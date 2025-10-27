Imputaron a un conductor por el vuelco fatal en la Ruta 7: tenía alcohol en sangre y se fugó del lugar

El joven está acusado de homicidio culposo triplemente agravado. En el siniestro, ocurrido en junio cerca de Centenario, murió Lucas Cárdenas.

La Justicia neuquina formuló cargos contra un joven conductor acusado de provocar un vuelco fatal en la Ruta 7 , donde murió su acompañante. La acusación fue realizada este lunes por la fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola , quien imputó al hombre por homicidio culposo triplemente agravado : por conducción imprudente y antirreglamentaria, por tener alcohol en sangre , y por haberse retirado del lugar sin auxiliar a la víctima .

El hecho se produjo en junio de este año , durante la madrugada, cuando el acusado circulaba a bordo de su vehículo junto a otras dos personas. A la altura a la altura de la calle 4, en la zona rural de Centenario , perdió el control del rodado y volcó violentamente. Como consecuencia del impacto, Lucas Cárdenas , que viajaba como acompañante, salió despedido del habitáculo y murió casi de inmediato debido a las graves lesiones que sufrió.

El vehículo, que terminó dado vuelta con las ruedas hacia arriba, circulaba por una zona de curvas donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h. Según los peritos, el conductor se desplazaba a 97 km/h bajo una leve llovizna, lo que contribuyó a que perdiera el control. La fiscal explicó que si bien no superaba el límite legal, “se trata de una velocidad elevada para un tramo de calzada húmeda y con visibilidad reducida” .

Vuelco fatal Ruta 7.jpg El Gol Trend se despistó en la Ruta 7 con consecuencias fatales. Centenario Digital

En el rodado viajaban tres jóvenes: el imputado, la víctima fatal y un tercer acompañante que sufrió lesiones leves. Los investigadores determinaron que el conductor presentaba 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre, medido tres horas y media después del siniestro, por lo que el nivel al momento del vuelco era presumiblemente mayor.

“Ese dato agrava la situación del imputado, porque demuestra que conducía bajo los efectos del alcohol, lo cual está expresamente prohibido y constituye una circunstancia de riesgo”, indicó la fiscal Sola en declaraciones con Canal 7 Noticias.

La responsabilidad del conductor y la pena prevista

Durante la audiencia, la defensa reconoció que el acusado era quien manejaba, pero cuestionó la calificación legal del hecho. Argumentó que Cárdenas no tenía colocado el cinturón de seguridad y que esa fue la causa de que saliera despedido del vehículo. La fiscal sostuvo que el conductor sigue siendo responsable del cumplimiento de las normas de seguridad, incluso respecto de sus acompañantes.

“Cualquier persona que conduce un vehículo tiene la obligación de asegurarse de que todos los ocupantes lleven el cinturón colocado. No alcanza con decir que fue una decisión de la víctima. La seguridad vial es una responsabilidad compartida, pero el control recae sobre quien maneja”, explicó Sola.

Además, la fiscal destacó que el acusado se retiró del lugar tras el vuelco y no asistió a su acompañante, lo que configuró el tercer agravante en la acusación.

Vuelco fatal Ruta 7_01.jpg

El delito de homicidio culposo agravado prevé una pena de entre tres y seis años de prisión, aunque el monto final dependerá de las circunstancias que se acrediten durante el juicio.

“Hoy se inició la etapa de investigación penal preparatoria, que se extenderá por un plazo de cuatro meses. En ese lapso se completarán las pericias, declaraciones y medidas pendientes”, señaló la fiscal.

La madre de Lucas Cárdenas se presentó como querellante en la causa y estuvo presente en la audiencia junto a sus abogados. La familia pidió que se llegue a juicio oral para que se determinen las responsabilidades. “La intención del Ministerio Público es ir a juicio”, confirmó Sola, aunque aclaró que durante la investigación pueden surgir otras alternativas procesales, como un procedimiento abreviado o una suspensión del juicio a prueba.

Una tragedia entre amigos

Según reconstruyó la fiscalía, los tres ocupantes del vehículo eran amigos y se conocían desde hacía tiempo. Esa noche regresaban de compartir una reunión cuando se produjo el siniestro. “No eran familiares, pero sí allegados. Se frecuentaban y tenían un vínculo de confianza”, detalló Sola.

La víctima, de 21 años, murió en el lugar a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia que llegaron minutos después. El accidente generó una fuerte conmoción en Centenario.

La fiscal Sola reconoció que “lamentablemente, hay muchos hechos similares en la provincia”. “Hay bastantes casos de siniestros viales en los que se formulan cargos, algunos con víctimas fatales y otros con lesiones graves. Dependiendo de las circunstancias, las causas pueden resolverse en juicio, mediante un acuerdo abreviado o con suspensión del proceso a prueba. Pero el número de imputaciones sigue siendo alto”, explicó.