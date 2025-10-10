Pampita reveló el trastorno que padece junto a sus hijos

La modelo se sumó a la campaña de visibilización y contó la importancia de las familias en el abordaje del trastorno.

Carolina “Pampita” Ardohain reveló que tanto ella como sus hijos tienen dislexia, una condición que afecta la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez.

Todo se dio en medio de una campaña de concientización que hizo junto a una asociación sin fines de lucro. Allí contó que tanto ella como sus hijos padecen esta condición que “es hereditaria”.

La modelo destacó que es importante para las familias “llegar a detectarlo temprano” para “evitar dolores innecesarios por querer aprender”. “Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso” , sumó la empresaria.

Carolina es muy activa en sus redes sociales y, en esta oportunidad, a diferencia de lo que suele hacer a diario con publicidades para marcas y distintas campañas, eligió sumarse a hacer visible la dislexia y remarcó que “la detección temprana salva vidas”.

En las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar a la situación. “Por fin tengo algo en común con Pampita”, “Gracias, Pampi”, “Qué buen mensaje”, escribieron frente al video que se llenó de comentarios que felicitaron el gesto de la modelo para visibilizar la situación.

Pampita se quedó sin programa

El conductor y productor, Guido Kaczka, rompió el silencio luego de que se confirmara el levantamiento del programa Los 8 Escalones y una presunta interna con su conductora, Pampita.

En Intrusos revelaron que, al pasar a las noches del canal, el histórico conductor del programa no estaba de acuerdo con la llegada de la modelo a la conducción e incluso lo habría conversado con los directivos. Poco después de su alejamiento, se confirmó que el programa sería levantado y no pudo ocultar la desazón.

"Yo te dije que Pampita no era la mejor opción", fue la fulminante frase que habría usado el conductor para lamentarse. Un día después de los comentarios que se generaron sobre su supuesta reacción, desde el programa que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, pudieron conversar con Guido.

"Creo que en noviembre. Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que 'Escalones' descanse", comenzó diciendo en diálogo con Alejandro Guatti sobre cómo transcurrirá el último mes del ciclo y que no es definitivo el final. "Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar", sumó en su relato.

Además, desmintió que haya propuesto a Teté Coustarot y Fernando Bravo y bancó la elección de Ardohain por parte de la señal: "Alguien me lo comentó. Cuando apareció el nombre de Pampita, nos quedamos todos: 'bueno, Pampita'. Yo quería; de hecho, lo hizo muy bien. En estas cosas, el canal tiene la decisión, pero nosotros proponemos desde Kuarzo". "Con Carolina no hablé del asunto; además, no está decidida la fecha. No cruzamos mensajes. A veces, como productor, tampoco transmitís todas las charlas con el canal porque puede cambiar. Me voy tratando de adaptar", mencionó, acerca de que aún la noticia no fue hablada en detalle con la conductora.