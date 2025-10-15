Paula Chaves se indignó con su psicóloga porque le cobra tras la sesión: qué le propuso

La modelo contó cuál es la situación que la incomoda en las sesiones con su psicóloga y lo expuso en vivo durante el programa de streaming en Olga.

Paula Chaves no dudó un segundo en cuestionar un método que utilizan los psicólogos cuando finalizan las sesiones donde cada persona expone antes su presencia el tema a tratar. En medio de su participación en el programa Tapados de Laburo, de Olga , la histórica modelo contó qué aspecto de las sesiones no le gusta.

“ Me molesta que la psicóloga me cobre”, dijo en vivo durante el programa ante la presencia de los influencer Nacho Elizalde, Mortedor y Luli González que dieron su postura al respecto y barajaron distintas opiniones o posibles soluciones al problema que la incomoda.

“ Hay algo que me pasa en el momento en el que le tengo que pagar, que me hace mal. Es como… estamos hablando de amor, no me cobres o te pago el mes que viene”, explicó entre risas y agregó: “Toda rota, ‘tomá, secate… bueno, son 50′. Y yo tipo contando los billetes, pagándole, me hace sentir como que me usó ”.

paula chaves psicóloga

En sintonía con la conductora pero brindando una solución al tema, Nacho Elizalde propuso una fórmula para poder superar el problema que atraviesa: “Para mí, dos días después te pago. Cuando ya bajó la espumilla”. Por otra parte González contó cómo se organiza con su psicóloga para no tener problemas de esas características: “Ella es una capa con eso. Me acumula sesiones y de repente en una le digo: ‘Che, te debo tres, ¿no?’, y me responde: ‘Sí, Lu, tranqui’. Así me siento menos culpable”.

Reforzando su hipótesis y profundizando en su drama, Chaves esbozó: "Tal vez sería mejor que los psicólogos cobren por adelantado. Cuatro sesiones juntas y listo. Así uno ya tiene el compromiso de ir una vez por semana y no hay ese momento incómodo al final”.