Q’ Lokura no se presentará en el Ruca Che: dónde será el show

La banda de cuarteto tenía previsto hacer su show en el Ruca Che este domingo 19 de octubre.

La banda de cuarteto Q’ Lokura llega a Neuquén el próximo domingo 19 de octubre. El show estaba previsto que sucediera en el Estadio Ruca Che, pero en las últimas horas se confirmó que hubo un cambio de locación.

“ Por motivos ajenos a la productora y a la banda , Q’ Lokura se presentará en el Gimnasio de Parque Centra l”, se lee el comunicado en el sitio protickets donde están a la venta las entradas.

Respecto a las entradas ya adquiridas, desde el sitio se aclara que “las entradas seguirán siendo válidas para la nueva locación del show” y siguen a la venta para aquellos que quieran acceder al show que comenzará a las 21 horas.

Super finde en el Ruca Che

El Ruca Che será el lugar para recibir a miles de fanáticos que vibrarán al ritmo del rap y el pop en un mismo fin de semana. El estadio ubicado en Antártida Argentina al 3900 será testigo de dos noches con grandes artistas sobre el escenario y miles de fans que disfrutarán de grandes espectáculos.

YSY A y Lali Espósito serán los dos shows que recibirá el Ruca Che el fin de semana del Día de la Madre. Del 17 al 19 de octubre, los neuquinos serán protagonistas de un finde a pura música, desde el rap hasta el cuarteto y el pop de la mano de la artista del momento.

Después de agotar el Movistar Arena con su histórica presentación, YSY A será quien abra esta seguidilla de grandes viajes musicales en el estadio neuquino que cumplió 30 años. El referente indiscutido del movimiento urbano llega a la ciudad de Neuquén el 17 de octubre a las 21 horas.

El show incluirá canciones de todas las etapas de su carrera: desde los himnos que marcaron una generación, como “Quieren Más” o “Trap de Verdad”, hasta los hits de sus discos más recientes.

Las entradas están a la venta en protickets.com.ar y tienen un costo de $55.000. También se pueden adquirir en la boletería de Mood live, Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén.

Al día siguiente, el 18 de octubre, Lali Espósito aterriza en la ciudad para desatar la locura con su nuevo álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”. La cantante que disfruta de su éxito en España y terminará el lunes 13 de octubre su participación en La Voz Argentina (Telefe) recorrerá en su show los grandes éxitos de su carrera musical.

“Boomerang”, “Ego”, “Incondicional” y la insuperable y más reciente “Fanático” serán de las canciones que sonarán en el estadio.

Lali alcanzó el TOP 5 de los mejores debuts a nivel global y mantiene 7 canciones en el TOP 200 SEMANAL y su último álbum es uno de los más escuchados.

Las entradas están a la venta en protickets.com.ar y tienen un costo de $75.000. También se pueden adquirir en la boletería de Mood Live, Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén.