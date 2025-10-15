Pampita reveló su técnica "que no falla" para lograr ser feliz

Pampita volvió a mostrarse auténtica y sin vueltas. En una entrevista para el programa Puro Show, la modelo y conductora de Los 8 Escalones habló de todo, desde su presente en la televisión, hasta cómo elige vivir su día a día.

Consultada sobre su actualidad laboral, la modelo se mostró entusiasmada con su conducción en Los 8 Escalones por la pantalla de El Trece: “Todo bárbaro, contenta, trabajando, seguimos con el programa hasta que el canal diga. Hasta ahora no hay fecha definida”.

“Cuando necesiten que dejemos el espacio, obviamente estamos a disposición. Yo lo único que puedo decir es que disfruté un montón de estar haciéndolo porque me encanta el formato”, agregó en el ida y vuelta y dejando abierta la posibilidad de que efectivamente dentro de poco se de baja al ciclo tal cómo se había filtrado en las últimas semanas.

image

Sobre cómo se toma la vida a pesar de las adversidades que le tocó atravesar, la empresaria aconsejó: “Suelto todo el tiempo cosas y lo recomiendo para cualquiera, como estilo de vida es lo mejor, andar livianito es lo mejor”.

Pampita reveló el trastorno que padece junto a sus hijos

Carolina “Pampita” Ardohain reveló que tanto ella como sus hijos tienen dislexia, una condición que afecta la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez. Todo se dio en medio de una campaña de concientización que hizo junto a una asociación sin fines de lucro. Allí contó que tanto ella como sus hijos padecen esta condición que “es hereditaria”.

La modelo destacó que es importante para las familias “llegar a detectarlo temprano” para “evitar dolores innecesarios por querer aprender”. “Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso”, sumó la empresaria. Carolina es muy activa en sus redes sociales y, en esta oportunidad, a diferencia de lo que suele hacer a diario con publicidades para marcas y distintas campañas, eligió sumarse a hacer visible la dislexia y remarcó que “la detección temprana salva vidas”.

image

En las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar a la situación. “Por fin tengo algo en común con Pampita”, “Gracias, Pampi”, “Qué buen mensaje”, escribieron frente al video que se llenó de comentarios que felicitaron el gesto de la modelo para visibilizar la situación.

Además, en las últimas semanas se habló de la posibilidad de levantar el programa que conduce la modelo en la pantalla de El Trece, Los 8 Escalones. En ese sentido, el conductor y productor, Guido Kaczka, rompió el silencio luego de que se revelara esta información y que todo se trataba de una presunta interna con su conductora, Pampita.

En Intrusos revelaron que, al pasar a las noches del canal, el histórico conductor del programa no estaba de acuerdo con la llegada de la modelo a la conducción e incluso lo habría conversado con los directivos. "Yo te dije que Pampita no era la mejor opción", fue la fulminante frase que habría usado el conductor para lamentarse. Un día después de los comentarios que se generaron sobre su supuesta reacción, desde el programa que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, pudieron conversar con Guido. "Creo que en noviembre. Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que 'Escalones' descanse",