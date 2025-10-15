Juana Repetto acudió a sus seguidores para elegir el nombre de su hijo: cómo se llamará

La actriz volvió a incluir a sus seguidores de Instagram en una nueva actualización de su embarazo.

Con su característico sentido del humor humor e inocencia, Juana Repetto volvió a enternecer a sus seguidores en Instagram. La actriz publicó una imagen que derritió corazones: sus hijos mayores, Toribio y Belisario, posando juntos con un cartel que lleva sus apodos, “Toro” y “Beli”.

Junto a la foto, la hija de Reina Reech escribió una frase que despertó la curiosidad de todos: “Toribio, Belisario y… leemos ideas”, dando por iniciada la búsqueda del nombre para su tercer hijo. La reacción de sus seguidores fue inmediata. En cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios con sugerencias y propuestas cargadas de creatividad.

Muchos se inclinaron por nombres clásicos pero originales, en sintonía con los de sus hermanos mayores. Entre los más votados aparecieron Laureano, Octavio y Benito, que curiosamente comparte las primeras sílabas con los nombres de Toro y Beli.

image

Con cientos de mensajes de cariño, los fans de Juana celebraron este nuevo capítulo en su vida y se sumaron al juego de elegir el nombre perfecto. “Lo que más amo es que lo hagas parte de todos nosotros”, comentó una seguidora, reflejando el espíritu cercano con el que la actriz vive cada paso de su nueva etapa familiar.

Cómo en los últimos días, y desde que se enteró de la noticia de que volvería a ser mamá, la actriz hace parte de su día a día a sus seguidores quienes siguen y opinan de cada una de sus actualizaciones. Cómo las repercusiones que surgieron del desnudo que subió días atrás o el posteo tomando cerveza.

El desnudo de Juana Repetto embarazada que desató una ola de comentarios

Juana Repetto atraviesa un momento particular en su vida transitando un nuevo embarazo, el tercero después de Toribio y Belisario, producto de su relación con Sebastián Graviotto, con quien hace algunos meses rompió su vínculo amoroso. Mientras tanto, transita esta etapa de su vida con felicidad y a la espera del nacimiento.

image

En los últimos días Juana sorprendió en sus redes sociales con una publicación particular. Frente al espejo y con poca ropa, la actriz se tomó una fotografía y la compartió con sus usuarios que se hicieron eco tras un texto expreso por Juana que abrió debate: “¿Es un montón? No sé si es divina o me pasé tres puentes”, escribió junto a las imágenes.

Rápidamente los usuarios escribieron un sinfín de comentarios en los que mostraron su apoyo mientras que otros criticaron con dureza la elección de publicar una fotografía de esas características.

Además, anteriormente a aquella foto, Juana compartió en sus redes sociales un encuentro íntimo con otras personas donde compartieron un momento de charla y aprovecharon para injerir bebidas- “Esta mesa no se puede ni mostrar”, dijo pero redobló la apuesta: “No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”.

image

En medio de la filmación, los usuarios divisaron una botella de cerveza sobre la mesa por lo que salieron al cruce de la actriz. Sin embargo, fue la propia Juana en despejar las sospechas y frenar los ataques mostrando que era cerveza sin alcohol: “Para todas las preocupadísimas”.