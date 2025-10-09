Beto Casella desembarca en América y una polémica figura lo reemplazará en Bendita

La tensa relación del conductor con El Nueve habría llevado a marcharse a la competencia.

No hay retorno en la relación entre Beto Casella y El Nueve. Tal es la mala relación que mantienen que el clásico conductor de Bendita tomó la decisión de poner un punto final al vínculo y trasladarse a otro canal.

Pese a que Casella tiene contrato vigente con El Nueve hasta el 2027, una propuesta sedujo al conductor que dejaría el canal en los próximos meses para mudarse de casa y tomar un nuevo rumbo profesional.

Quien dio la primicia fue Ángel de Brito a través de su cuenta de X quien anticipó que el pase de Beto y todo su equipo es un hecho. “El pase de Beto Casella y todo su equipo (para AMÉRICA) es prácticamente un hecho” , escribió el periodista.

IMG_2898

En cuanto a la fecha de debut sería en febrero del 2026 después de LAM. Claro que todavía no hay horarios confirmados ya que la grilla de América para el 2026 aun no está confirmada. De mantenerse LAM en la franja de 20 a 22, Casella iría con su programa a las 22.

La única duda es la participación de Edith Hermida en América. Según De Brito, la panelista de Bendita tomaría la posta en la conducción, como lo suele hacer cuando se ausenta Casella. Sin embargo, en paralelo a esta información se cree que una expanelista ocuparía ese puesto.

Quién reemplazaría a Beto Casella en El Nueve

Mientras el nombre de Edith Hermida suena como posible reemplazo, también lo es el de Tamara Petinato.

Sobre este punto, Casella respondió sin ironía, aclaró, que le encanta. “Me encanta la idea de Tamara Petinato reemplazándome porque es una idea provocadora, es bonita”, agregó.

“Nunca la vi conduciendo, pero me dará porque va a ser hablar, ahora estamos hablando de ella”, dijo sobre el impacto que podría tener la participación de la hija de Roberto Petinato al ciclo que conduce desde hace 20 años Beto.

Tamara Petinato.jpg Beto Casella y Tamara Pettinato

“Me parece una buena idea, creo que conducir conduce cualquiera en tele, no lo digo peyorativamente, de verdad, creo que lo podría hacer. No habiendo tanta gente para llamar, me parece que es buena idea que Tamara me reemplace”, agregó.

Tamara se refirió a esta posibilidad en Puro Show (El Trece) y dijo: “No lo sé si me veo conduciendo Bendita y no voy a contestar nada de eso para no entrar en esa polémica. Los trabajos para mi no son la vida real”.