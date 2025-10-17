Cruce entre fanáticos de Lali por las carpas en el Ruca Che: "No pensamos corrernos"

Este fin de semana Lali Espósito presentará su tour en Neuquén y un día antes lo hará YSY A. Fanáticos acampan para estar cerca de la artista.

Lali Espósito aterriza en Neuquén en el marco de su tour “No vayas a atender cuando el demonio llama” y se presentará en el Ruca Che el sábado 18 de octubre a las 21.

El fanatismo por la cantante comenzó mucho tiempo antes y a 48 horas del show, seguidores de la artista se acercaron a las puertas del estadio y desató un inesperado cruce en redes.

“CARPA 1 para Lali en Neuquén. Y desde las 01.30 de la madrugada para que no queden dudas”, escribió una usuaria de X junto a una foto en la que se ve las rejas del estadio Ruca Che con una foto de Lali y la leyenda “ Carpa 1. Lali. 50 personas”.

IMG_2966

El posteo de la fanática no tardó en viralizarse y hasta tuvo un cruce virtual con otra seguidora. “Hola! Todo bien con vos, pero mi amiga está desde ayer (15 de octubre) a las 17. Carpa uno, 15 personas. Por si quedan dudas.. y no pensamos corrernos”, escribió dejando en claro que harán todo lo posible para ser las primeras en ingresar al estadio ubicado en calle Antártida Argentina 3901.

56ad8e50-ffec-46b3-abc4-00b41dee13e3

La disputa por encontrar el lugar más cercano al escenario es un hecho y ocurrió igual con la presentación de Airbag ya que las entradas son generales y no numeradas.

Con entradas agotadas para el show en Neuquén y siendo la tercera vez que la cantante pisa suelo neuquino, las fanáticas coincidirán con los seguidores de YSY A que será quien abra la seguidilla de shows que tendrá el Ruca Che este fin de semana.

Lo cierto es que la expectativa por la llegada de Lali crece con el correr de las horas. La cantante hizo su última presentación, antes de arribar a Neuquén, en Comodoro Rivadavia con un show agotado.

Lali anunció su último Vélez

El anuncio de la coach de La Voz Argentina (Telefe) llegó antes de cantar el último tema de su show del domingo. Agradecida al público por convertirla en historia, la cantante no solo se emocionó, sino que confirmó su quinto Vélez para el 16 de diciembre del 2025.

Lali es una de las artistas consagradas en Argentina y sigue presentando su sexto álbum de estudio “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, uno de los materiales más escuchados a nivel mundial.

De hecho, el álbum se ubicó en el Top 5 Global de los más escuchados en Spotify y sigue cautivando arriba de los escenarios convirtiéndo el show en una experiencia cultural única.