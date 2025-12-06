Policiales La Mañana Asesinato Conmoción: investigan el asesinato de un hombre en plena calle en Añelo

Claudio Espinoza

Los vecinos de Añelo atraviesan un sábado conmocionado luego de conocerse la noticia del asesinato de un hombre en la vía pública. Aún no hay detenidos.

Según la escasa información que trascendió este sábado al mediodía, el homicidio tuvo lugar frente a un hospedaje denominado Vista Kau. Allí se pudo observar un cuerpo tendido junto a una camioneta.

Por estos momentos, la Policía se encuentra en el lugar junto a personal de Medicina Legal, Cuerpo Médico Forense y Criminalística recabando indicios para esclarecer el hecho.