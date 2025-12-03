Las chicas narco condenadas están poco conformes con su encierro y pidieron revisar medidas

Tras un cambio de abogados, dos de las mujeres que fueron castigadas por vender drogas impulsaron un reclamo. Sin embargo, fue ratificada la prisión preventiva.

Las chicas narco de Añelo fueron objeto de un paciente seguimiento por parte de la División Antinarcóticos.

En una audiencia de modificación de medidas cautelares realizada este miércoles en la Ciudad Judicial , la fiscal del caso Silvia Moreira solicitó que dos mujeres condenadas por vender estupefacientes en Añelo , sigan detenidas en prisión preventiva.

Moreira pidió que la medida se mantenga por tres meses más y argumentó que siguen vigentes los riesgos procesales por los cuales fue impuesta: peligro de fuga por no sometimiento al proceso y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Las condenadas son Mari Carolina Soto Zabala y Nairoby de las Mercedes Fraga Calorte , quienes comercializaron drogas a diversas personas, al menos entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. La actividad la llevaban a cabo en la casa donde convivían junto a otras dos mujeres, que tuvieron un rol secundario en la organización y resolvieron su situación procesal el 17 de septiembre, mediante un acuerdo de prisión condicional y una suspensión de juicio a prueba respectivamente.

Durante el allanamiento al kiosco narco que administraban las mujeres, se encontraron drogas y balanzas digitales.

La pena no está firme

En octubre pasado y por un acuerdo de partes fueron declaradas responsables por comercio de estupefacientes doblemente agravado por hacerlo en inmediaciones de establecimientos deportivos y por la participación de tres o más personas organizadas, en carácter de coautoras. Además, en la misma audiencia acordaron cumplir 6 años de prisión efectiva más el pago de multas y el decomiso del dinero que se les secuestró en un allanamiento.

Si bien, como parte del acuerdo, todas las partes renunciaron a los plazos recursivos para que las condenas puedan comenzar a ser ejecutadas, Soto Zabala y Fraga Calorte cambiaron de abogados defensores por lo que la pena aún no está firme.

El juez de garantías Luis Giorgetti, quien intervino durante la audiencia, hizo lugar al pedido de la fiscal Moreira y extendió la prisión preventiva para ambas mujeres por 3 meses más.

Añelo, allanamientos, narcomenudeo

De acuerdo a la investigación del MPF, las dos condenadas junto a las otras dos mujeres vivían en una vivienda de Añelo, cercana a un natatorio y a un polideportivo.

Al momento se realizarse un allanamiento en esa casa, se encontraron 916 gramos de clorhidrato de cocaína y 8 gramos de anfetaminas, además de dinero en efectivo en billetes de diferente denominación por alrededor de 287.200 pesos, una balanza, envoltorios de nylon y un posnet.

Además, al momento del allanamiento, algunas de las mujeres realizaban la venta de droga y otras efectuaban el fraccionamiento y en el interior de la casa fueron encontradas dos personas que estaban comprando drogas para consumo y que, de acuerdo a sus testimonios, pagaron $10 mil la dosis.

Nueve narcos bajo investigación

En el inicio de esta semana, otro proceso por narcomenudeo empezó a transitar el camino hacia el juicio oral con la formulación de cargos en contra de nueve integrantes de una presunta banda. La investigación está centrada en un grupo que comercializaba drogas en los barrios Gobernadores Neuquinos y Chacra 30, en San Martín de los Andes. Hay 8 hombres y una mujer que enfrentan distintos cargos y que cumplen diversas medidas cautelares.