Ni 80 ni 120 km/h: la velocidad a la que recomiendan conducir para ahorrar combustible, según los expertos

El gasto de gasolina puede estar influenciado por varios factores. En detalle, las mejores formas de conducir y cuidar al auto.

Ni 80 ni 120 km/h: la velocidad a la que recomienda conducir para ahorrar combustible, según los expertos

Dentro del mundo del automovilismo y entre los conductores habituales, hay una duda que surge cada tanto y que genera un fuerte debate: la velocidad ideal para manejar y ahorrar combustible . Aunque algunos aconsejan conducir con cuidado y precaución, otros optan por hacerlo con más velocidad.

Sin embargo, hay varios factores que juegan un papel fundamental al momento de determinar el gasto de gasolina: el tipo de vehículo, la carga que lleva encima y el estado del motor y de las llantas.

La forma de manejar es uno de los aspectos más influyentes para ahorrar combustible. Algunos creen que es mejor hacerlo de forma moderada, aunque la mayoría encuentra un punto medio entre los 80 y 120 km/h .

No obstante, lo cierto es que cada 10 km/h por encima de 100 km/h el consumo de gasolina incrementa entre un 10 y 15%. De la misma manera, el cuidado del motor y no forzarlo también pueden generar que se genere un gasto por encima de lo normal.

Otro factor determinante es el tipo de vehículo que se maneja: los coches chicos con un motor eficiente rinden mejor cerca de los 90 km/h, mientras que las SUVs o camionetas lo hacen entre 100 y 110 km/h, ya que se trata de modelos más pesados y con mayor resistencia al viento.

manejar en la nieve portada.jpeg A qué velocidad se recomienda viajar para ahorrar combustible

Los especialistas también aconsejan prestar atención a la presión de los neumáticos, evitar las revoluciones innecesarias y hacer chequeos regulares para el mantenimiento del vehículo.

Siguiendo esa línea, también hay que prestar atención a la carga y la cantidad de pasajeros que transporta cada vehículo. Cuando viajan con objetos pesados, lo ideal es reducir un poco la velocidad y no forzar demasiado el motor ni las llantas.

Otros factores a tener en cuenta para el gasto de gasolina

Algunos detalles claves para ahorrar combustible están dentro del cuidado que se le da al vehículo, incluso en áreas donde muchos no las consideran importantes.

Por ejemplo, mantener los filtros limpios mejora el rendimiento, ya que al estar obstruidos se reduce la entrada de oxígeno al motor: cambiarlos regularmente permite lograr una combustión más eficiente.

De igual manera, las bujías desgastadas dificultan el encendido y generan un peor uso del combustible. Los expertos recomiendan revisarlas según lo indica el manual del fabricante. Además, también hay que utilizar aceites de buena calidad para no forzar el trabajo del motor.

Luz testigo de la reserva en el tanque de combustible.jpg Otros factores a tener en cuenta para el gasto de gasolina

Otro punto a tener en cuenta es que el frenado brusco también contribuye al gasto de gasolina. Ante ello, es clave mantener una distancia moderada con el auto que está por delante para anticiparse y lograr un frenado suave.

Expertos en el tema como Volkswagen compartieron algunas recomendaciones para hacer que rinda más la gasolina del auto, sin importar el modelo o el tipo de viaje: