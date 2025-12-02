Un preso manejaba la distribución de droga de banda que tenía copados dos barrios

Lo reveló la fiscalía en la acusación contra los integrantes del grupo criminal desbaratado meses atrás. Se dispusieron distintas medidas cautelares.

La Fiscalía precisó que uno de los narcos, desde su calabozo en la Comisaría Quinta de Centenario, organizaba entrega de drogas y cobros.

Una banda narco que contaba con casi una decena de integrantes fue acusada por la fiscalía de San Martín de los Andes luego de una paciente investigación. Entre otras particularidades, se comprobó que uno de los miembros operaba desde un calabozo de una comisaría neuquina y que, otro de los delincuentes, cumplía el papel de contador de los ingresos por ventas de marihuana y cocaína.

El asistente letrado Federico Surá formuló cargos a 9 personas por integrar una banda que se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína en San Martín de los Andes, y que tenía un integrante que operaba desde una comisaría en la que está detenido.

La acusación la realizó el viernes pasado, durante una audiencia en la que planteó que, de acuerdo a la información provisoria recopilada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, la banda operaba principalmente en los barrios Chacra 30 y Gobernadores Neuquinos de la ciudad cordillerana.

Una mujer y ocho hombres

El asistente letrado sostuvo que la banda está integrada por una mujer (C.I.V.), y ocho hombres (L.F.T.; S.A.C.; M.J.S.; D.A.A.; H.O.R.; J.A.L.; M.A.M. y M.M.B.). Les atribuyó que, al menos desde el 25 de junio y hasta el 20 de agosto de 2025, formaron “parte de una banda dedicada al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, la que poseía una distribución de roles definida”:

En el caso de L.F.A., desde una celda en la Comisaría Quinta de Centenario, donde cumple una condena por intento de homicidio, enviaba a S.A.C. y a M.J.S. a entregar la droga a D.A.A. quien se encontraba en San Martín de los Andes, y a ejecutar los cobros por el pago de la provisión de sustancias.

Respecto a D.A.A., se le reformularon cargos y se planteó que se encargaba de recibir la droga, de distribuirla entre los distintos miembros de la organización y de reunir el dinero para efectuar los pagos. También tenía el control sobre el kiosco de drogas que funcionaba en una casilla del barrio Gobernadores Neuquinos.

Además, a través de M.M.B., ejecutaba las operaciones de comercio de las sustancias.

kiosco narco4-san martín '24 (1).jpg La Policía no solo logró secuestrar una importante cantidad de armas de fuego sino también un total de 7 armas de fuego. Gentileza Policía del Neuquén

En el caso de M.M.B., cuando D.A.A. viajaba hacia la ciudad de El Bolsón, variaba su rol y operaba como encargado de dicha casa de drogas: entre el 25 de junio y el 31 de julio, concretó al menos 63 ventas a través de comunicaciones telefónicas con los compradores o de manera personal en el domicilio de Gobernadores Neuquinos. Totalizaron un ingreso cercano a los 2 millones de pesos, cuyos pagos fueron realizados directamente a las cuentas de Mercado Pago de D.A.A. y H.O.R.

El asistente letrado especificó que en el caso de este último, H.O.R., además de participar en la organización aportando su cuenta de Mercado Pago para el ingreso de fondos, “colaboraba con las tareas precarias de contabilidad de la banda”.

Respecto a J.A.L. y M.A.M., recibían la droga de manos de D.A.A. y eran los encargados de venderla en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes. J.A.L. tenía un punto de venta en calle Cerro de la Virgen, y M.A.M. en la calle Cerro Wayle. Además, ambos tenían vínculo directo con S.A.C. y M.J.S.

Sura planteó en simultáneo que D.A.A., J.A.L. y M.M.B., guardaron de manera organizada y con fines de comercialización el 31 de julio de 2025, más de 30 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 173,79 dosis. La droga fue encontrada en el interior de una bombilla de luz, en un portalámparas, en la casilla del barrio Gobernadores Neuquinos, identificada como el domicilio de D.A.A..

Un activo punto de venta en el barrio Gobernadores Neuquinos

En el caso de la mujer imputada, C.I.V., se le atribuyó haber facilitado su domicilio en el barrio Gobernadores Neuquinos, por lo menos desde el 31 de julio y hasta el 20 de agosto de 2025, para que S.A.C. y M.J.S., junto a otras personas aún no identificadas, realicen el almacenamiento y el comercio de los estupefacientes.

Durante la formulación de cargos se precisó que M.A.M. guardó más de 37 gramos de Cannabis sativa, equivalentes a 260,36 dosis; junto con envoltorios fraccionados de clorhidrato de cocaína, hallados sobre un mueble de madera en el domicilio de calle Cerro Wayle del barrio Chacra 30, domicilio de M.A.M.

En el caso de L.F.T., está detenido cumpliendo pena; M.M.B. está con prisión domiciliaria mientras se lo investiga por diversos hechos; a H.O.R. y M.A.M. se le impuso la prohibición de ingresar al barrio Gobernadores Neuquinos; y a D.A.A., quien vive actualmente en El Bolsón, tiene la obligación de presentarse dos veces por semana en una comisaría de esa ciudad, junto con la prohibición de ejercer actos de perturbación a integrantes del Juzgado de Paz de San Martín de los Andes, y de tomar contacto con vecinos del barrio Gobernadores Neuquinos.