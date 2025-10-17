El polémico comentario de Paula Chaves sobre la maternidad: "perdí la dignidad"

La modelo y conductora, Paula Chaves , habló con total sinceridad sobre la experiencia de dar a luz y compartió su visión más íntima del parto en Tapados de laburo , el programa de streaming del canal Olga.

Recordemos que Paula es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, los chicos que nacieron fruto de su amor con el actor y productor, Pedro Alfonso . En el envío de Olga, describió cómo se sintió en los momentos más importantes de su vida y sorprendió a todos con su relato.

“Perdí la dignidad pariendo. Es polémico lo que voy a decir. Entré a la sala de parto gateando, con el camisón de costado y abierto, totalmente desprendida de todo”, dijo Paula, con completa honestidad.

image

Y explicó que, en ese instante, se liberó de toda preocupación externa, vinculada a pudores o juzgamientos: “Siento que ahí uno deja de lado muchas cosas. Era el momento más lindo de mi vida y me despejé de todo lo que el mundo pueda pensar de mí”. Con tono reflexivo, Paula Chaves completó su relato: “Me enfoqué y perdí esa dignidad que hace que uno esté todo el tiempo enaltecido”.

Paula Chaves se indignó con su psicóloga porque le cobra tras la sesión: qué le propuso

Paula Chaves no dudó un segundo en cuestionar un método que utilizan los psicólogos cuando finalizan las sesiones donde cada persona expone antes su presencia el tema a tratar. En medio de su participación en el programa Tapados de Laburo, de Olga, la histórica modelo contó qué aspecto de las sesiones no le gusta.

“Me molesta que la psicóloga me cobre”, dijo en vivo durante el programa ante la presencia de los influencer Nacho Elizalde, Mortedor y Luli González que dieron su postura al respecto y barajaron distintas opiniones o posibles soluciones al problema que la incomoda.

paula chaves psicóloga

“Hay algo que me pasa en el momento en el que le tengo que pagar, que me hace mal. Es como… estamos hablando de amor, no me cobres o te pago el mes que viene”, explicó entre risas y agregó: “Toda rota, ‘tomá, secate… bueno, son 50′. Y yo tipo contando los billetes, pagándole, me hace sentir como que me usó”.

En sintonía con la conductora pero brindando una solución al tema, Nacho Elizalde propuso una fórmula para poder superar el problema que atraviesa: “Para mí, dos días después te pago. Cuando ya bajó la espumilla”. Por otra parte González contó cómo se organiza con su psicóloga para no tener problemas de esas características: “Ella es una capa con eso. Me acumula sesiones y de repente en una le digo: ‘Che, te debo tres, ¿no?’, y me responde: ‘Sí, Lu, tranqui’. Así me siento menos culpable”.

Reforzando su hipótesis y profundizando en su drama, Chaves esbozó: "Tal vez sería mejor que los psicólogos cobren por adelantado. Cuatro sesiones juntas y listo. Así uno ya tiene el compromiso de ir una vez por semana y no hay ese momento incómodo al final”.