El clima en Neuquén

icon
30° Temp
20% Hum
Policiales
La Mañana Asesinato

Conmoción: investigan el asesinato de un hombre en plena calle en Añelo

Policía se encuentra en la escena del crimen recabando indicios y buscando testimonios para esclarecer el hecho.

Conmoción: investigan el asesinato de un hombre en plena calle en Añelo
Claudio Espinoza

Los vecinos de Añelo atraviesan un sábado conmocionado luego de conocerse la noticia del asesinato de un hombre en la vía pública. Aún no hay detenidos.

Según la escasa información que trascendió este sábado al mediodía, el homicidio tuvo lugar frente a un hospedaje denominado Vista Kau. Allí se pudo observar un cuerpo tendido junto a una camioneta.

Por estos momentos, la Policía se encuentra en el lugar junto a personal de Medicina Legal, Cuerpo Médico Forense y Criminalística recabando indicios para esclarecer el hecho.

Lo único que se sabe hasta el momento es que el homicidio se habría producido a golpes y presuntamente el autor habría atacado a la víctima con una herramienta. De igual manera, todo está en plena investigación y será clave la autopsia al cuerpo. La Policía aún no ha brindado detalles de manera oficial.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel