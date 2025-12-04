La estremecedora hipótesis del asesinato de un nene de 10 años: el único sospechoso está internado

Un menor es el principal sospechoso del brutal crimen. La confesión que hizo a la policía.

El adolescente acusado será sometido a una junta médica para saber si es imputable.

Un brutal crimen conmocionó a la localidad de San Miguel de Tucumán , al conocerse el asesinato de un nene de 10 años . El principal sospechoso también es menor de edad, un adolescente de 16 años. Con el paso de las horas se conocieron detalles estremecedores.

Fuentes policiales precisaron que el chico fue encontrado sin vida en la casa de su tío abuelo, donde la víctima vivía junto a sus dos hermanos , de 6 y 15 años, y su tío abuelo, de 65.

Según las primeras informaciones que dieron a conocer los investigadores, todo comenzó cuando un menor de 16 años llamó al 911 en la mañana del lunes y alertó sobre la muerte del nene. Habría dicho que el chico murió por estrangulamiento.

Los detalles del brutal asesinato

En las últimas horas y en medio del avance de la investigación, se conoció que el pequeño de 10 años fue estrangulado por el adolescente que era amigo de uno de los hermanos del menor fallecido. Todo sucedió mientras dormía.

Según revelaron al diario La Gaceta fuentes cercanas del caso, en aquella llamada a Emergencias el joven reveló que "se quedó a dormir en la casa de su amigo y que había ahorcado con sus manos al hermano menor y no sabía si estaba con vida".

La hipótesis estremecedora alrededor del asesinato

Aunque la autopsia preliminar confirmó que la víctima murió por estrangulamiento, pero la Justicia no descarta una hipótesis aún más terrible: sospechan que el chico podría haber sido abusado sexualmente antes de ser asesinado.

La jueza Judith Solórzano está a la espera del informe forense definitivo, que podría despejar estas dudas alrededor del caso. Por ahora, los peritajes sólo permitieron confirmar la mecánica del asesinato, pero ninguna hipótesis está cerrada.

El resultado que arroje este informe será clave para esclarecer el caso y definir los pasos a seguir en la causa. Además, la Justicia evalúa tomarles declaración testimonial en Cámara Gesell a los hermanos del nene asesinado, de 15 y 11 años, siguiendo el protocolo para menores de edad.

crimen tucuman nene La policía confirmó que la víctima vivía junto a sus dos hermanos bajo el cuidado de su tío abuelo.

Qué se sabe sobre el presunto asesino

El principal sospechoso, adolescente de 16 años era amigo del nene y confesó el hecho, permanece internado en el Hospital Obarrio, donde especialistas deberán evaluar si es imputable.

El tribunal ordenó un análisis integral a cargo de médicos, psicólogos y psiquiatras, que tendrán 15 días para determinar si el acusado comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho.

Luego, las conclusiones de los especialistas serán analizadas por el fiscal Pedro Gallo y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia. Un informe preliminar de un médico forense indica que el acusado comprendía la realidad y no mostraba alteraciones mentales graves.

"Abrazaba a mi mamá y le pedía perdón"

Según relató la hermana del detenido, él regresó a su casa cerca de las 7 de la mañana del lunes, visiblemente alterado, y le confesó a su madre que había “cometido un error”.

Después, se retiró del domicilio vestido completamente de negro y desde entonces no supieron nada más de él. “Él abrazaba a mi mamá y le pedía perdón", dijo, y aseguró que “no era violento”.

Por el momento se investiga si el adolescente de 16 padece algún trastorno psiquiátrico y si comprende la gravedad de sus actos, y quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), a la espera de que se defina su situación procesal. Allí permanece aislado y bajo evaluación de profesionales que deberán determinar su situación procesal.