Robó una Amarok y huyó a los tiros, pero lo siguieron y fue imputado con prisión domiciliaria

La fiscalía lo acusó por robo triplemente agravado. El juez advirtió al imputado que si incumple las reglas ordenará la prisión preventiva.

Un hombre fue acusado por un violento robo ocurrido el 14 de octubre en la ciudad de Neuquén y deberá cumplir prisión domiciliaria por cuatro meses , con control policial diario. La decisión fue tomada por orden de un juez de garantías a pedido de la fiscal del caso

Durante la audiencia, la representante de la fiscalía, Mariana Córdoba relató que el imputado, acompañado por un adolescente de 16 años y un tercer sujeto aún no identificado, interceptó a cinco personas que trabajaban en el lugar.

Bajo amenaza con un arma de fuego , las obligó a entregar sus pertenencias. Los tres agresores huyeron en una camioneta Volkswagen Amarok robada, llevándose además herramientas y objetos personales.

En la fuga, el hombre identificado como J.C.E.M. efectuó al menos tres disparos para evitar ser alcanzado por las víctimas. Afortunadamente, no fueron alcanzados por las balas y lograron seguirlos hasta una vivienda donde luego se halló la Amarok robada. El acusado fue detenido más tarde, en otro procedimiento policial, en el que también se secuestró un arma de fuego.

Robo triplemente agravado con prisión domiciliaria

El hecho fue calificado por el Ministerio Público Fiscal como robo triplemente agravado: por el uso de arma de fuego, por haber sido cometido en poblado y en banda, y por la participación de un menor, en carácter de coautor.

La fiscal Córdoba resaltó la violencia del episodio, la pena en expectativa, la existencia de imágenes que vinculan al acusado, y las dificultades que hubo para localizarlo. Además, señaló que aún resta identificar al tercer participante del robo.

Por la condición física del imputado y la situación carcelaria actual, se acordó que la medida se cumpla en un domicilio del barrio Colonia Nueva Esperanza, con dos controles diarios de la Policía.

El juez Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos y advirtió al acusado que, si incumple las condiciones impuestas, podría ordenarse la revocación de la prisión domiciliaria por su prisión preventiva.

Robo en una zona de lanchas de la Ruta 237

Un robo ocurrido en la zona del embalse Alicurá derivó en un operativo policial que culminó con cuatro personas demoradas en General Roca y el secuestro de una camioneta, según informó la Policía del Neuquén. El hecho ocurrió en una zona de estacionamiento de lanchas de pescadores y permanece bajo investigación.

De acuerdo a la información policial, el personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura constató que dos vehículos estacionados en el sector de la bajada de lanchas sobre la Ruta 237, presentaban vidrios dañados. Poco después, un joven denunció el robo de una mochila con pertenencias personales, entre ellas una computadora y auriculares.

El elemento determinante para que la investigación avance en búsqueda de los objetos robados y el paradero de los responsables, fue el sistema de GPS de la notebook integrado en el celular de la víctima. De esta manera, el joven logró rastrear el recorrido que hicieron los delincuentes.

Con esa información, y en coordinación con efectivos de la Comisaría Tercera de General Roca, se montó un operativo en un hotel de esa ciudad rionegrina, donde fue localizada la señal del dispositivo.

Allí se demoró a cuatro personas y se secuestró una camioneta junto con elementos vinculados al hecho. Por disposición judicial, los demorados fueron notificados de la investigación y recuperaron la libertad, aunque permanecen supeditados a la causa. La Policía difundió una imagen del vehículo secuestrado en el marco de la investigación.