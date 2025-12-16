"Sabíamos que iba a terminar mal": piden justicia por el joven asesinado tras una discusión de tránsito

Según su padre, los vecinos afirman que quienes mataron a su hijo son conocidos en Añelo y han generado graves hechos de violencia con anterioridad.

El crimen de Nehuén Villagra, ocurrido en Añelo, demuestra que la violencia no conoce límites. Los vecinos y su familia quedaron muy consternados y piden acompañamiento en la búsqueda de justicia.

El hecho sucedió el 6 de diciembre , alrededor de las 6:20 , en inmediaciones de Bajada de las Patrias y Aguada del Pato , donde se produjo un choque entre dos vehículos: una camioneta Chevrolet S-10 en la que circulaba la víctima y un Peugeot 208 ocupado por los dos acusados y una mujer que iba en el asiento trasero. La acusación fue presentada el mismo sábado en la Ciudad Judicial , durante una audiencia encabezada por la fiscal Lucrecia Sola .

La víctima fue identificada como Tomás Nehuén Villagra , quien murió tras ser golpeado con una llave cruz luego de ser sacado por la fuerza de su camioneta. De acuerdo con la teoría del caso, los agresores persiguieron el vehículo de Villagra tras el primer incidente y lo alcanzaron a pocas cuadras, donde se desencadenó la fatal secuencia.

Tras conocerse la identidad de la víctima, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor, de quienes no podían creer lo que había ocurrido.

Crimen Añelo

"Nos mataron a todos"

El dolor de Claudio, padre de Nehuén, es evidente en su voz. Apenas pasó poco más de una semana de esa brutal mañana en la que la violencia se cobró otra vida más en la región, y la sensación que quedó en la familia Villagra es de desolación.

"Nosotros estamos preocupados, la familia quedó destrozada porque Nehuén era una persona joven, tiene un bebé de 7 meses, su señora es joven; (esa mañana) estaba esperando que él volviera porque había ido a hacer una changa", relató el hombre.

Sobre esto, contó que su hijo debería haber comenzado a trabajar de forma efectiva en una empresa el día lunes 8, pero 48 horas antes lo mataron. "Su bebé quedó desamparado, su señora quedó desamparada, es volver a empezar. Somos de familia humilde y trabajadora y todo cuesta. Nehuén administraba algunos animales que teníamos en El Sauce, lo que conlleva gastos, viajar, y todo eso se nos vino encima. Nuestra mayor preocupación ahora es el bebé, qué vamos a hacer de ahora en adelante. Teníamos todo arreglado para estar mejor, pasar las fiestas y ahora con esto se nos vino el mundo abajo. Nos mataron a todos", expresó Claudio.

villagra 1

Respecto a la imputación contra los asesinos, el padre de Nehuén se manifestó satisfecho con la acusación y con el plazo de preventiva fijado para avanzar en las tareas de investigación restante. Sin embargo, reclamó que no se imputó a la mujer que viajaba también en el auto de los agresores, quien fue desvinculada de la causa.

"Nehuén después del incidente fue perseguido por estas personas y cuando lo interceptaron, una de las personas se fue hasta el auto para buscar la llave con la que lo mataron y esta chica estaba ahí. Se podría haber bajado del auto", planteó y afirmó que debería estar acusada también por su participación. Indicó que, según comentarios de vecinos, la joven es "familiar de un jefe comunal" de la localidad y que por ello estaría recibiendo un trato especial.

Los agresores son conocidos

Por otro lado, aunque Claudio no vive en Añelo, comentó que mucha gente lo ha contactado para contarle que tanto los dos imputados como la chica que los acompañaba han protagonizado y filmado otros hechos violentos, aparentemente porque "les hacía gracia" y también como una demostración de poder, ya que tendrían ciertos vínculos que les permitían garantizar su impunidad.

Añelo - comisaria 10 -policia (5).JPG

"Generaban el conflicto, iban a buscar a las personas, las agredían, y siempre había alguien que filmaba", confió el padre de Nehuén, indicando que la chica sería la encargada de filmar los conflictos.

"No pensábamos en pedir justicia, porque nada nos va a devolver a Nehuén, y después la gente de Añelo nos empezó a enviar mensajes, a llamar, a decirnos que hiciéramos justicia, que estaban cansados de esto. La gente tiene miedo, está cansada de estas personas, que queden impunes y salgan y al día siguiente problemas de nuevo. Nos dicen 'sabíamos que iba a terminar mal'", relató.