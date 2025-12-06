Crimen en Añelo: lo persiguieron tras un choque y lo mataron con una llave cruz

La víctima, un joven de 25 años, fue atacada tras un incidente vial. Dos sospechosos quedaron detenidos y la Policía secuestró el arma utilizada.

El crimen de un hombre en la localidad de Añelo causó conmoción en las primeras horas de este sábado. Una rápida pesquisa por parte del personal y de la brigada de Investigaciones de la comisaría 10°, permitieron desenredar la trama del macabro episodio que comenzó con un incidente de tránsito.

Por el caso hay dos detenidos como presuntos autores , y se espera que este domingo se le formulen cargos por parte de la Justicia.

Según pudo conocer LM Neuquén , alrededor de las 6 y media de la mañana de este sábado, una vecina alertó de la presencia de un cuerpo sin vida, tirado en la vía pública. Era la zona de calles 4 y 7 de Añelo , en el corazón de Vaca Muerta.

En el lugar yacía un hombre con señales de haber recibido un fuerte golpe en su cabeza. El cuerpo estaba al lado de una camioneta Chevrolet S10, que tenía la puerta del conductor abierta.

Añelo (13).JPG Claudio Espinoza

La escena del crimen hacía suponer distintas hipótesis, que iban desde un homicidio en ocasión de robo a la derivación de una violenta gresca.

Los peritos de la comisaría 10° relevaron distintas cámaras de seguridad de la zona, como también evaluar los testimonios de los vecinos y ocasionales testigos en la madrugada de Añelo.

Allanamientos por el crimen en Añelo

Cerca de las 9 de la mañana, el escenario de lo que había ocurrido estaba un poco más claro. La víctima había salido momentos antes de las 6 de la mañana de un local nocturno de la localidad. En ese instante, habría protagonizado un incidente vial con su camioneta. El segundo vehículo era un Peugeot 208, en el que se conducían otros dos jóvenes.

Fuentes policiales consultadas por LM Neuquén indicaron que el accidente derivó en una persecución de estos últimos a la víctima, que terminó en la zona de la tragedia. La violenta discusión por el siniestro, terminó con uno de los agresores pegándole un certero golpe con la llave cruz en la cabeza, que a la postre le causaría la muerte.

Añelo - comisaria 10 -policia (2).JPG

Los atacantes huyeron en su vehículo, que horas después, fue secuestrado junto al arma letal utilizada en el violento episodio durante tres allanamientos realizados en el marco de la investigación. Primero fue detenido el acompañante, un joven de 28 años. Pasado el mediodía, el conductor del 208 -otro joven de 28- se entregó voluntariamente en la comisaría 10°.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan otras pericias técnicas en la investigación del personal de Añelo, con colaboración de la división Homicidios de la Policía.

De la víctima no trascendió la identidad, aunque se confirmó que se trataba de un vecino de Plaza Huincul, de 25 años. No está determinado si se había mudado a Añelo hace pocas semanas o circunstancialmente se encontraba en la localidad.