajo conjunto de Gendarmería Nacional Argentina y la Policía provincial permitió el secuestro de un poco más de 300 kilos de cocaína. El despliegue preventivo generó una gran repercusión y, entre otras particularidades, se indicó que los narcos eran seguidos desde hace tiempo por Prefectura debido a que se trataba de una organización delictiva con múltiples tentáculos.