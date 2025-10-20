Añelo celebró un nuevo aniversario abrazado a la ilusión que alimenta Vaca Muerta

Un desfile cívico-militar marcó el cierre de los festejos, que incluyeron actividades diversas durante el fin de semana. Banderet y Zulma Reina en el palco.

La localidad de Añelo celebró su 110° aniversario con un acto protocolar realizado en la plaza central, donde se congregaron vecinos, autoridades provinciales, representantes institucionales y agrupaciones gauchas. La celebración despertó gran interés entre los vecinos, que respondieron con una amplia participación y dieron rienda suelta a la emoción ante cada provocación que surgía mientras avanzaba la puesta en escena del acto oficial.

Un desfile cívico-militar marcó el cierre de los festejos, que incluyeron diversas actividades desarrolladadas durante el fin de semana, entre las que se destacó la cuarta edición de la Fiesta de los Productores, visitada por cerca de 50 mil personas. El acto de este lunes fue encabezado por el intendente Fernando Banderet y la titular de la Legislatura: Zulma Reina . Estuvieron también el ministro de Salud, Martín Regueiro , y el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales .

“El gobernador Rolando Figueroa hubiese querido estar aquí, les envía un abrazo y el compromiso de seguir trabajando como lo venimos haciendo en comunidad, con ustedes, codo a codo, para que esto sea posible”, transmitió a la concurrencia la segunda autoridad en la línea de sucesión del poder provincial.

Añelo, "pilar del desarrollo"

La jefa de Diputados remarcó que “Añelo se mantiene como pilar el desarrollo de recursos renovables". Además, dedicó "felicitaciones a la Cámara (empresaria de la localidad), que agrupa a más de ochenta pequeñas y medianas empresas, por su trabajo para generar empleo genuino y local”.

El intendente Banderet agradeció el acompañamiento del sector privado a la gestión, a la vez que anunció la incorporación de nuevos vehículos y equipamiento para mejorar los servicios municipales. “Gracias a las empresas que colaboran constantemente con Añelo, porque nos permiten llegar con mejores servicios a cada vecino”, expresó.

Banderet listó los bienes de capital incorporados por el municipio: una camioneta 4x2 cero kilómetro, un camión regador de 24 metros cúbicos, un camión semi tanque, un colectivo para 45 pasajeros, otra Toyota, y dos camiones volcadores de 18 metros cúbicos.

En otro orden, el jefe comunal revalorizó el impacto para localidad de la Fiesta de los Productores: “Por primera vez logramos que los productores muestren sus productos. Se trata de dignificarnos, de mostrar la humildad y el orgullo de ser añelenses”, aseguró.

Infraestructura y servicios

Finalizado el acto oficial, las autoridades recorrieron distintas obras de pavimentación y servicios que avanzan en la localidad. La Provincia ejecuta obras viales, como la duplicación de calzadas en las rutas 7 y 17 y el bypass de Añelo, un proyecto público-privado que conectará las rutas 8 y 17 para mejorar la seguridad y desviar el tránsito pesado.

En materia de energía, se finalizó la nueva red eléctrica y el alumbrado público, beneficiando a más de 350 familias, y la red de gas natural en la meseta que abastece a 700 hogares. También se concretó el recambio de luminarias LED en toda la ciudad.

En salud, el hospital incorporó una ambulancia de alta complejidad y el primer mamógrafo de la Región Vaca Muerta, mientras que se inauguró un Centro de Día Comunitario para el abordaje integral de la salud mental.

En materia educativa, avanza la construcción del nuevo edificio de la EPET N° 23 y se licitó un nuevo jardín de infantes.