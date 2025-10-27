Añelo: acorraladas por las pruebas, dos chicas narco aceptaron su culpabilidad y pasarán 6 años tras las rejas

Formaban parte de un grupo de cuatro mujeres que vendían drogas cerca de un natatorio y un polideportivo. Antinarcóticos logró apresarlas en abril de este año.

Durante el allanamiento al kiosco narco que administraban las mujeres, se encontraron drogas y balanzas digitales.

Dos chicas narco que habían montado un activo punto de venta de estupefacientes en Añelo fueron condenadas a 6 años de cárcel efectiva. Ambas mujeres aceptaron su responsabilidad en un procedimiento abreviado.

La audiencia donde se definió la situación de las imputadas se desarrolló este lunes en la Ciudad Judicial . El asistente letrado de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, Pablo Jávega, presentó un acuerdo pleno mediante el cual las dos mujeres fueron declaradas responsables por vender drogas en la ciudad de Añelo y fueron condenadas a 6 años de prisión.

Se trata de Mari Carolina Soto Zabala y Nairoby de las Mercedes Fraga Calorte, quienes comercializaron drogas a diversas personas, al menos entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. La actividad la llevaban a cabo en la casa donde convivían junto a otras dos mujeres, que tuvieron un rol secundario en la organización y resolvieron su situación procesal el 17 de septiembre, mediante un acuerdo de prisión condicional y una suspensión de juicio a prueba respectivamente.

El delito que les atribuyó Jávega es comercio de estupefacientes doblemente agravado por hacerlo en inmediaciones de establecimientos deportivos y por la participación de tres o más personas organizadas, en carácter de coautoras (artículos 5 inciso “c”, 11 incisos “c” y “e” de la ley 23.737 y 45 del Código Penal).

Ya empezaron a cumplir la condena

Además de la declaración de responsabilidad y como parte del acuerdo, el asistente letrado requirió que se impongan 6 años de prisión efectiva para Soto Zabala e igual monto para Fraga Calorte. Para ello, valoró como agravantes el peligro para la salud y que se expuso al peligro a menores de edad, mientras que como atenuantes tuvo en cuenta el reconocimiento de los hechos y la carencia de antecedentes penales computables.

Finalmente, Jávega pidió que se les imponga a cada una de las condenadas una multa de 100 unidades fijas y que sea decomisado el dinero en efectivo que fue secuestrado en el allanamiento del domicilio por $287.200.

Como punto de acuerdo, todas las partes renunciaron a los plazos recursivos para que las condenas puedan comenzar a ser ejecutadas.

cocaína-añelo.jpg Gentileza MPF

El juez de garantías Cristian Piana, quien intervino durante la audiencia, avaló el acuerdo presentado por las partes, declaró la responsabilidad penal de las imputadas y fijó las condenas de 6 años de prisión. Además, el magistrado impuso las multas, avaló el decomiso del dinero y validó las renuncias a los plazos recursivos.

Vendían drogas cerca de un polideportivo

De acuerdo a la hipótesis del caso que describió el funcionario del MPF, las dos condenadas junto a las otras dos mujeres vivían en una vivienda de Añelo, cercana a un natatorio y a un polideportivo.

Al momento de realizarse un allanamiento en esa casa, se encontraron 916 gramos de clorhidrato de cocaína y 8 gramos de anfetaminas, además de dinero en efectivo en billetes de diferente denominación por alrededor de 287.200 pesos, una balanza, envoltorios de nylon y un posnet.

En cuanto a las acciones atribuidas a las sospechosas, algunas realizaban la venta de droga y otras efectuaban el fraccionamiento. En el interior de la casa fueron encontradas dos personas que estaban comprando drogas para consumo y que, de acuerdo a sus testimonios, pagaron $10 mil la dosis.